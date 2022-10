Oamenii de știință spun că „lemnul transparent” ar putea înlocui plasticul

O echipă de cercetători susține că a creat o alternativă biodegradabilă și regenerabilă atât la sticlă, cât și plastic, sub formă de „lemn transparent”, un material nou și futurist care ar putea reduce considerabil impactul ecologic al materialelor de construcție mai puțin prietenoase cu mediul.



Așa cum a fost detaliat într-un nou studiu publicat în jurnalul Science of The Total Environment, materialul ne-ar putea permite să reducem considerabil utilizarea plasticelor.



„Lemnul transparent poate înlocui plasticele nocive pentru mediu, bazate pe petrol, cum ar fi policlorura de vinil (PVC), polipropilena sau polietilena”, a spus Prodyut Dhar, autor al studiului și profesor asistent la Institutul Indian de Tehnologie din Delhi.



Lemnul transparent a fost inventat de un cercetător german în 1992



Materialul, inventat de cercetătorul german Siegfried Fink în 1992, a suferit numeroase modificări și îmbunătățiri de-a lungul anilor ce au urmat.



Materialul este făcut prin înlăturarea unui polimer ce apare în mod natural în lemn, numit lignină, și înlocuirea sa cu materiale plastice transparente special concepute.



„Plasticele sunt folosite ca substitut pentru sticlă care este (în mod natural) fragilă. Cu toate acestea, lemnul transparent este o alternativă chiar mai bună din perspectivă ecologică așa cum este observat în analiza noastră a ciclului de viață”, a adăugat Dhar.



Materialul nu va înlocui sticla și plasticul în totalitate prea curând. Oamenii de știință încă nu au stabilit cum să aducă producția la scară largă într-un mod economic.



Cum a fost folosit lemnul transparent până acum?



Potrivit analizelor cercetărilor, sticla a fost pe primul loc atunci când a fost vorba despre impactul (sau mai bine spus lipsa impactului) asupra mediului.



„În vremuri recente, lemnul transparent a fost folosit în construcție, stocarea de energie, electronicele flexibile și aplicațiile în împachetare, însă, având în vedere îngrijorările tot mai mari cu privire la impactul ecologic a materialelor plastice pe bază de petrol, lemnul transparent are un rol în sustenabilitatea ecologică”, a explicat Anish Chathoth, profesor asistent la Universitatea Agricolă Kerala din India.



Studiul fost publicat în jurnalul Science of The Total Environment.