Ghepardul este bine-cunoscut pentru că este cea mai rapidă creatură de pe uscat, dar regnul animal nu se limitează la suprafața Pământului. Care este cel mai rapid animal în zbor? Și ce caracteristici biologice îi permit să atingă această viteză?



Cel mai rapid animal în aer este șoimul călător (Falco peregrinus).



„Peregrinus” este cuvântul latin pentru „călător”, o denumire potrivită, dat fiind că răpitorii pot migra până la 25.000 de kilometri într-o călătorie dus-întors, una dintre cele mai lungi migrații din America de Nord, potrivit Nature Conservancy. Șoimii călători sunt păsări globale, întâlnite pe fiecare continent, cu excepția Antarcticii.



Șoimii călători vânează prada de la înălțimi mari, fie din aer, fie din locuri înalte. Atunci când aceștia găsesc o țintă, se aruncă cu viteză mare, atacând cu piciorul strâns pentru a ameți sau a ucide prada în urma impactului, a declarat Hein van Grouw, curator principal al grupului de păsări din cadrul Muzeului de Istorie Naturală din Londra.



Ce viteză are cel mai rapid animal în aer?



În timpul unui plonjon, se estimează că un șoim atinge viteze de până la aproximativ 320 km/h, conform unui studiu din 2018 din Journal of Comparative Physiology A, care face din șoimul călător nu doar cel mai rapid animal în aer, dar și cel mai rapid animal, în general, a menționat Britannica.



Plonjoanele experimentale au sugerat că șoimii pot atinge viteze chiar și până la 389 km/h, conform Guinness World Records. Într-o serie de plonjoane din 1999, o femelă de șoim călător numită „Frightful”, deținută de aviatorul și șoimarul Ken Franklin din Friday Harbor, Washington, a stabilit recordul mondial după ce a fost eliberată dintr-un avion la aproximativ 5.182 de metri deasupra nivelului mării.



Frightful, în vârstă de 6 ani, avea o lungime de aproximativ 40,6 centimetri, cântărea aproximativ 1 kilogram și avea o anvergură a aripilor de aproximativ 104 cm, a notat Guinness World Records.



Pentru a măsura viteza lui Frightful, Franklin a atașat un cip de computer de 113,4 grame luat de pe computerul-altimetru al unui parașutist la penele cozii lui Frightful. Franklin a măsurat apoi cât de departe a plonjat Frightful într-un anumit interval de timp.



Franklin și un cameraman purtau, de asemenea, altimetre (dispozitive care măsoară altitudinea) când au plonjat alături de Frightful. Datele de la toate dispozitivele au fost comparate după plonjoane, scrie Live Science.



Cum pot șoimii călători să atingă aceste viteze?



Șoimii călători au aripi ascuțite care seamănă cu cele ale avioanelor de luptă. Această formă reduce rezistența pe care păsările o experimentează în aer, ceea ce îi ajută pe șoimi să zboare rapid, explică zoologul și cercetătorul Ed Drewitt.



Șoimii călători au corpuri musculoase, în formă de lacrimă, care ajută, de asemenea, la reducerea rezistenței, a spus Drewitt. În plus, penele lor sunt remarcabil de bine împachetate și rigide în structură în comparație cu ale altor șoimi, „probabil pentru a reduce rezistența și pentru a face ca pasărea să ‘alunece’ prin aer”, a spus van Grouw.



Nările șoimilor călători, posedă un sistem de mici proeminențe în interior, despre care se crede că acționează ca niște deflectoare, o structură care reglează trecerea fluidelor. Aceste proeminențe funcționează prin „reducerea fluxului de aer în căile respiratorii”, a spus Drewitt. Acest lucru îi ajută probabil pe șoimi să respire în timpul plonjoanelor lor incredibil de rapide.



Viteza vertiginoasă a șoimului călător îl ajută să vâneze, mai ales alte păsări, variind de la pradă mică precum păsările colibri și până la cocori siberieni (Grus canadensis). Oamenii de știință au documentat aproximativ 450 de specii de păsări ca pradă în America de Nord, iar numărul din întreaga lume poate fi de până la 2.000.



Forma șoimilor călători este foarte asemănătoare cu cea a prăzii lor principale, porumbeii comuni (Columba livia). „Ambele specii au evoluat una alături de cealaltă, una pentru a scăpa de cealaltă și una pentru a o prinde pe cealaltă. Este interesant că ambele păsări își obțin viteza de la aceeași formă a corpului”, a spus van Grouw.



Alte animale foarte rapide în zbor



Șoimii călători mănâncă, de asemenea, lilieci și fură ocazional prada, cum ar fi peștii și rozătoarele, de la alte răpitoare.



De fapt, deși șoimii călători sunt cele mai rapide animale din aer atunci când plonjează, un liliac revendică titlul de cea mai rapidă creatură zburătoare. Un liliac brazilian (Tadarida brasiliensis) este cel mai rapid zburător din lume, cu viteze de până la 160 km/h.



Acesta este mai rapid decât șoimul călător, care zboară, în medie, cu viteze de 40-55 km/h și își urmărește prada cu o viteză de 112 km/h, conform Laboratorului de ornitologie Cornell.