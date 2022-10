Nutriționiștii au găsit produsul, care împiedică pierderea în greutate

Mulți oameni cunosc principalele condiții pentru pierderea în greutate: dieta plus activitatea fizică.



Dar chiar și cei care se limitează în mod constant în consumul produselor alimentare, nu întotdeauna numără caloriile, iar nutriționiștii avertizează că cele mai neașteptate produse pot avea un număr mare de calorii.



Astfel, reprezentanții societății britanice de caritate Drinkaware au realizat un sondaj la care au participat 2000 de britanici. Doar 30 % dintre respondenți urmăresc numărul de calorii în alimente. Și numai unul din zece este atent la cantitatea de alcool consumată în timpul meselor. Nutriționiștii consideră alcoolul cel mai important obstacol în încercarea de a pierde în greutate. Consumat chiar în cantități mici el nu va permite siluetei să devină frumoasă și grațioasă.



De ce un pahar de vin pune în pericol procesul de pierdere în greutate? Deoarece un pahar de vin are 95 de calorii, la fel cît o felie de plăcintă sățioasă! O halbă de bere de 0,5 l are tot atîtea calorii cît o chiflă dulce.