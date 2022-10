70 de mii de oameni cer demisia guvernării PAS și a președintelui Maia Sandu

70 de mii de oameni au ieșit în centrul capitalei, în cea de-a cincea săptămână de proteste antiguvernamentale. Ei cer demisia guvernării, a președintelui Maia Sandu și organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate. Mulțimea s-a îndreptat spre Piața Marii Adunări Naționale, însă autoritățile au mobilizat un număr impresionant de forțe de ordine, inclusiv Brigada cu destinație specială „Fulger” și carabinieri, care au format un cordon din câteva rânduri și au îngrădit accesul.



Pentru că nu au putut să ajungă în Piața Marii Adunări Naționale, protestatarii au manifestat în preajma monumentului domnitorului Ștefan cel Mare, de pe strada Mitropolit Bănulescu-Bodoni. Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a acuzat guvernarea de abuz în raport cu poporul pe care l-a sărăcit.



„Republica Moldova a ajuns pe mâna dictatorilor. Republica Moldova a ajuns pe mâna hoților. Republica Moldova a ajuns, până la urmă, pe mâna proștilor. Rușine!”, a strigat Dinu Țurcanu.



Țurcanu a criticat și atitudinea poliției, care execută orbește ordinele guvernanților.



„Dacă ortacii Maiei Sandu, care poartă epoleți, cred că noi n-am putut scoate cordonul, se înșală amarnic. Faptul că noi am procedat pașnic, democratic, civilizat, este încă o palmă dată acestei guvernări. Poporul trebuie să se mobilizeze exemplar, așa cum au făcut-o exemplar cei care sunt astăzi aici – 70 de mii de oameni. Dacă bunul Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o vreme atât de bună, înseamnă că dreptatea este de partea noastră”, a mai spus Dinu Țurcanu, care a rostit și rugăciunea „Tatăl nostru”.



Și deputatul PCRM, Constantin Starîș, a criticat guvernarea pentru că se ascunde în spatele poliției, plătite din banii poporului.



„De ce alte dovezi mai avem nevoie, pentru a înțelege că avem în țară un regim dictatorial, care nu îi permite poporului nici să protesteze acolo unde dorește. Nu am văzut aici elemente de infracțiune, ci doar fețe chinuite ale părinților noștri, care suferă din cauza acestei guvernări. Nu am văzut spioni, ci oameni apți de muncă, oameni cărora guvernarea nu le-a propus nimic. Guvernarea nu doar că nu este incompetentă, ci este lipsită și de rușine. De cinci săptămâni, oamenii stau în corturi și protestează, dar nimeni nu s-a apropiat de ei și nu s-a interesat ce vor și cum o duc. Guvernanții discută cu poporul prin intermediul trupelor cu destinație specială, a poliției. Noi nu am votat poliția, ci guvernarea, dar ea nu a discutat cu noi. Cu ei nu mai putem vorbi cu binele. Avem de ales, fie îi dăm jos, fie rămânem fără țară”, a subliniat Constantin Starîș.



Și deputatul PCRM, Diana Caraman, s-a referit la acțiunile abuzive ale poliției.



„În conformitate cu Constituția, poporul Republicii Moldova este suveranul, iar puterea îi aparține, inclusiv dreptul la protest și această piață unde intenționam să protestăm. Deciziile împotriva poporului, pe care le ia această guvernare, confirmă că trebuie demisă. PAS nu reprezintă interesele poporului Republicii Moldova. Îndemn toate forțele politice, societatea civilă să-și unească forțele, pentru a scoate țara din ghearele acestui regim antinațional”, a subliniat Diana Caraman.



Totodată, primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, i-a reproșat guvernării PAS că ignoră poporul și se preocupă mai mult de geopolitică.



„Actuala guvernare nu se preocupă de interesul cetățenilor moldoveni, dar face totul pentru a implica țara noastră în război. Pentru ce credeți că Maia Sandu vrea să le dea ucrainenilor portul Giurgiulești? Ca să poată transporta armament pe teritoriul nostru. Noi suntem stat independent și suveran și nimeni nu are dreptul să ia decizii peste capul nostru. Am spus și reiterăm, toată opoziția din Moldova este invitată aici, în Piața Marii Adunării Naționale, pentru că acest miting nu este al Partidului „ȘOR”, este al cetățenilor Republicii Moldova”, a spus Pavel Verejanu.



Primarul comunei Piatra din raionul Orhei, Radu Bușilă, a menționat că Republica Moldova este printre țările cu cele mai mari scumpiri din lume.



„Curentul electric s-a scumpit și se va scumpi și mai mult. Gazul la noi este cel mai scump din Europa. Adică cea mai săracă țară din Europa a ajuns să plătească cele mai mari prețuri! Ce fac acești leneși și incompetenți de la guvernare? Pleacă în fiecare zi în țări străine, pe banii noștri, și nu rezolvă nimic. Oamenii de la țară vor rezista, vor sta la lumânare, dacă va fi nevoie. Dar ce vor face cei din orașe, care locuiesc în blocuri cu 16 etaje? Ca să reziste, ei trebuie să vină alături de noi și să ne ajute să scăpăm de această ciumă de la conducere”, a îndemnat Radu Bușilă.