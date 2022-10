Ilan Șor: Sancțiunile împotriva mea sunt rezultatul fricii Maiei Sandu de viitoarele proteste în masă

„Sancțiunile SUA împotriva mea reprezintă o mare victorie. Și asta deoarece, demonstrează că Maia Sandu se teme teribil de viitoarele proteste și înțelege că i se apropie sfârșitul”. Declarațiile au fost făcute de liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, după ce Biroul pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva lui Ilan Șor și a altor persoane suspectate de acte de corupție, decizie salutată cu satisfacție și bucurie de către reprezentanții guvernării PAS și Maia Sandu.



„Vă felicit, dragi cetățeni. Odată cu aplicarea sancțiunilor împotriva mea s-au rezolvat toate problemele cetățenilor moldoveni. De acum încolo, vom avea curent electric care va costa mai puțin de un leu, un metru cub de gaze – 30 de bani, nu vor mai fi probleme cu șomajul, cu economia, pensiile au ajuns la 2000 de euro. Dar dacă e să vorbim serios, sancțiunile SUA împotriva mea reprezintă însă o mare victorie. Și asta deoarece, demonstrează că Maia Sandu se teme teribil de viitoarele proteste și înțelege că i se apropie sfârșitul, că atât ea, cât și slugile ei vor fi dați jos din fotoliile moi și vor fi nevoiți să plece din Moldova. Acestea sunt ultimele convulsii provocate de isterie”, a declarat Ilan Șor, într-o înregistrare video postată pe pagina sa de Facebook.



Potrivit lui Ilan Șor, decizia Departamentului Trezoreriei SUA are scopul de a salva imaginea Maiei Sandu, care are foarte mult de suferit, după ce șeful statului și partidul PAS, care se află la guvernare, au adus țara în crize profunde.



„Știu foarte bine că în cadrul precedentei vizite în America, Maia Sandu s-a târât în genunchi, implorând SUA să facă măcar ceva, pentru a fi aplicate sancțiuni împotriva mea. Și asta pentru că nu are niciun rezultat pozitiv cu care să se poată lăuda în fața cetățenilor. Impunerea sancțiunilor împotriva lui Șor va oferi spectacol, măcar ceva din care să se hrănească oamenii. Oamenii sunt, însă, sătui”, a adăugat Ilan Șor.



Totodată, liderul Partidului „ȘOR” a menționat că nu este afectat de sancțiunile impuse și l-a acuzat pe ambasadorul SUA în Republica Moldova de amestec în treburile interne ale țării.



„Stimate ambasador al SUA în Moldova, vă respect în calitate de ambasador, în calitate de politician vă spun, însă, că discursul pe care l-ați făcut ieri a arătat ca și cum cetățenii moldoveni ar fi la grădiniță, iar la ei ar fi venit un profesor sever sau mai bine zis un părinte, care l-a certat pe un al copil pentru că a tras-o pe fiica lui de cosițe. Vă reamintesc că dvs. nu sunteți profesor pentru cetățenii moldoveni, ci oaspete. Prin urmare, declarațiile dumneavoastră nu pot fi interpretate altfel decât amestec în treburile interne ale Republicii Moldova, ceea ce nu aveți dreptul să o faceți. De aceea, vă rugăm foarte mult să fiți un oaspete bun și să nu vă băgați nasul unde nu vă fierbe oala. Cât despre sancțiuni, sincer să fiu, sunt ridicole. Ultima oară am fost în America când aveam 7 sau 8 ani și, spre deosebire de fiica dvs., Maia Sandu, nu am de gând să ajung acolo. Nu am averi în SUA sau conturi bancare, spre deosebire de Maia Sandu”, a mai declarat Ilan Șor.



În ceea ce privește acuzațiile legate de Rusia, Ilan Șor a afirmat următoarele



„Ați vorbit, dle ambasador, și despre Rusia. Vă reamintesc faptul că poziția mea privind neutralitatea Republicii Moldova coincide aproape în totalitate cu cea a partenerilor strategici ai SUA, precum Israel, Turcia, Emiratele Arabe Unite, care nu vă deranjează. Iar în ceea ce privește Moldova, pe care dvs. o considerați sclavă, vi se va pare anormală. Suntem conștienți de standardele duble pe care țara dumneavoastră le-a aplicat, în mod repetat, în diferite situații, în raport cu politicieni precum Maia Sandu și Andei Năstase, dar în cazul nostru, treceți cu vederea orice ne vizează”, a adăugat politicianul.



În final, deputatul Ilan Șor a dat asigurări că va continua să lupte pentru asigurarea unui viitor prosper pentru cetățenii moldoveni, în ciuda tuturor provocărilor.



„În pofida tuturor acțiunilor Maiei Sandu împotriva mea, voi merge până la capăt, voi rămâne fidel principiilor mele de a vă face viața mai bună, de a vă asigura un trai decent și prosper. Nu mă sperie nici pedeapsa cu moartea”, a conchis liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor.