Test de cultură generală. Ce formă geometrică are indicatorul STOP?

Te-ai întrebat vreodată ce formă geometrică are indicatorul STOP? Și de ce este acesta roșu? Indicatorul rutier pentru oprire nu a fost așa dintotdeauna, el evoluând odată cu vremurile.



Pentru a-i menține în siguranță pe participanții la trafic, indicatorul STOP a evoluat de-a lungul anilor până la un design care atrage atenția mai ușor, astfel încât șoferii să poată reacționa mai rapid. Iată câteva informații interesante despre istoria semnului de oprire.



Primele semne de oprire au fost amplasate în Michigan în 1915, spune Manual of Traffic Signs. Inițial, acestea aveau o formă pătrată, măsurând 60 cm pe 60 cm și prezentau litere negre pe un fundal galben.



Indicatorul STOP nu a arătat mereu ca în prezent



American Association of State Highway Officials (AASHO) a găsit câteva avantaje cheie pentru a-i da semnului de oprire forma sa unică, de octogon.



În primul rând, forma octogonală le permite șoferilor care călătoresc în direcția opusă să recunoască semnul din spate, ceea ce ajută la prevenirea confuziei la intersecții, potrivit Reader’s Digest. În al doilea rând, deoarece semnele de oprire originale nu erau reflectorizante, AASHO avea nevoie de un design care să poată fi ușor de recunoscut noaptea, scrie Allstate.



Deși forma indicatorului rutier de oprire a rămas aceeași din anii 1920, acesta nu a fost întotdeauna roșu ca cel pe care îl știm astăzi. Au fost făcute mai multe revizuiri, dar abia în 1954, Manual on Uniform Traffic Control Devices a impus ca toate semnele de oprire să fie roșii și octogonale.



National Conference on Street and Highway Safety dorea de mult timp ca semnul de oprire să fie roșu. Dar materialele pentru a face o pigmentare roșie care să nu se estompeze nu erau ușor disponibile.



Ce reguli trebuie să respecte indicatoarele de astăzi?



Indicatoarele de oprire de astăzi se află la aproximativ 2 metri de sol în zonele urbane și la 1,5 metri de sol în locații rurale, potrivit Universității Cornell. Semnele de oprire sunt, de asemenea, retroreflectorizante, ceea ce înseamnă că dacă farurile tale luminează asupra lor, lumina va fi reflectată înapoi spre tine.



Semnele STOP au fost foarte utile pentru a preveni toate tipurile de opriri bruște și de loviri din spate sau din lateral. Ele îi ajută pe șoferi să navigheze în intersecțiile aglomerate și încurajează conducerea în siguranță. Multe companii de asigurări auto recompensează conducerea în siguranță.