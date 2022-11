Uleiul esențial de lămîie te ajută să ai o piele sănătoasă

Uleiul esențial de lămîie are mai multe potențiale beneficii, cum ar fi prevenirea și tratarea episoadelor de acnee sau grăbirea vindecării leziunilor cutanate minore.



Uleiul esențial de lămîie este un ingredient natural, extras din coaja lămîilor proaspete, prin presare la rece. Poate fi diluat într-un ulei purtător și aplicat pe piele, contribuind la sănătatea acesteia, dar poate fi utilizat și în aromaterapie, ca remediu pentru anxietate și epuizare.



Pentru a folosi local ulei esențial de lămîie, trebuie amestecat bine cu un ulei purtător la alegere, nu se pune direct pe piele. Pentru a dilua uleiurile esențiale în siguranță, se adaugă 1-2 picături de ulei esențial într-o linguriță de ulei purtător. Uleiul purtător este mai puțin concentrat decît cel esențial și poate fi folosit ca atare, pentru că nu afectează stratul superior al pielii; poate fi ulei de migdale, de jojoba, de cocos etc.



Uleiurile esențiale nu sînt produse alimentare și nu sînt testate de autoritățile medicale pentru siguranță. În plus, conțin elemente instabile, ceea ce înseamnă că se pot oxida și, în cele din urmă, se pot deteriora. Pentru propria siguranță, uleiul esențial de lămîie, la fel ca oricare alt ulei esențial, nu trebuie consumat intern, decît la indicația și cu acordul expres al unui medic cu specializare în medicină complementară și alternativă.



Pentru a difuza în aer uleiul esențial de lămîie, se pun 3-4 picături în lampa de aromaterapie. Lampa, avînd o lumînare aprinsă dedesubt, nu trebuie lăsată nesupravegheată și, din momentul în care aroma uleiului începe să se simtă în aer, e bine ca lampa să mai fie lăsată aprinsă pentru aproximativ 30 de minute, nu mai mult.



Care sînt beneficiile potențiale ale uleiului esențial de lămîie?

Poate reduce simptomele de anxietate și depresie



Este posibil să fi observat că atunci cînd folosești produse parfumate cu lămîie pentru curățarea casei, de exemplu, te simți mai relaxat și mai bine dispus după aceea. Un studiu¹ din 2006 efectuat pe șoareci a arătat că uleiul esențial de lămîie a fost un agent puternic calmant și de îmbunătățire a dispoziției în timpul a trei experimente de testare a stresului. Același studiu a concluzionat că uleiul de lămîie a fost mai eficient în atenuarea stresului decît alte uleiuri esențiale precum cel de lavandă și de trandafir.



Un mic studiu din 2016 a constatat că uleiul esențial de lămîie a redus anxietatea în rîndul pacienților care trecuseră prin intervenții chirugicale. Există indicatori promițători conform cărora uleiul esențial de lămîie folosit în lampa de aromaterapie are un efect asupra atenuării unor simptome de anxietate și depresie.



Poate ușura greața de dimineață



Greața și vărsăturile sînt două dintre cele mai frecvente neplăceri cu care o femeie se confruntă la începutul sarcinii și se pare că uleiul esențial de lămîie poate reduce severitatea acestor simptome. Într-un studiu² pe 100 de femei însărcinate, s-a constatat că aromoterapia cu ulei esențial de lămîie scade semnificativ nivelul de greață și vărsături.



Poate fi util pentru rănile ușoare ale pielii



Uleiul de lămîie este unul dintre acele uleiuri esențiale care pot neutraliza bacteriile dăunătoare care pot crește pe piele. Într-un studiu, uleiul esențial de lămîie s-a dovedit a fi eficient împotriva tulpinilor de bacterii precum Staphylococcus aureus și E. Coli, ceea ce îl face o alegere bună pentru curățarea locală a rănilor ușoare.



Și alte cercetări au confirmat efectul uleiului esențial de lămîie împotriva bacteriilor care provoacă infecții, controbuind la prevenirea inflamației pielii. De asemenea, acest ulei are antioxidanți, care vin cu proprietăți protectoare pentru piele, contribuind la păstrarea tonul pielii și la „luminarea” acesteia.



Poate fi eficient în tratarea și prevenirea erupțiilor acneice



Uleiul de lămîie poate fi folosit pentru o varietate de afecțiuni ale pielii inclusiv acnee. Cînd este diluat într-un ulei purtător și aplicat local, uleiul esențial de lămîie poate neutraliza bacteriile prinse în pori care contribuie la apariția erupțiilor. De asemenea, aduce pielii antioxidanți și vitamina C, exfoliind ușor celulele moarte ale pielii.



Poate acționa ca un calmant



Uleiul esențial de lămîie este uneori folosit în aromaterapie ca analgezic natural. Efectele anti-stres și antidepresive ale acestui ulei pot avea legătură cu modul în care ajută corpul să interpreteze durerea fără ca persoana să intre în panică. Un studiu efectuat pe șoareci a arătat că aromaterapia cu ulei de lămîie a schimbat modul în care creierul animalelor a răspuns la stimulii dureroși. Însă pentru a stabili concret modul în care uleiul de lămîie influențează oamenii, este nevoie de mai multe cercetări.



Poate ușura respirația și durerea în gît în răceală



Uleiul esențial de lămîie, folosit în aromaterapie, poate fi un remediu util în caz de răceală sau durere în gît, deși nu există prea multe date clinice care susțin aromaterapia cu ulei de lămîie. Se pare că proprietățile calmante acestui ulei pot contribui și la relaxarea mușchilor din gît.



Poate stimula concentrarea



Uleiul esențial de lămîie îmbunătățește starea de spirit, dar poate funcționa și pentru a spori forța creierului. Într-un mic studiu la care au luat parte elevi de clasa a IV-a, aceștia au participat la cursuri într-o sală de clasă în care a fost difuzat uleiul de lămîie prin aromaterapie, concluzia fiind că au avut rezultate mai bune la teste.



Are proprietăți antifungice



Uleiul esențial de lămîie are proprietăți antifungice puternice, fiind potențial eficient împotriva ciupercilor care cauzează infecții la picior și a aftelor atunci cînd este aplicat local.



Ce efecte secundare poate avea uleiul esențial de lămîie?



La fel ca alte uleiuri esențiale din familia citricelor, uleiul esențial de lămîie este în general sigur pentru utilizarea topică și aromaterapie, rapoartele arătînd că este sigur și pentru femeile însărcinate și copiii cu vîrste de peste trei luni.



Atenție, însă, uleiul de lămîie poate face pielea mai sensibilă la soare și poate favoriza apariția iritațiilor însoțite de senzația de arsură, deci este bine să se evite expunerea la lumina directă a soarelui atunci cînd se folosește ulei esențial de citrice pe piele. Reacțiile alergice pot fi evitate prin diluarea corespunzătoare a oricărui ulei esențial și efectuarea unui test pe o porțiune mică de piele înainte de a fi aplicat pe o zonă mai mare.