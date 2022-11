Cel mai friguros sat din Franța a înregistrat, pentru prima oară în ultimii 140 de ani, o lună fără îngheț

Pentru prima dată în ultimii 140 de ani, satul Mouthe – recunoscut oficial ca fiind cel mai friguros din Franța sau „Mica Siberie” – a raportat o lună octombrie fără îngheț.



O toamnă temperată este o dovadă în plus a realității crizei climatice, spun experții în meteorologie.



Aflat la o altitudine cuprinsă între 930 și 1.450 de metri în munții Jura, Mouthe și-a câștigat reputația de „cel mai friguros sat din Franța” după ce a înregistrat cea mai scăzută temperatură din țară pe 13 ianuarie 1968, atunci când termometrele au coborât la minus 36,7 grade Celsius.



Cea mai scăzută temperatură din cel mai friguros sat din Franța



Măsurătorile locale, care nu au fost verificate de autoritatea meteorologică a Franței, sugerează că, în ianuarie 1985, temperatura a coborât și mai jos, la minus 41 de grade Celsius.



În trecut, Mouthe a înregistrat până la 28 de zile de îngheț în luna octombrie, potrivit The Guardian.



Toamna caldă, pusă de meteorologi pe seama schimbărilor climatice



François Jobard, de la biroul francez de meteorologie Météo-France, a declarat că luna octombrie fără îngheț în Mouthe și temperaturile excepțional de ridicate înregistrate în orașul Besançon, la 100 de kilometri spre nord, reprezintă o dovadă suplimentară a schimbărilor climatice.



Jobard a adăugat că vremea din regiune în a doua jumătate a lunii octombrie a fost mai caldă decât media ultimelor două săptămâni ale lunii august din anii 1970.



Factorii geografici care influențează climatul răcoros al localității



Vremea la Mouthe, în estul Franței, la aproximativ 5 km de granița franco-elvețiană, este cauzată de situația sa geografică specială, așezată într-o zonă în care vântul rece stagnează între două lanțuri muntoase.



„Frigul siberian care se instalează aici în mod regulat iarna se explică prin faptul că regiunea din estul Franței este marcată de un climat continental care prevalează asupra influențelor oceanice în caz de anticiclon. Seara, Val de Mouthe, care nu este foarte abruptă și nici foarte împădurită, nu evacuează frigul. Microclimatul particular al turbăriei accentuează scăderea temperaturii”, a declarat un purtător de cuvânt al primăriei locale.



Această vară a fost a doua cea mai călduroasă din Franța după 2003. În septembrie, temperaturile au atins un record de 40 de grade Celsius în unele părți ale țării.