Tusea seacă: ce afecțiuni indică și cum o poți trata

Tusea este un simptom al unei afecțiuni, nu o boală în sine. Tusea seacă, pentru care medicii folosesc denumirea de tuse neproductivă, este cea neînsoțită de mucus, adică de flegmă sau spută. Tusea seacă apare, de cele mai multe ori, ca urmare a unei infecții cu un virus de gripă sau de răceală. Aceasta poate, însă, să fie declanșată și de substanțe poluante care irită gîtul.



Una dintre marile probleme care însoțesc tusea seacă o reprezintă insomniile. Întrucît tusea seacă tulbură somnul în mod repetat, organismul se obosește și se recuperează mai greu atunci cînd e bolnav, ceea ce face ca tusea să fie persistentă.



Cauzele tusei seci



Infecțiile virale – Răceala și gripa pot cauza aparitia tusei seci. Tusea poate să apară fie la debutul răcelii, fie la final, persistînd, în asemenea situații, mult timp după ce toate celelalte simptome au dispărut. Bronșita și laringita sînt adesea cauzele tusei neproductive.



Alergiile – Alergiile cauzează iritații la nivelul ochilor, nasului și chiar la nivelul gîtului, declanșînd, astfel, tusea. Alergia la polen, la iarbă și la praf pot determina apariția episoadelor de tuse neproductivă. Și astmul poate fi cauza tusei neproductive persistente.



Agenții poluanți din aer – Și aceștia pot irita gîtul, declanșînd tusea. Fumul de țigară este unul dintre agenții poluanți care cauzează tusea seacă, atît în rîndul fumătorilor activi, cît și în rîndul celor pasivi.



Refluxul gastroesofagian – Aciditatea crescută la nivelul stomacului, care urcă spre gît din cauza refluxului gastroesofagian, poate irita gîtul, declanșînd, astfel, episoade de tuse. Acest lucru se întîmplă în special atunci cînd persoană stă întinsă pe spate, după masă.



Medicamente cu efecte adverse – Unele tratamente medicamentoase, în special cele pentru hipertensiune, pot avea, ca efect advers, tusea seacă. Alte medicamente care pot avea acest efect advers sînt anumite antibiotice, medicamentele folosite în chimioterapie și cele folosite pentru tratarea unor afecțiuni psihice.



Aerul foarte uscat – Aerul foarte uscat, fie cald sau rece, dintr-o încăpere, poate declanșa tusea seacă. Tusea dispare de la sine în cîteva zile, după ce persoana se adaptează.



Cauze de natură psihologică – Tusea psihogenă (pe fond nervos) este o tuse seacă care devine un obicei, însă care nu are o cauză fizică reală. Această tuse se diferențiază de celelalte tipuri de tuse seacă prin faptul că noaptea nu apare deloc.



Tusea persistentă poate să apară, mai rar, și din cauza unor afecțiuni mai grave, precum:



Afecțiuni cardiace – problemele cardiace pot cauza acumulări de lichid la nivelul plămînilor, dar și tuse persistentă, în special pe timpul nopții.



Afecțiuni pulmonare grave, printre care și cancerul pulmonar.



TBC - tuberculoza este o afecțiune bacteriană infecțioasă care atacă, în primul rînd, plămînii. În fazele incipiente ale bolii, tusea seacă persistentă reprezintî principalul simptom.



Cînd e cazul să mergi la medic



E recomandat să mergi la un medic generalist dacă tusea persistă mult timp după ce ți-a trecut răceala sau gripa ori dacă tusea apare din senin, fără un motiv evident. De asemenea, este important să soliciți ajutor medical dacă tusea este însoțită de simptome precum febră, frisoane sau durere în spate.



Opțiuni de tratament pentru tusea seacă



Pentru a elimina tusea seacă trebuie tratată cauza care o declanșează, adică afecțiunea al cărei simptom este tusea. Medicul poate stabili cauza tusei si, ulterior, recomanda un tratament adecvat.



În paralel cu tratamentul convențional, poți folosi o serie de remedii naturiste care accelerează vindecarea tusei neproductive. Mierea ajută la calmarea gîtului iritat, prevenind, astfel, tusea. Ceaiurile călduțe contribuie, și ele, la calmarea tusei seci, avînd efecte benefice asupra gîtului iritat și inflamat.



Nu în ultimul rînd, hidratarea este extrem de importantă în caz de tuse seacă, întrucît deshidratarea poate exacerba iritația și, deci, tusea.



Tusea seacă - tratament general



Pentru a reduce severitatea și frecvența episoadelor de tuse seacă, cea mai bună modalitate este să tratezi cauza ce determină tusea. Tratamentul general care calmează simptomele unei persoane cu tuse seacă poate include:



Dropsuri antitusive - aceste dropsuri conțin ingrediente cum ar fi miere, mentol și eucalipt, care pot calma iritația și reduce tusea.



Medicamente cu rol supresor al tusei – majoritatea medicamentelor care suprimă tusea se pot elibera fără prescripție medicală. Acestea conțin o substanță activă care poate reduce reflexul de tuse.



Siropurile antitusive cu ingrediente calmante și antiseptice - extractul de frunze de pătlagină, echinacea sau propolis sînt cîteva dintre cele mai eficiente ingredient din acest tip de siropuri pentru accelerarea vindecării.



Dormitul pe o pernă mai ridicată - dacă reușești să dormi cu partea superioară a corpului ridicată cu 15-20 cm mai mult decît în mod normal, vei putea să reduci simptomele bolii de reflux gastroesofagian.



Dușurile fierbinți - apa caldă și aburul din baie pot calma uscăciunea și iritația din gît.



Remedii pentru tusea seacă



Pentru tuse seacă, medicul îți poate recomanda anumite medicamente, însă, în unele situații, dacă se descoperă că, de fapt, cauza tusei seci nu este una gravă, poți apela la anumite remedii naturiste ori pe bază de plante.



Ghimbirul - poate calma tusea seacă sau cea cauzată de astm, pentru că are proprietăți antiinflamatoare. Un studiu1 sugerează că anumiți compuși chimici antiinflamatori din ghimbir pot relaxa membranele din căile respiratorii, ceea ce ar putea reduce tusea.



Ceaiul cu miere – o serie de cercetări2 demonstrează că mierea poate calma tusea. Dacă vrei să folosești mierea pentru a trata tusea seacă, amestecă 2 lingurițe de miere cu apă caldă sau un ceai din plante călduț. Bea acest remediu pentru tuse o dată sau de două ori pe zi.



Totodată, poți solicita sfatul medicului în privința suplimentelor, extractelor și tincturilor pe bază de plante, pe care să le poți lua rapid de la farmacie dacă tusea nu îti dă pace. Iată ce plante sînt folosite pentru a trata tusea seacă: cimbrul, pătlagina, menta (izma bună), echinacea, lemnul dulce, turmericul, usturoiul.



Vitamine - nu uita că vitaminele sînt compuși organici de care organismul tău are nevoie pentru a funcționa bine. De exemplu, vitamina C îndeplinește un rol important în buna funcționare a sistemului imunitar, iar dacă te confrunți cu tusea seacă, vitamina C poate fi un aliat pe care îl poți lua rapid de la farmacie.



Nu uita să bei multe lichide. Dacă ai o tuse seacă, atunci lichidele sînt cele mai bune în această perioadă. Menține-ți corpul hidratat, pentru că așa te vei asigura că îți păstrezi gîtul umed și ferit de iritație, astfel încît să se vindece în mod corespunzător. Încearcă să bei cel puțin 8 pahare cu apă pe zi.