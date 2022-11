Ce spun astrele azi, 5 noiembrie

Berbec

La sfarsitul acestei saptamani debordezi de energie. Sunt zile excelente pentru a revizui tot ce iti displace in viata ta, dar si pentru a creiona planuri cu totul noi. Tendinta de a vorbi prea mult este paguboasa, deoarece risti sa-ti dai cu parerea in chestiuni care te depasesc. Fii scump la vorba si nu iti divulga intentiile. Pe de alta parte, rezerva momente pentru a te rasfata cu plimbari usoare in aer liber sau cu o sueta amuzanta impreuna cu cei dragi.



Taur

Lasa zumzetul cotidian deoparte si odihneste-te pe indelete. Sanatatea este vulnerabila, lucru de care ar fi bine sa tii cont. Iti foloseste din plin adopatarea unei dieta de sezon, plimbari usoare in aer liber si compania celor dragi. Temerile iti sunt accentuate, insa greu poti explica in cuvinte concret ce anume te deranjeaza. De fapt este un cumul de stari, senzatii si presentimente. Izolarea din aceste zile de weekend te ajuta sa-ti dizolvi toate angoasele.



Gemeni

Sfarsitul acestei saptamani iti aduce alaturi prieteni mai noi sau mai vechi. Discutiile iti vor oferi informatii deosebite, folositoare atat in plan profesional, cat si in plan personal. Posibil sa-ti displaca unele sfaturi sau indemnuri, dar tu trebuie sa adaptezi tot ce afli la situatiile de viata in care te afli deocamdata. Cineva din anturajul profesonal iti poate face propuneri de colaborare. Vezi despre ce este vorba, insa lasa deciziile pentru zilele urmatoare.



Rac

Activitatile de grup te solicita din plin in acest weekend. Poate fi vorba de reuniuni cu persoane din anturajul profesional, dar si cu membrii familiei sau rudele. Multe priviri vor fi atintite asupra ta si multi iti vor sorbi vorbele. Fii cumpatat atat in gesturi, cat si in dezbateri. Posibil sa fii luat de valul iluzoriu al popularitatii si sa obtii mai mult reprosuri, decat aplauze. Exista o tendinta păguboasă de a riposta la ideile si sfaturile persoanelor autoritare.



Leu

Calatoriile indepartate si relatiile cu persoanele aflate in strainatate reprezinta subiectele importante ale acestui final de saptamana. Posibil sa calatoresti fie in scop turisitic, fie pentru a-ti aranja un program de studii. Esti animat de ganduri marete, scopuri nobile, aspecte care vor fi remarcate si apreciate de cei din preajma ta. Insa, deocamdata subiectivismul este la cote mari, iar emotiile domina ratiunea. Rezerva-ti momente pentru un domeniu al artei.



Fecioara

Sunt posibile cheltuieli destul de mari pe diverse servicii, achitarea unor facturi sau taxe restante. In primul rand, aspectele financiare comune cu partenerul de viata, rudele sau colaboratorii se vor discuta pe tonuri ridicate. Ar fi bine sa stabilesti clar limitele financiare pana la care cei dragi pot apela la tine pentru ajutor material. Ai idei bune vizavi de gestionarea bugetului, de aceea prezinta-le cu incredere si celorlalti.



Balanta

Relatiile parteneriale sunt provocatoare in acest weekend, fiind recomandabilă prudența. Dezbaterile pe teme de interes comun cu partenerul de viata sau cu cei de afaceri sunt importante, aducand elemente noi. Unii vor dori sa inceteze o colaborare cu tine, insa cu greu vei intelege asta printre randuri. Cel mai bine ar fi sa preiei tu fraiele situatiilor ivite si sa propui discutarea sincera a tot ceea ce aveti de facut impreuna.



Scorpion

Treburile se rutina sunt la ordinea acestor zile de weekend. Gandurile iti sunt impartite intre indatoririle gospodaresti si cele profesionale. Ar fi bine sa te detasezi de ambele segmente de viata, pentru ca organismul este obosit, chiar activandu-se unele afectiuni ale gatului sau ale sistemului renal. Pe cat posibil evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, deoarece riscul erorilor este mare. Odihna, dieta potrivita, plimbari usoare in aer liber!



Sagetator

Cheful de distractii si aventuri este mare. Este posibil sa gasesti suficiente persoane disponibile sa-ti fie alaturi in aceste zile de weekend, pentru a desfasura impreuna activitati amuzante si recreative. Iubirea este o alta tema interesanta. Poate aparea cineva de care sa te indragostesti iremediabil. Insa daca esti deja intr-o relatie sentimentala, aceasta poate lua cu totul alte turnuri. Evita excesele de orice fel!



Capricorn

Finalul acestei saptamani este potrivit treburilor gospodaresti si relatiilor cu membrii familiei. Discutiile pe tema imbunatatirii conditiilor din spatiul de locuit sau pe tema achizitionarii unor bunuri patrimoniale vor fi frecvente. Este bine sa tii cont si de sfaturile celorlalti, pentru ca tu fiind prea entuziasmat de activitatea domestica in sine exista riscul sa pierzi din vedere amanunte importante. Organizeaza serate amuzante pentru rudele apropiate.



Varsator

In acest weekend se intrezaresc intalniri si discutii cu multa lume. Mai ales prietenii si rudele apropiate te vor solicita fie pentru discutii banale, fie pentru a le oferi sfaturi sau solutii viabile necesare situatiilor de viata in care se afla. Fii cat mai scump la vorba, chiar daca provocarile exterioare de a-ti etala bagajul informational sunt la cote mari. Pe de alta parte esti foarte realist si atent la detalii, aspecte care i-ar putea deranja pe ceilalti.



Pesti

S-ar putea sa primesti bani, cadouri sau favoruri fie dinspre segmentul profesional, fie din partea celor apropiati. Aspectele financiare reprezinta o tema importanta in aceste zile de weekend. Cheltuielile pot fi la ordinea zilei, atat pentru cele necesare tie, cat si pentru a sprijini pe cineva drag. Pe de alta parte exista sanse sa obtii o colaborare care iti va aduce venituri destul de bune pe termen scurt. Fii cumpătat in toate!