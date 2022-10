Opt produse alimentare care întăresc sistemul imunitar

Odată cu sosirea toamnei, gripa, covidul și alte boli virale ne atacă fără milă, slăbesc sistemul imunitar și strică starea de spirit. Experții ne recomandă să nu intrăm în panică, ci să ne pregătim pentru noul sezon cu mare atenție, să nu uităm să luăm vitamine, să nu ne facem griji pentru fleacuri, să facem mișcare și să ne alimentăm cît mai variat.



Bucătarul-șef, fondatorul Academiei online de nutriție sănătoasă, Serghei Leonov, declară că dieta unei persoane moderne ar trebui să includă nu numai produse obișnuite ca lămîia, ceapa, tomate, ci și produse neobișnuite - usturoi negru, fasole mung, ceai tulsi - produse care întăresc sistemul imunitar și îmbunătățesc starea de spirit, relatează elle.ru



1. RIDICHEA NEAGRĂ

Ridichea neagră conține defensină - peptide antimicrobiene care cresc imunitatea celulară — rezistența organismului la infecții. Ridichea poate fi consumată proaspătă, în salate, dar ideal ar fi fermentată.



2. FASOLEA MUNG ȘI MASH

Germinați fasolea, consumați germenii verzi sau fasole fiartă mash. Acestea conțin un amidon rezistent special. În plus, fasolea mash conține componente antifungice. Toamna este perioada în care infecțiile cronice se agravează, iar rezistența organismului scade. Mash trebuie folosit în loc de garnituri anti-age sau adăugați germenii în salate.



3. URBECH DIN SEMINȚE DE DOVLEAC

Urbech este un concentrat natural, pe care îl recomand să îl amestecați unt topit sau să îl adăugați la feluri de mîncare ca o pastă dulce. Urbech poate fi folosit și ca sos sub formă sărată. Conține celebrul cucurbitol, care ucide viermi rotunzi în organism — helminții.



4. ZINCUL

Zincul este foarte important în perioada de toamnă. El este inclus în metaloproteinaze - centre active ale enzimelor importante asociate cu imunitatea. Semințele de dovleac conțin mai mult de 60-70% din norma zilnică de metaloproteinaze, adică este un produs funcțional. Mîncărurile cu dovleac sînt deosebit de populare toamna: pulpa de dovleac sub formă răcită sau sub formă de checuri cu dovleac, clătite. Toate acestea sînt surse de amidon rezistent. De asemenea, puteți adăuga în alimentație și gem de dovleac sau marmeladă pe bază de pictină/agar, pentru a obține norma de beta-caroten care ajută la absorbția vitaminei A. Amidonul rezistent este foarte important pentru microbiotă, pentru stratul mucoasei, pentru acumularea de bifidobacterii. În plus, pectina este un element antiinflamator și cel mai important probiotic.



5. USTUROIUL NEGRU

Este folosit mai mult ca condiment, oferă un gust rafinat mîncărurilor. Usturoiul negru poate fi folosit în pate. Experții recomandă utilizarea acestuia în alimentație pe stomacul gol, precum și în timpul zilei: de 3 ori pe zi ca element al unei bucătării funcționale. În usturoiul negru crește cantitatea de polizaharide, fibre dietetice, precum și cantitatea de saponine, terpinoide— toate acestea sunt substanțe antimicrobiene și antifungice, antimicotice.



6. CEAIUL TULSI

Busuiocul este un adaptogen ușor: crește rezistența organismului atît la infecții, cît și la stres, normalizează nivelul cortizolului, hormonul stresului. Are un efect sedativ ușor, în special pentru persoanele care sînt supuse unui stres constant, crește tonusul. Amestecați ceaiul cu kombucha în raport de 50-50. În baza ceaiului tulsi, puteți face jeleu – în calitate de aliment funcțional.



7. MACA PERUVIANĂ

Maca peruviană este o plantă cunoscută și sub numele de "ginseng peruvian", fructul maca este un adaptogen puternic. Din pudra de maca peruviană, puteți face deserturi sănătoase: bile cu nuci caju înmuiate, migdale. Maca peruviană crește nivelul hormonilor sexuali, oferă putere, rezistență. În baza de nuci sau curmale înmuiate, amestecăm un sfert de linguriță de maca peruviană.



8. SFECLĂ ROȘIE FERMENTATĂ

Sfecla fermentată conține betaloine, antocianide — antioxidanți care contribuie la recuperarea după stres oxidativ, boli, infecții. În plus, sfecla roșie este un hepatoprotector, un element important al sănătății sistemului hepatobiliar, adică a vezicii biliare și ficatului. Sfecla roșie fermentată are un efect benefic asupra activității intestinului, înlătură inflamația, vindecă ulcerele.