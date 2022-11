Cum ne poate îmbunătăți sănătatea un animal de companie

Exista un motiv pentru care cainele este numit cel mai bun prieten al omului. Cainii – si pisicile, de asemenea – ofera multe beneficii emotionale si fizice. Nu este mereu usor sa avem grija de un animalut de companie, acesta necesita timp, efort, inclusiv financiar – insa beneficiile cu siguranta sînt multe.



Beneficii emotionale si mentale



Cele mai evidente beneficii ale detinerii animalelor de companie sînt dragostea si compania. Animalele de companie pot ajuta la reducerea stresului si la imbunatatirea starii mentale. Pot oferi companie, dragoste neconditionata, un sentiment de scop si sens, reducand in acelasi timp singuratatea. Doar actul de a mangaia un animalut poate avea un efect linistitor – ofera automat o senzatie de calm. Cercetarile sugereaza ca mangaierea si simpla joaca impreuna cu un animalut duc la eliberarea de oxitocina, serotonina si dopamina. Acestea sînt substante chimice pe care corpul le elibereaza, ce duc la o stare de bine si relaxare. In general, persoanele cu animale de companie au rate mai mici de anxietate si depresie si au mai multa empatie. Animalutele ne pot ajuta sa fim mai fericiti, ceea ce are un impact asupra bunastarii generale. Animalutele pot oferi sentimente mai puternice de identitate, siguranta, pot imbunatati stima de sine si controlul.



Beneficii fizice



Beneficiile emotionale ale unui animal de companie se pot traduce si in cele fiziologice. Cand te simti atasat in siguranta de o fiinta vie, exista efecte biologice in creier care reduc raspunsul la stres, astfel incat pot afecta ritmul respirator, tensiunea arteriala sau nivelul de anxietate, relatează Noi.md cu referire la sfaturimedicale.ro.



In plus, daca aveti un caine, in special unul activ, caruia ii place sa alerge si sa fie scos la plimbare, acesta poate aduce un al doilea beneficiu, la fel de important: exercitiul fizic. Potrivit Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor, adultii au nevoie de cel putin 150 de minute pe saptamana de activitate aeroba de intensitate moderata pentru sanatate. Mersul pe jos rapid poate fi incadrat drept activitate de intensitate moderata. Astfel, animalele de companie ne pot ajuta sa fim mai activi.



Alte beneficii



*Ofera structura zilei. Multe animale de companie, in special cainii, necesita un program regulat de hranire si iesiri afara. O rutina consecventa mentine animalutul echilibrat si calm – si poate avea beneficii si pentru noi. Animalele de companie necesita rutina si organizare. Responsabilitatile au rolul lor in viata noastra – atat la nivel fizic, dar si mental.



*Unele studii sugereaza ca animalutele de companie pot creste rezistenta la durere. Persoanele care sufera de dureri cronice, cum ar fi migrenele sau artrita, au raportat ca detinerea unui animal de companie ii ajuta sa faca fata mai usor acestor dureri. Sprijinul emotional pe care il ofera animalele de companie este o posibila explicatie pentru acest lucru.



Beneficii pentru copii



Cand copiii cresc cu dragostea si afectiunea constanta a unui animal de companie, au sanse mai mari sa dezvolte o imagine de sine pozitiva. Acest atasament emotional ii invata sa aiba grija de sentimentele celorlalti si are ca rezultat o capacitate mai puternica de a forma legaturi si relatii sanatoase in adolescenta si la varsta adulta. Multi copii vorbesc cu animalele lor de companie, iar asta ii ajuta sa isi dezvolte modele de gandire.



Beneficiile detinerii unui animal de companie pot fi, de asemenea, preventive. De exemplu, unele studii sugereaza ca animalele de companie pot reduce agresivitatea si hiperactivitatea la copii. De asemenea, pot ajuta la imbunatatirea creativitatii, sînt parteneri de joaca pentru cei mici si ii ajuta pe cei mici sa invete despre responsabilitati. Ingrijirea unui animal de companie, de asemenea, ii poate ajuta sa-si dezvolte un sentiment de independenta si autonomie, mai ales atunci cand sînt suficient de mari pentru a se ocupa singuri de acele responsabilitati suplimentare.



In plus, cercetarile sugereaza ca acei copii care cresc avand si un animalut in jur au mai multe sanse sa dezvolte o imunitate mai buna la bacterii si alergeni.



Sfaturi si recomandari



Nu este intotdeauna usor sa ingrijesti animalele de companie. In plus, necesita o ingrijire atenta, altfel ne pot expune la anumite boli si probleme. Exista mai multe boli ce pot fi transmise de animalele de companie, despre care poti citi pe larg aici. Animalele pot purta paraziti care pot fi transferati la oameni. Pisicile, de exemplu, pot fi purtatoare ale unui parazit numit Toxoplasma gondii, care poate provoca o afectiune cunoscuta sub numele de toxoplasmoza. Persoanele cu sistemul imunitar compromis sînt deosebit de vulnerabile la acest lucru. Fecalele animalelor poarta tot felul de bacterii care ne pot imbolnavi. Cainii si pisicile pot provoca, de asemenea, reactii alergice in anumite cazuri.



Animalele de companie necesita multa responsabilitate. In ciuda tuturor beneficiilor, este important sa retinem ca un animal de companie inseamna un angajament. Este nevoie de implicare, efort, inclusiv eforturi financiare, timp, grija si dragoste. Tineti cont de timpul pe care il aveti la dispozitie, daca aveti suficient timp si resurse pentru a-l ingriji in mod corespunzator, spatiul din locuinta (inclusiv daca stati la apartament sau la casa), cat timp va petrece animalul singur in fiecare zi, ce masuri de ingrijire necesita, de cata miscare are nevoie animalutul, cat va costa ingrijirea (inclusiv controalele periodice la veterinar) etc.



Controalele periodice la medicul veterinar sînt esentiale, pe tot parcursul vietii, pentru a mentine sanatatea animalutului si siguranta familiei. Poate necesita nu doar controale periodice si tratamente, dar si vaccinuri, deparazitari etc.