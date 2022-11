Ce spun astrele azi, 2 noiembrie

Berbec

Subiectul principal al zilei sunt prietenii. Asta este foarte bine pentru ca este un moment de exceptie pentru dialoguri si intalniri cu acestia. Este posibil sa iti faci noi prieteni si protectori sau sa pui bazele unei asociatii cu idei nonconformiste. Planurile le ai de mult in acest sens si se pare ca acum ai si resusele necesare. Dar, incerca sa iti prezinti scopurile cat mai simplu si clar, pentru ca risti sa nu ai succes.



Taur

Este o zi excelenta pentru activitatile specifice ce vizeaza cariera si imaginea ta in societate. Sunt posibile situatii dinamice si interesante. Mentalul tau este la cote inalte, astfel ca iti poti sustine ideile si proiectele cu mult succes. Atentie totusi, ca esti prea combativ pentru ceilalti si poti strica relatii bune. Spre seara incerca sa te retragi un pic din forfota cotidiana, deoarece evenimentele zilei ti-au solicitat organismul.



Gemeni

Contextul astral al zilei îți aduce o mare dorinta de rafinare sufleteasca. Planurile de calatorii in strainatate sau de studii pe termen lung pot prinde contur. Rasturnarile de situatie pot fi prezente, dar au rolul de a aranja lucrurile pe un făgaș mai bun. Și subiectele legate de latura spirituala a vietii te preocupa intreaga zi. Viziteaza o galerie de arta, vizioneaza un film bun sau citeste o carte cu tematica spirituala.



Rac

Banii si bunurile altora te preocupă intreaga zi. Achita toate datoriile ce au un termen prestabilit: facturile, impozitele, creditele, sau intereseaza-te de situatia mostenirilor, daca este cazul. Se pare ca iti trec prin minte idei bune in legatura cu aspectele financiare si iti poti alcatui un plan excelent de investitii sau de pornirea unei afaceri. Dar, orienteaza-te numai catre lucruri cinstite, chiar daca tentatia speculațiilor îți dă târcoale.



Leu

Relatiile parteneriale continuă să te uimească cu dinamismul lor. Sunt posibile noutăți în aceste tipuri de relații. Analizeaza cu atentie ce ti se propune si accepta ofertele, intrucat vin catre tine actiuni in care merita sa te implici. E adevarat ca vei avea de muncit mai mult si se simte ca nu ai chef sau incredere, dar nu este cazul sa iti faci griji.



Fecioara

Activitatile de la serviciu îți consumă multă energie vitală. Ai n-ai chef, va trebui sa rezolvi o multime de treburi. Ai spor, forta, idei bune, astfel ca aprecierile colegilor sau sefilor vor fi pe masura. Conditiile de lucru se pot imbunatati, dar pe de alta parte, si responsabilitatile vor fi mai multe. Oricum, totul este in beneficiul tau si vei reusi sa te descurci cu brio.



Balanta

O zi excelenta la capitolul creativitate. Ai idei bune, chiar năstrușnice si le si pui in aplicare foarte usor. Cheful de distractii si aventuri este la cote inalte, dar la fel si emotivitatea. Si copiii intra in discutie, astfel că și cei care nu îi au, astăzi s-ar putea să primească unul cadou. Spre seara organizeaza o petrecere pentru cei dragi, chiar dacă este mijlocul săptămânii.



Scorpion

Activitățile casnice sunt subiectul principal al zilei. Este nevoie sa te ocupi de reamenajarea locuintei sau de ceva reparatii. Lucrurile se vor desfasura bine, deoarece astrele te sustin in tot ce intreprinzi. Comunicarea cu membrii familiei este deficitară, astfel că vor mai rămâne chestiuni nerezolvate. In a doua parte a zilei, gandurile tale zboara catre locurile copilariei si spre părinți.



Sagetator

In prima parte a zilei se pare ca ai de facut multe drumuri scurte. Pot fi atat in interes de serviciu, cat si personale. Pentru altii se pot ivi situatii legate de studiile pe termen scurt. Rasturnarile de situatie dau un farmec aparte acestei zile, asa ca priveste totul cu detasare si discernamant. Dupa-amiaza intalnirile si dialogurile cu rudele sau prietenii apropiati sunt cele mai indicate.



Capricorn

Astazi te poti ocupa cu succes de chestiunile financiare cotidiene. Gandurile tale se îndreaptă doar catre bani si la fel si actiunile. Este posibil sa primesti cadouri sau recompense destul de semnificative. Te poti orienta si catre investitii sau afaceri in domeniul turismului sau in publicitate. Rasturnarile de situatie sunt la ordinea zilei, dar ai incredere ca lucrurile se vor aranja in beneficiul tau.



Varsator

Esti vedeta Zodiacului și ar trebui să fii mândru de asta. Ai mult chef de viata, te impici in tot si toate, molipsindu-i si pe cei din jur cu elanul tau. Mentalul tau este luminat de astre, iar comunicarea cu ceilalti este bună. In familie lucrurile sunt destul de tensionate, dar poti depasi totul fara probleme cu rabdare si discernamant. Bine ar fi sa te gandesti la si la modelarea propriei personalitati.



Pesti

Este o zi în care, gândurile tale zboară numai la sufletul tău. Este o zi potrivita unei introspecții atente. Ocută-te doar de activitatile usoare si de rutină, intrucat organismul tau este destul de solicitat. Asculta-ti vocea interioara pentru ca are sa iti spuna multe lucruri interesante. Poti avea idei foarte bune in legatura cu noi directii de viata. Prietenii iti sunt alaturi, astfel ca sfaturile si indemnurile lor sunt binevenite.