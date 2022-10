Ce spun astrele azi, 22 octombrie

Berbec

Chiar daca este weekend, tu continui sa-ti rezolvi cu meticulozitate sarcinile de lucru de la serviciu. Ba si acasa te afunzi in tot felul de treburi domestice ramase restante. Motivatia faptului ca muncesti de zor este legata de cresterea veniturilor. Insa, de aceasta data fii prudent, deoarece organismul tau are nevoie de odihna si ingrijiri speciale. Afectiunile mai vechi și mai noi iti pot crea neplaceri serioase.



Taur

Sunt zile bune pentru a te relaxa alaturi de persoana iubita sau de copii. Chiar si pentru un hobby vei avea suficient timp si resurse materiale, daca iti organizezi corect activitatile. Sigur ca poti intampina niscai obstacole, neplaceri, fie din partea celorlalti, fie tu personal oscilezi in idei si actiuni. Dar, pana la urma, totul va iesi minunat pentru toata lumea. De evitat excesele, implicarea in treburile altora si relatiile frivole!



Gemeni

Dorinta de a sta acasa, printre membrii familiei este mare. Minunat este ca ti se va ivi ocazia de a-ti indeplini aceasta dorinta. Planuieste activitati domestice, vizite la rude sau invita-le tu la tine acasa si stai de vorba cu orice ruda se iveste pe aproape. Te vei bucura de faptul ca vei simti un ajutor ascuns in tot ceea ce tine de casa si familie. Pe de alta parte, usor poti aluneca spre trecut, amintindu-ti diverse evenimente familiale. Alege sa privesti doar partea plina a paharului!



Rac

La finalul acestei saptamani vei fi inconjurat de multa lume, in special de rude si prieteni apropiati. Discutii, schimb de experienta, poate chiar activitati de invatare, toate acestea te vor asalta fara sa-ti dai seama. Singurul motiv de galceava ar putea fi aspectele financiare, daca cumva aveti in comun cheltuieli. De aceea fii prudent, atat in ceea ce priveste temele abordate, cat si situatia de a plati diverse la comun.



Leu

Cheltuielile necesare traiului cotidian vor fi frecvente in zilele acestui sfarsit de saptamana. In sufletul tau exista temeri profunde legate, atat de locul de munca, cat si de veniturile aferente. Si totusi, acum sunt momente excelente pentru a te detasa de aspectele materiale ale vietii, reusind pana la urma acest lucru, cu succes. De fapt este o provocare a destinului, pentru a aborda tu altfel tot ce este legat de munca si implicatiile ei.



Fecioara

In aceste zile de weekend poti visa cu ochii deschisi, poti planifica tot ce doresti sa fii sau sa ai. Chiar daca, starile tale de spirit sunt oscilante, daca te straduiesti putin te vei echilibra foarte bine. Adopta o dieta usoara, relaxeaza-te la o plimbare in aer liber, fereste-te de spatii aglomerate si de persoanele care cer prea mult de la tine. Este posibil ca o discutie cu cineva aflat departe de granitele tarii sa iti dea vesti interesante si de folos.



Balanta

Ar fi foarte bine daca te-ai detasa de forfota zilnica si te-ai retrage intr-un loc linistit. Oboseala isi poate spune cuvantul si chiar ai nevoie de odihna, relxare si numai compania oamenilor dragi si de incredere. Evita sa te gandesti la marile probleme ale vietii tale sau sa alcatuiesti planuri. Asta deoarece, mentalul tau este intr-o binemeritata pauza. De evitat, pe cat posibil consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, pentru ca erorile se produc usor.



Scorpion

Te gandesti la prieteni si la faptul ca putini dintre acestia iti mai sunt alaturi. De asemenea si in domeniul socio-profesional se pare ca nu te mai sustin personajele cunoscute de ani buni. De aceea, orienteaza-ti eforturile spre a lega relatii noi. Priveste la altii, chiar si la partenerul de viata si desluseste felul in care acestia formeaza si pastreaza relatii pe termen lung. Serile acestui weekend, petrece-le vizionand un film bun sau un spectacol de teatru.



Sagetator

Este rost de intalniri profesionale, fie la serviciu, fie undeva intr-o calatorie specifica. Sunt posibile discutii aprinse, sarcini noi de lucru, chiar si asumarea unei functii de conducere. Fii prudent, deoarece la prima vedere esti incantat de importanta care ti se acorda. Dar, la o a doua vedere ai sa-ti dai seama ca urmeaza o perioada foarte incarcata. Cei dragi ti-ar putea reprosa faptul ca ii lasi de izbeliste, cand au cea mai mare nevoie de tine.



Capricorn

Finalul acestei saptamani iti aduce deschidere sufleteasca spre abordarea vietii din alte perspective. Lasa deoparte tiparele mentale vechi care iti limitau posibilitatea de a te dezvolta moral si spiritual. Planuieste calatorii in locuri incarcate de istorie, ia legatura cu prietenii sau cunostintele plecate in strainatate sau calatoreste imaginar intr-un loc drag sufletului tau. Daca, cei dragi iti resping ideile sau conceptiile noi, tu mergi mai departe pe drumul ales de tine.



Varsator

Sambata, recomandabil este sa te ocupi de situatia bugetului comun cu partenerul de viata, rudele sau colaboratorii. Mai ales impreuna cu membrii familiei se pare ca exista cheltuieli ce trebuie onorate cat mai repede. Chibzuieste atent fiecare ban si evita investitiile financiare la initiativa altora. Duminica, relaxeaza-te la un concert de muzica, la un spectacol de teatru sau la o sueta cu cineva drag si de incredere.



Pesti

In zilele acestui weekend ai tendinta de a respinge tot ce vine din partea celorlalti. Astfel, foarte usor pot aparea animozitati, pe teme banale. Chiar ar fi bine sa te relaxezi, sa privesti atent la ceea ce fac sau spun ceilalti si apoi sa te gandesti, pe indelete, cum ai putea folosi ceea ce vezi sau ceea ce afli, in folosul tau. Cineva din anturajul apropiat, o ruda sau un prieten, te poate ajuta sa fii obiectv in aprecierea relatiilor cu ceilalti.