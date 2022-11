Ce spun astrele azi, 4 noiembrie

Berbec

Este o zi în care ai nevoie de discreție și interiorizare. Ocupa-te de activitati usoare si incerca sa stai mai mult cu tine insuti. Componenta psihica este destul de bulversata, astfel ca bine ar fi sa discuti cu o persoana apropiata sufletului tau. Exista anumite lucruri legate de forul tau interior pe care reusesti cu greu sa le descifrezi, iar un ajutor din partea cuiva este potrivit starilor prin care treci astazi. Problemele de sanatate mocnesc in umbră.



Taur

Prietenii te inconjoara astazi cu multa dragoste. Profita de acest lucru, deoarece poti afla lucruri interesante legate de proiectele in care esti implicat. Este o zi excelenta pentru a lamuri anumite divergente ce treneaza demult intre tine si cineva apropiat. Totusi, prudenta si discernamantul trebuie folosite, intrucat senzatiile cald-rece predomina. Este posbil sa se rezolve lucrurile intr-o parte, dar să se strice în alta.



Gemeni

Latura socio-profesionala te interesează în mod special și astazi. Iti propui să-ți îmbunătățești aceasta zona, insa totul trebuie facut cu prudenta si discernamant. Primul pas ar fi sa iti revizuiesti atitudinea fata de mediul social inconjurator. Animozitatile persistă, asa incat nu este momentul marilor schimbari. Pasii marunti sunt cei mai potriviti situatiei actuale. Este o mare diferenta intre cum crezi tu ca ai evoluat sau pe ce pozitie te situezi acum si care este de fapt realitatea.



Rac

Pentru tine este o zi minunata la capitolul spiritualitate. In prima parte a zilei te ocupi de activitatile de rutina, pentru ca in a doua parte sa te ocupi de cele placute sufletului tau. Recomandabil este sa iti planifici activitati culturale cum ar fi vizitarea galeriilor de arta, procurarea unui abonament la teatru sau concerte, calatorii in strainatate sau cursuri cu teme artistice sau de dezvoltare personala. Chiar daca se ivesc aspecte mai putin placute, treci peste ele.



Leu

Aspectele financiare legate de banii altora continuă să te preocupe și astăzi Te poti ocupa cu succes de taxe, impozite, credite sau relatii cu institutiile financiare. Pot aparea schimbari de situatie, de aceea se recomanda prudenta. Ai rabdare, deoarece astrele iti vor trimite curand ajutoare in aceasta zona. Pe de alta parte, ar fi indicat sa iti verifici investitiile sau contractele ce implica bani si bunuri materiale.



Fecioara

Relatiile parteneriale îți dau bătăi de cap și astăzi. Se pot lamuri unele aspecte legate de activitățile comune cu ceilalți. Este o zi buna pentru a verifica si pune la punct ce nu este pe placul tau în aceste relații. Chiar daca ai senzatia ca nu avansezi intr-un proiect sau colaborare, ai rabdare, deoarece curand, lucrurile vor intra pe un fagas mai bun. S-ar putea ca in a doua parte a zilei sa fii invitat la o reuniune interesantă.



Balanta

Astrele iti propun pentru astazi mult de lucru la serviciu. Activitatile se aglomereaza, dar selecteaza-le pe cele importante. Nu iti face griji, pentru ca animozitatile se vor risipi si vei reusi sa te descurci cu bine. Dozeaza-ti eforturile si evită activitățile fizice care sa iti solicite organismul prea mult. Foloseste doar remedii naturiste si evita pe cat posibil vizitele sau dialogurile medicale. Spre seara rezerva-ti cateva ore pentru plimbari in aer liber si odihna.



Scorpion

Relatiile cu copiii sau cu persoana iubita te urmaresc toata ziua. Componenta emotionala este activata mult, astfel ca esti destul de impresionabil astazi. Contrastul dintre una buna si una mai putin da farmecul evenimentelor de peste zi. Ai putea sa folosesti domeniile artistice pentru a-ti linisti si echilibra sufletul. Contemplarea unui album de arta, lecturarea unei carti cu tema spirituala sau vizionarea unui film bun sunt cele mai indicate activitati pentru astazi.



Sagetator

Familia este foarte importanta pentru tine astazi. S-ar putea sa fii nevoit sa faci diverse servicii pentru un membru al familiei care se afla in suferinta. Indicat este sa iti planifici cu atentie tot ce ai de facut acasa. E adevarat ca sunt multe de facut, dar seleteaza prioritatile. Reparatiile majore din spatiul locativ, în functie de caz, amana-le pentru alte zile mai bune. Dupa-amiaza, recomandabile sunt activitatile casnice de rutina si intalnirile cu membrii familiei.



Capricorn

Astazi s-ar putea sa fii nevoit sa faci mai multe drumuri scurte. O discutie cu o ruda sau cu un prieten apropiat iti dezvaluie lucruri interesante. Pot intervin aspecte legate de formele de scolarizare. Necesitatea de a te instrui intr-un anumit domeniu este la ordinea zilei. Vizate sunt dezvoltarea personalitatii, relatiile cu ceilalti, arta sau un alt domeniu la care te gandesti demult. Chiar daca sunt piedici in realizarea celor propuse, cu rabdare si discernamant depasesti toate obstacolele.



Varsator

Aspectele legate de bani sunt tema zilei. Nu prea iti place tie sa te ocupi de taxe si cheltuieli cotidiene, mai ales ca restrictiile iti domina, deocamdata, acest sector de viata. Insă, sunt posibile cadouri, recompense si chiar promisiuni serioase de imbunatatire a veniturilor din munca proprie. Pe de alta parte, ai nevoie sa gasesti un echilibru intre planul material si cel spiritual al vietii. Dupa-amiaza incerca sa te gandesti pe indelete la scara valorilor tale morale.



Pesti

Interesanta zi si plina de evenimente pentru tine. Debordezi de energie, vrei sa rezolvi o multime de lucruri, dar ia-le pe rând. Chiar daca te implici in activitatile cotidiene, gandurile te duc la propria ta persoana. Recomandabil este sa te uiti intr-o oglinda si sa fii sincer cu tine insuti. Se pare ca trebuie sa faci anumite modificari in comportamentul tau sau poate si in aspectul fizic. Controleză-ți emotivitatea și subiectivismul!