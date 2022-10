Un nutriționist american a numit cel mai bun remediu împotriva inflamației

Nutriționistul american, Tamar Samuels, co-fondatoarea Culina Health, a numit nucile drept cel mai bun remediu împotriva inflamației, scrie Eat This, Not That.



Așa cum a remarcat experta, nucile sînt una dintre cele mai sănătoase gustări, mai ales pe drum, transmite Noi.md cu referire la Lenta.ru.



Multe nuci sînt bogate în vitamine, substanțe nutritive și au un efect antiinflamator. De exemplu, migdalele conțin antioxidanți, care ajută, de asemenea, la ameliorarea inflamației. Antioxidanții protejează organismul de procesul oxidativ care dăunează celulelor și declanșează inflamația.



Nutriționista a adăugat că cel mai bun remediu antiinflamator sînt nucile. "Acestea conțin cel mai mult acid alfa-linolenic, un acid gras omega-3", a explicat Samuels. Aceste nuci conțin vitamina E și alți fitonutrienți, cum ar fi acizii fenolici, taninurile și flavonoidele. "Consumul zilnic de nuci reduce concentrația unor biomarkeri ai inflamației", a spus ea.