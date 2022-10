Ce spun astrele azi, 29 octombrie

Berbec

In aceste zile de weekend esti interesat de studii, calatorii indepartate, subiecte deosebite, iesite din tiparele cotidiene. Minunat este ca anturajul in care te vei afla va dori sa te asculte si sa invete din experienta ta de viata. Esti un povestitor talentat, pragmatic si astfel atat tu, cat si ceilalti veti beneficia de un schimb de informatii folositor tuturor. Insă, este bine sa ai rabdare si sa-i lasi si pe altii sa isi expuna opiniile, fara sa-i critici.



Taur

La sfarsitul acestei saptamani temele principale de gandire si discutie vor fi legate de banii si bunurile comune cu altii. In primul rand este bine sa ai in vedere achitarea facturilor sau altor tipuri de datorii. Posibil sa primesti bani sau macar informatii deosebite legate de o colaborare. Un ajutor material nesperat se va contura la orizont, cand te astepti mai putin. Insa, fereste-te de speculatii financiare sau preluarea unor cheltuieli care te depasesc.



Gemeni

Atentia si eforturile iti vor fi atrase la sfarsitul acestei saptamani de catre partenerul de viata sau de cei de afaceri. Iti sunt favorizate dialogurile, lamurirea chestiunilor legate de activitati si indatoriri comune. Pe de alta parte este bine sa trasezi directii noi legate de viata comuna cu partenerul de viata. Renunta la relatiile si situatiile care iti displac sau care iti consuma prea mult resursele materiale, morale, energetice.



Rac

Reevalueaza-ti pozitia in cadrul grupului de lucru de la serviciu. De asemenea este bine, ca la finalul acestei saptamani sa te gandesti pe indelete cat esti de multumit de actualul tau loc de munca. Cu siguranta este loc pentru imbunatatiri. Acum sunt momente excelente de a trasa, chiar si imaginar variante noi de lucru. Indrazneste sa visezi la lucruri marete, dar viseaza-le cu toate amanuntele. Si astfel se vor materializa la momentul potrivit.



Leu

Finalul acestei saptamani este favorabil relaxarii alaturi de persoana iubita si de copii. Chiar daca, indatoririle profesionale sau partenerul de viata iti rastoarna planurile dorite de tine, cu putin efort si bunavointa vei reusi sa te descurci cu toate. Duminica mai ales ai succes in activitatile sociale, alaturi de cei dragi. Evita excesele de orice fel, pentru ca sanatatea este vulnerabila si oricand te poate necaji.



Fecioara

Chiar ai nevoie sa te odihnesti in zilele acestui weekend, acasa printre cei dragi. Ai succes in rezolvarea treburilor gospodaresti. De asemenea vor intra in sfera ta de interes si alcatuirea planurilor de redecorare a locuintei si de achizitionare a unor bunuri patrimoniale de valoare. Neplacerile pot aparea de la cheltuieli comune si de la starea de sanatate a unor membrii ai familiei. Rezolva mai intai prioritatile segmentului domestic!



Balanta

Sfarsitul acestei saptamani iti aduce in preajma multe persoane dragi din anturajul apropiat. Chiar sunt momente excelente pentru discutii amicale, iesiri in natura, excursii, vizite atat la tine acasa, cat si tu ii poti vizita pe altii. Minunat este ca toata lumea iti va recunoaste talentele native si vei fi ascultat cu interes. Vorbesti frumos, plin de emotie, reusind sa povestesti subiecte interesante si de actualitate.



Scorpion

Finalul acestei saptamani iti aduce in atentie capitolul financiar, in special segmentul veniturilor tale obtinute dintr-o activitate profesionala. Pe de alta parte se vor ivi pe neasteptate cheltuieli, fie pe cadouri pentru cei dragi, fie pentru casa sau pentru a ajuta un membru al familiei. Fii prudent in vorbe, deoarece fara sa iti dai seama ii poti necaji pe ceilalti cu tonul folosit de tine. Fereste-te de cheltuilele nefondate!



Sagetator

In zilele acestui final de saptamana esti pus pe fapte mari. Vrei sa demarezi proiecte gandite demult, sa schimbi multe in viata ta, dar mai ales relatiile cu persoanele din anturajul apropiat. Selecteaza-ti cu grija vorbele si gesturile, pentru ca foarte usor ceilalti pot riposta. Cel mai bine ar fi sa te ocupi numai de treburile tale personale si sa lasi in pace pe toata lumea. Traseaza noi directii profesionale si o conduita pe masura.



Capricorn

Rezerva aceste zile de weekend pentru odihna, relaxare, detasare de forfota cotidiana. Atat sufletul, cat si trupul tau au nevoie de relationare cu lumile spirituale, de meditatie profunda. Adopta o dieta usoara, plimba-te in aer liber, viziteaza locuri sfinte si stai de vorba numai cu persoanele dragi si te incredere. Niscai ganduri legate de bani te pot necaji din cand in cand. Muta-ti atentia de la ele, pentru ca sunt subiective.



Varsator

Iti este foarte dorita si apreciata compania la finalul acestei saptamani. Farmecul personal, pe care il emani, vor atrage multi sustinatori in plan socio-profesional. Totusi, mentalul tau este vulnerabil, existand riscul sa iti fluctuteze mult energia vitala. De aceea, modeleaza-ti comunicarea, actiunile astfel incat sa te simti confortabil. Pe de alta parte, ti-ar prinde bine sa asculti mai mult si sa vorbesti strictul necesar.



Pesti

Esti in centrul atentiei multor persoane, fie ca este vorba despre anturajul profesional, fie despre cel familial. Cumva in umbra se tes posibilitati noi de avansare in cariera. Totul este sa lasi graba deoparte, entuziasmul momentului si sa te gandesti pe indelete la ceea ce iti doresti cu adevarat in acest sens. Cel putin in acest weekend ai grija sa-ti rezervi momente de liniste si detasare de cotidian, alaturi de cei dragi.