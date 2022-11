Beneficiile aduse sănătăţii frunzele de gutui. Sunt o sursă vindecătoare

Frunzele de gutui sunt o sursă vindecătoare pentru nenumărate afecţiuni. Remediile pe bază de frunze de gutui sunt recomandate în afecţiuni precum, diabetul, gripa sau hipertensiunea arterială.



Frunzele de gutui au fost fosite încă din Antichitate atât în tratarea afecţiunilor organismului, cât şi în scop profilactic.



Pe lângă utilizarea în afecţiuni virale, frunzele de gutui, mai sunt folosite şi în cazul infecţiilor gastro-intestinale.



Toate părţile gutuilor sunt extrem de benefice pentru corp, însă frunzele de gutui sunt cele mai utilizate în tratarea afecţiunilor care pot apărea în sezonul rece.



Gutuile au un conţinut crescut de vitamine din complexul B, dar şi vitamina C, cupru, calciu, fosfor, sodiu şi potasiu.



Ce beneficii aduc sănătăţii frunzele de gutui



Frunzele de gutui au proprietăţi deosebite pentru organismul uman.



De pildă, bolnavilor de hiperstensiune arterială le este recomandat ceaiul din frunze de gutui, întrucât acesta ajuta la reglarea tensiunii.



Frunzele de gutui se mai folosesc şi în tratarea insuficienţei cardiace şi a bolilor de ficat.



Datorită conţinutului crescut de vitamine din frunzele de gutui, acestea se mai folosesc şi pentru tratarea stărilor de nervozitate, depresie sau agitaţie.



Mai mult decât atât, frunzele de gutui au efecte sedative, iar substanţele prezente în frunze şi fruct sunt antidepresive.



Ceaiul pe bază de frunze de gutui are puternice efecte antivirale. Acesta are şi o acţiune de calmare a febrei, a durerilor musculare şi de cap.



Infuzia de frunze de gutui acţionează ca un antibiotic natural şi scurtează perioada de vindecare a gripei şi răcelilor.



Frunzele de gutui, remediu natural pentru tratarea bolilor pulmonare



Atât coaja, sâmburii, frunzele, cât şi cotoarele din gutui au proprietăţi antivirale şi antibiotice puternice. Acest remediu natural pentru tratarea bolilor pulmonare ajută ca combaterea tuturor infecţiilor localizate la nivelul căilor respiratorii medii şi superioare.



Pentru prepararea remediului natural pentru tratarea bolilor pulmonare este nevoie de o mână de coji, cotoare şi frunze de gutui. Acestea se toacă mărunt şi se lasă la fiert pentru aproximativ 30 de minute.



După ce remediul s-a răcit, acesta se filtrează şi se adaugă 3 linguri de miere. Se bea pe stomacul gol, timp de cel puţin 30 de zile.