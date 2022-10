O mare parte a vitaminelor şi suplimentelor populare nu oferă niciun efect pozitiv

Unele dintre cele mai des consumate vitamine şi suplimente nu au niciun efect asupra organismului, sugerează un nou studiu realizat de cercetători din cadrul Universităţii din Toronto.



Prin revizuirea datelor şi analizarea studiilor de control publicate între ianuarie 2012 şi octombrie 2017, specialiştii au descoperit că multivitaminele, vitamina D, calciul şi vitamina C (cele mai comune suplimente) nu oferă niciun avantaj sau risc în cadrul prevenirii bolilor cardiovasculare, a infarctului sau morţii premature. Conform Science Daily, în mod normal, vitaminele şi suplimentele pe bază de minerale sunt utilizate pentru suplimentarea nutrienţilor ce nu se asimilează din hrană.



''Am fost surpinşi să descoperim foarte puţine efecte pozitive ale celor mai comune suplimente pe care le consumă oamenii,'' a declarat dr. David Jenkins, autorul studiului. ''Studiului nostru sugerează că multivitaminele, vitamina D, calciul şi vitamina C nu au efecte negative...însă nu au nici efecte pozitive,'' a adăugat el.



În cadrul studiului a fost descoperit că acidul folic şi vitaminele B administrate alături de acidul folic ar putea reduce bolile cardiovasculare şi accidentele vasculare cerebrale. ''Aceste rezultate sugerează că persoanele ar trebui să fie conştiente de suplimentele pe care le consumă şi ca acestea să fie administrate pentru deficienţele pe care le au, de către medici,'' a declarat dr. Jenkins.



Echipa sa a analizat date privind consumul de vitamina A, B1, B2, B3, B6, B9, C, D, E, calciu, fier, zinc, magneziu şi seleniu. Termenul de ,,multivitamine'' din studiu a fost utilizat pentru a descrie suplimentele ce conţin majoritatea vitaminelor şi mineralelor.



Studiul a fost publicat în 28 mai în Journal of the American College of Cardiology.