Fumatul la balcoane ar putea fi interzis

Fumatul la balcoanele caselor de locuit și în locuințele în care se află minori și femei gravide va fi interzis. Un proiect de lege care are drept scop realizarea Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun a fost aprobat de Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie, comunică MOLDPRES.



Inițiativa legislativă a fost elaborată de președintele Comisiei nominalizate, Dan Perciun, în cooperare cu Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal și Serviciul Fiscal de Stat.



Autorii propun includerea în legislație a unor noțiuni noi: tutun de pipă; nicotină; gudron; toxicitate; produs conex nou; import de produse din tutun sau de produse conexe; importator de produse din tutun sau produse conexe; unitate ce comercializează cu amănuntul; confiscare; livrare supravegheată; comerț ilicit etc.



De asemenea, proiectul reglementează drepturile și obligațiile la importarea produselor din tutun și celor conexe, precum și interdicțiile. Legea se completează cu un articol special ce vizează Registrul de stat al utilajelor de fabricare a produselor din tutun, care va fi ținut de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Totodată, se introduc cerințe privind notificarea produselor noi din tutun, inclusiv țigaretele electronice, dar și cerințe privind produsele conexe cu precizarea conținutului cantității de nicotină, volumului maxim al cartușelor și rezervoarelor țigaretelor electronice etc.



O clauză importantă ține de protecția împotriva expunerii la fumul de tutun, prin interdicția de a fuma la balcoanele caselor de locuit (apartamentelor, căminelor), în locurile de uz comun în cămine și în locuințele în care se află minori și femei gravide.



Este reglementată și răspunderea penală pentru fabricarea, punerea în circulație și utilizarea timbrelor de accize false. Sancțiunile pentru fabricarea în scopul punerii în circulație a timbrelor de accize false, pentru marcarea mărfurilor supuse accizelor vor varia între 125000 lei (circa 6250 de euro) și 250000 lei.



Autorii propun ca noile prevederi să fie puse în aplicare în termen de 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial.