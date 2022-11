La Chişinău au fost găsite mai multe morminte vechi de peste 500 de ani

Descoperire importantă la Chişinău, unde au fost găsite mai multe morminte vechi de peste 500 de ani. Arheologii şi antropologii menţionează că planificau să cerceteze Piaţa Veche a târgului Chişinău, în prezent sediul Maternităţii Municipale numărul doi, însă au avut parte de o descoperire cu totul neaşteptată, relatează Moldova 1.



Umăr la umăr, arheologi moldoveni, antropologi români şi studenţi de la Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău au efectuat săpături timp de două luni.



„Piaţa Veche, noi am vrut să vedem nivelul ei, nu ştiam prea multe. Nu ştiam cu exactitate ce reprezenta deoarece nu prea multe menţiuni documentare s-au păstrat chiar dacă este vorba de mai puţin de 100 de ani”, spune Sergiu Musteaţă.



Au fost descoperite şi multe materiale arheologie care demonstrează viaţa activă a Chişinăului înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial.



„Avem în preajma noastră o fundaţie a unei construcţii legată de activitatea pieţei. În aceeaşi zonă, am găsit capace de la sticle probabil medicale dar pe unele scrie clar că este fabrica de bere de la Odesa şi fabrica de cvas de la Chişinău”, spune istoricul Sergiu Musteaţă.



Cercetătorii menţionează că cea mai mare surpriză a fost cimitirul de sub nivelul pieţei, despre care nu a ştiut nimeni, deoarece nu a fost menţionat în documentele scrise. Au fost găsite peste 10 schelete umane care s-au păstrat foarte bine graţie stratului lutos, spun antropologii.



„Aceste oseminte vor fi degajate din pământ şi vor ajunge la laborator. Sunt schelete de copii, sunt schelete de adulţi dar urmează să determinăm vârsta fiecăruia, dacă sunt de bărbat sau de femeie, ce stare de sănătate dentară aveau, ce ocupaţii pentru că le putem intui”, a declarat antropologul din România, Angela Simalcsik.



Proiectul privind salvgardarea şi cercetarea patrimoniului arheologic al Chişinăului este finanţat integral din bugetul municipal, fiind printre primele investiţii făcute de Primăria capitalei pentru acest sector.