Ce se întâmplă în corpul nostru dacă mâncăm afine în fiecare zi. Care sunt beneficiile

Afinele pot aduce beneficii uriașe organismului, începând cu sănătatea inimii și terminând cu sănătatea ochilor. Există o varietate de afine și, chiar dacă sunt mici diferențe între ele, inclusiv dimensiunea, aroma și conținutul de antioxidanți, e bine să știți că indiferent de tipul ales, veți beneficia din plin de fibre, fier, vitamina K și vitamina C, scrie Capital.ro.



Conțin și un echivalent vegetal al insulinei



Fructele de afin au în compoziţie substanţe antibacteriene şi antiseptice şi, foarte important, și un echivalent vegetal al insulinei. Afinele sunt bogate într-o substanță chimică numită antocianină, care le conferă această culoare mov. Experții în sănătate cred că aceasta conferă numeroase beneficii pentru sănătate.



Comercianții vând afine proaspete, congelate sau uscate, iar oamenii le pot găsi și sub formă de gemuri și sucuri, potrivit Eatthis, care trece în revistă cele mai importante beneficii ale acestor fructe.



Pot îmbunătăți sănătatea creierului



Cercetările sugerează că antocianinele pot ajuta la îmbunătățirea funcției cognitive. Conform studiilor, copiii cu vârste între 7 și 10 ani au îndeplinit sarcinile cognitive mai bine după ce au consumat un suc de afine sălbatice. Datele au mai arătat că un consum zilnic de afine sălbatice, la adulții în vârstă, timp de șase luni, a ameliorat îmbătrânirea cognitivă, prin îmbunătățirea vitezei de procesare a informațiilor.



Cercetătorii sugerează, de asemenea, că antocianinele pot scădea inflamația, îmbunătățesc fluxul sanguin și pot crește comunicarea dintre celulele din creier.



Reduc nivelul zahărului din sânge



Studii recente arată că extractul din afine poate fi eficient în scăderea nivelului de zahăr din sânge în cazul persoanelor cu diabet zaharat de tip 2. Un alt studiu a descoperit că un consum zilnic de afine duce la creșterea secreției de insulină, sugerând că aceste fructe pot ajuta la ținerea diabetului sub control.



Un risc redus de boli cardiovasculare



O serie de studii au demonstrat că alimentele bogate în antocianine (pigmentul care dă afinelor culoarea mov) sunt asociate cu o reducere a riscului apariției unor boli cardiovasculare. O cercetare recentă a arătat că un consum zilnic de aproximativ o cană de afine reduce riscul de boli cardiovasculare cu până la 15% în rândul populației studiate.



Ajută și la tensiune



Într-un studiu care s-a întins pe opt săptămâni, s-a constatat că persoanele cu risc crescut de boli de inimă au experimentat o scădere cu 4-6% a tensiunii arteriale după ce au consumat zilnic afine, timp de opt săptămâni.

Reduc inflamația



Unele dovezi sugerează că afinele ar putea ajuta la combaterea inflamației. Antocianinele sunt antioxidanți cu proprietăți anti-inflamatorii și se găsesc din beșug în afine. Un studiu recent a descoperit că persoanele care au băut zilnic suc de afine au avut îmbunătățiri măsurabile ale biomarkerilor inflamației și ale leziunilor tisulare.



Gravidele, risc redus de a dezvolta diabet gestațional



Dezvoltarea diabetului gestațional poate apărea din diverse motive. Câteva studii sugerează că femeile însărcinate care au mâncat 280 de grame de afine în fiecare zi, plus 12 grame de fibre solubile, au avut un risc redus de a dezvolta diabet gestațional. Creșterea în greutate a mamei a fost, de asemenea, semnificativ mai mică în rândul celor care au mâncat afine.