Ce spun astrele azi, 24 octombrie

Berbec

Dialoguri si actiuni comune cu ceilalti. Sunt momente deosebite pentru a reconfigura, atat relatia cu partenerul de viata, cat si cu partenerii profesionali. Acum tu esti artizanul acestor relatii. Fii prudent, deoarece tendinta de a te pripi in concluzii si decizii este accentuata. Asteapta cateva zile si abia apoi priveste cu un ochi critic toate relatiile si colaborarile in care esti implicat.



Taur

Ar fi bine sa iei lucrurile mai usor. Organsimul iti este obosit, astfel ca ai nevoie de odihna. Se incheie o etapa importanta in plan profesional, fie ca se schimba regimul muncii, fie ca o activitate inceteaza din varii motive. De asemenea si la capitolul sanatate se intrezaresc schimbari benefice. Totul este sa vezi partea plina a paharului si sa lasi evenimentele sa se desfasoare in ritmul lor.



Gemeni

Relatiile sentimentale sunt accentuate si ar fi bine sa fii alaturi de cei dragi. Apar stari nostalgice si amintiri dintr-un trecut indepartat ce parea uitat. Si totusi, beneficiile acestei zile constau in faptul ca poti dizolva usor resentimentele si iti poti lamuri neintelegerile amoroase din trecut. Traieste clipa cu sufletul deschis, indiferent de paleta de emotii pe care o parcurgi astazi.



Rac

Pentru ca esti foarte ocupat cu sarcinile de lucru de la serviciu, membrii familiei iti pot face tot soiul de reprosuri. A te imparti astazi intre casa, familie si treburi profesionale este mai dificil, pentru ca situatiile in care te afli cer mult efort. Pret de cateva clipe stai deoparte si de serviciu si de casa. Analizeaza sincer care iti sunt prioritatile si apoi decide in consecinta. Aminteste-ti si de nevoile tale sufletesti!



Leu

Sunt momente bune pentru a-ti ordona gandurile, a-ti selecta prioritatile, dar si relatiile cu persoanele din anturajul apropiat. Energia zilei te ajuta mult in a lua decizii rapide, radicale, atat in ceea ce priveste relatiile personale, cat si relatiile profesionale. Totusi ai rabdare cateva zile. Deocamdata, schimba-ti maniera de privi lucrurile si oamenii din viata ta.



Fecioara

Dinspre segmentul financiar vin informatii deosebite. Posibil sa primesti o suma de bani restanta de la locul de munca, dar si cadouri sau favoruri. Fii prudent in tot ce tine de bani si bunuri! De fapt este vorba despre incheierea unei etape de castig din munca desfasurata de tine la serviciu. Si conditiile de munca se vor schimba in viitorul apropiat.



Balanta

Sunt momente excelente pentru a-ti trasa noi planuri de viata si a renunta la relatii si situatii care te tin pe loc. Posibil sa intampini obstacole din partea celorlalti, dar fii vigilent si alege sa mergi pe un drum personal. Indiferent de provocarile din preajma ta, bine ar fi sa ai incredere deocamdata numai in vocea ta interioara. Intotdeauna te va ajuta neconditionat!



Scorpion

Dorinta de izolare este accentuata si va fi greu sa-i rezisti. Este indicat sa te tii departe de activitati solicitante si de spatii aglomerate. Sunt posibile neplaceri la serviciu, din partea colegilor. Insa, tu esti ceva mai sensibil deocamdata si astfel ai senzatia ca totul este impotriva ta. Detaseaza-te, linisteste-te, pentru ca sunt momente pasagere, pe care le poti gestiona fara probleme.



Sagetator

Energia acestei zile iti aduce efecte in segmentul relatiilor cu prietenii. La indemnul celor dragi este posibil sa te desprinzi de vechiile prietenii. Fii prudent, deoarece granita dintre o relatie amoroasa si una de prietenie este foarte sensibila, ambele relatii putandu-se confunda foarte usor. Bine ar fi sa te detasezi de toate relatiile actuale si sa astepti cateva zile pana se linistesc apele in acest sens.



Capricorn

Astazi oscilezi intre a rezolva treburile profesionale, de la serviciu si pe cele domestice. Sunt momente importante, pentru ca se incheie o etapa profesionala, oferindu-ti-se astfel sansa de a petrece mai mult timp cu familia. Este bine sa fii prudent atat in relatiile colegiale, cat si in relatiile familiale. Dupa-amiaza organizeaza o cina surpriza pentru cei dragi.



Varsator

Mentalul iti este agitat si de aici este posibil sa relationezi greu cu ceilalti. Pastreaza-ti cumpatul, ordoneaza-ti gandurile si vorbeste strictul necesar. Pe de alta parte se pot incheia unele relatii cu persoanele din anturajul apropiat, atat la serviciu, cat si in plan personal. Evita sa emiti judecati la adresa altora. Ai rabdare cateva zile, pana ti se linisteste sufletul.



Pesti

Este o zi deosebita pentru capitolul financiar. Cumva este vorba despre un final de etapa de castig sau de cheltuieli de la si prin altii. Asta inseamna ca vei putea rezolva demersuri financiare care treneaza de ceva vreme, se vor lamuri aspecte legate de folosirea unor bunuri comune cu ceilalti. Insa, fereste-te de a lua decizii sau de a-ti expune intentiile financiare.