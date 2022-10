Descoperire fără precedent pe Marte! Sonda InSight de la NASA a detectat impactul unui meteoroid

Sonda InSight de la NASA a detectat un cutremur de 4 grade pe Marte, în data de 24 decembrie 2021, însă oamenii de știință au aflat abia acum cauza seismului. A fost vorba, de fapt, despre un impact de meteoroid considerat a fi unul dintre cele mai mari văzute pe Marte de când NASA a început să exploreze spațiul cosmic.



Mai mult, meteoroidul a scos la iveală bucăți uriașe de gheață aflate la mare adâncime sub ecuatorul marțian, iar descoperirea ar putea avea implicații pentru viitoarele planuri ale NASA de a trimite astronauți pe Planeta Roșie.



Oamenii de știință au stabilit că seismul a rezultat de pe urma unui impact de meteoroid atunci când s-au uitat la imaginile surprinse de Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) și au observat un crater nou. Evenimentul și efectele impactului au fost detaliate într-un nou studiu, publicat în jurnalul Science.



Meteoroidul ar fi ars în atmosfera Pământului



Meteoroidul ar fi avut între 5 și 12 metri, fiind suficient de mic încât să ardă în atmosfera Pământului, dar nu și în atmosfera lui Marte, care are doar 1% din densitatea atmosferei noastre. Impactul a avut loc într-o regiune numită Amazonis Planitia și a creat un crater de 150 de metri și o adâncime de 21 metri. O parte din materia aruncată în urma impactului a ajuns chiar și la 37 kilometri depărtare.



Cercetătorii cred că acesta este cel mai mare crater observat în timp ce se forma, oriunde în Sistemul Solar, având în vedere că atât de mult date și imagini cu evenimentul au fost colectate. Planeta Roșie are numeroase cratere mari, însă acestea sunt mult mai vechi și datează dinaintea misiunilor marțiene.



„Descoperirea unui impact recent de asemenea dimensiune este fără precedent”



„Descoperirea unui impact recent de asemenea dimensiune este fără precedent. Acesta este un moment important în istoria geologică, iar noi avem șansa să fim martori”, a explicat Ingrid Daubar de la Universitatea Brown, care coordonează oamenii de știință specializați în știința impactului din cadrul misiunii InSight, potrivit NASA.



Sonda InSight a înregistrat un declin dramatic al energiei în ultimele luni din cauza prafului care s-a adunat pe panourile sale solare. Nava spațială este așteptată să înceteze să mai funcționeze în următoarele șase săptămâni, astfel că misiunea va ajunge la sfârșit.



Sonda InSight a detectat 1.318 de cutremure pe Marte



InSight studiază scoarța, mantaua și miezul Planetei Roșii. Undele seismice sunt cruciale pentru misiune și au dezvăluit dimensiunea, adâncime și compoziția straturilor interioare ale lui Marte. De la amartizarea sa din noiembrie 2018, sonda InSight a detectat 1.318 de cutremure, inclusiv câteva cauzate de meteoroizi mai mici.



Însă, seismul din decembrie 2021 a fost primul observat care să aibă unde de suprafață, un fel de undă seismică ce provoacă ondulații la suprafața scoarței planetei.