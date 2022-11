Ce spun astrele azi, 8 noiembrie

Berbec

In prima parte a zilei este bine sa iti planifici cheltuielile majore pentru urmatoarele patru saptamani. Chiar daca vor surveni modificari, odata trasate acum liniile financiare directoare le vei urmari cu succes. Dupa-amiaza sunt posibile intalniri si dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat. In aparenta ceilalti sunt amabili cu tine, dar aminteste-ti ca in umbră se țes intrigi care foarte curând vor ieși la iveală. Discreție și prudență!



Taur

Rezerva momente doar pentru tine si treburile tale personale. Pentru ca in culisele segmentului profesional in care activezi exista conflicte ascunse, discutii tainuite intre colegi care au ca tinta locul tau de munca ar fi bine sa analizezi pe indelete situatia in care te afli. Ai sanse sa afli solutii deosebite pentru ameliorarea tensiunilor profesionale. Totul este sa tii cont de parerile altora si sa fii cinstit cu tine insuti.



Gemeni

Oricat ai dori sa te implici in activitati comune cu altii, sansele de reusita sunt mici, pentru ca energia ta vitala este la cote joase. Ziua este potrivita discretiei, activitatilor usoare, de rutina si relationarii numai cu persoanele apropiate care iti fac cu adevarat placere. Se pot accentua unele afectiuni ale capului, de aceea fii prudent si ia-ti masuri de precautie. Spre seara, rezerva-ti momente pentru meditatii interioare sau plimbari in aer liber.



Rac

Este o zi in care esti inconjurat de prieteni, de oameni care doresc sa te sprijine in demersurile tale socio-profesionale. Pe langa discutiile serioase pe teme diverse este loc suficient si pentru distractii sau activitati specifice unor hobby-uri. Neplaceri pot aparea fie de la remarci adresate persoanei tale iubite, fie copiilor. Chiar si aspectele materiale sunt o sursa de nemultumiri, cand vine vorba de a iesi in lume alaturi de altii.



Leu

Este o zi in care te vei simti mai bine, mai ales in relatiile cu ceilalti. Indiferent de provocarile survenite, daca ai sa-ti temperezi emotivitatea si dorinta excesiva de control vei reusi sa depasesti totul cu bine. Planifica-ti activitati noi pentru urmatoarele patru saptamani, dar ai in vedere in primul rand ingrijirea sanatatii si apoi segmentul socio-profesional in care activezi. Sunt posibile discutii aprinse cu sefi sau autoritati in general.



Fecioara

Cu toate ca ai dovezi clare despre unele relatii si situatii din preajma ta, dovezi care ar trebui sa iti schimbe filozofia de viata sau macar niscai idei, tu forțezi nota si rămâi ancorat in realitatea inconjuratoare fara rezerve. Iti este greu sa parasesti o zona confortabila a vietii, chiar daca constientizezi faptul ca iti dauneaza. Depune eforturi sa vezi si celelalte fatete ale realitatii, pentru ca asta iti va aduce beneficii minunate.



Balanta

Intervin astazi cheltuieli datorita implicarii in actiuni comune cu altii. Pe de o parte, trebuie sa cheltuiesti tu din bugetul personal sume destul de mari. Insa, pe de alta parte, s-ar putea sa primesti bani, bunuri, favoruri sau chiar informatii pretioase dinspre segmentul financiar. Fii prudent, deoarece exista un risc major de a cheltui prea mult pentru altii, iar tu sa ramai fara posiblitatea de a-ti rezolva treburile tale personale.



Scorpion

Se recomanda atentie in relatiile parteneriale, mai ales la cele care presupun proiecte profesionale. S-ar putea relua discutii pe teme vechi, respectiv legate de modul in care ti-ai indeplinit pana acum sarcinile de lucru in cadrul unei colaborari. Concentreaza-te pe acest segment, pentru ca exista riscul ca membrii familiei, indatoririle domestice sau partenerul de viata sa iti distraga atentia si astfel sa gafezi iremediabil.



Sagetator

O zi cu multa forfota profesionala, dar si in planul personal ai multe si mărunte de rezolvat. Alege prioritatile, intruct exista riscul sa obosesti si sa se evidentieze niscai afectiuni ale capului si sistemului renal. La nevoie accepta sprijinul celorlalti, avand incredere ca totul se va finaliza cu bine. Ai nevoie de odihna, detasare de cotidian, dar si de un alt ritm de viata si activitate profesionala.



Capricorn

Potrivita zi pentru a te ocupa de un hobby sau de activitati recreative alaturi de cei dragi. In prima parte a zilei sunt posibile animozitati in relatiile cu ceilalti, insa le poti dizolva daca eviti discutiile ample sau replicile spuse in graba. Indreapta-ti atentia si eforturile si spre locul de munca, unde se contureaza sarcini de lucru noi. Cineva din anturajul apropiat iti va oferi informatii deosebite despre segmentul profesional.



Varsator

Se pare ca iti doresti sa petreci ceva mai mult timp cu familia sau acasa printre obiectele tale dragi. Ai avea suficient timp pentru a face inventarul spatiului in care locuiesti, gasind astfel solutii bune pentru reparatii, schimbari de decor si chiar pentru a achizitona obiecte patrimoniale de valoare sau o casa noua. Totusi, acum este favorizata doar partea teoretica a planului, implementarea propriu-zisa trebuie lasata pentru zilele urmatoare.



Pesti

Sunt favorizate intalnirile si dialogurile cu persoanele din anturajul apropiat. Minunat este ca poti gestiona foarte usor toate acestea, asa incat daca cineva iti displace momentan il poti ocoli politicos, lasand loc de buna ziua cu alte ocazii. Fii prudent si vorbeste cat mai putin, deoarece exista riscul sa spui ce nu trebuie cui nu trebuie. Mentalul este vulnerabil si foarte usor altii te pot influenta in luarea deciziilor.