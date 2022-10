Ce spun astrele azi, 16 octombrie

Berbec

Astazi trebuie sa va puneti toata increderea in propriile voastre forte; nu va fi o zi usora, asa ca este mai bine sa fiti pregatiti sa va bazati, in primul rand, pe voi insiva, fara a astepta, in mod expres, sprijinul celor din jur. Din pacate, contextual astral anunta inadvertente in relatiile cu cei cu care colaborati; vor exista probleme de incredere, chestiuni cu impact negativ important asupra modului in care ar putea evolua lucrurile. Este foarte posibil chiar sa traiti exprienta unei tradaridin partea anumitor persoane la care nu v-ati fi asteptat si care, in contextual acestei zile, arata ca isi urmaresc doar propriile lor interese, fara sa tina cont de natura relatiilor cu voi sau cu alte persone.



Taur

Astazi trebui sa aveti grija la negativism; pot sa apara, in jurul vostru, persoane care sa vada lucrurile doar in negru, sa priveasca doar partea goala a paharului, influentandu-va, astfel, cu pesimismul lor. Sau poate fi vorba de persoane pline de energii negative, care sa va dea o stare de rau, inclusiv la nivel fizic. Daca aveti nevoie de pareri obiective, indreptati-va catre persoane de incredere care pot sa aiba o perspectiva din afara problemei; cei implicati direct vor fi, intr-o masura mai mare sau mai mica, subiectivi. Nu veti avea probleme, din punct de vedere financiar, insa va fi greu sa va decideti daca sa ajutati sau nu cu bani o anumita persoana mai apropiata, care nu prea pare demna de incredere.



Gemeni

Daca azi veti alege sa trageti de timp in implementarea actiunilor pe care le-ati preconizat, este foarte posibil sa pierdeti importante sanse de afirmare. Este important pentru voi sa actionati la momentul potrivit, pentru ca altfel, este posibil ca interventia voastra sa fie chiar inutila. Nu vor fi putine momentele de acest gen, asa ca va fi nevoie, de multe ori, sa fiti pe pozitii, in alerta, gata de a face ceea ce se cere. Starea de tensiune se va resimti, in aceste conditii, pe tot parcursul programului de munca. In aceste conditii, nici starea fizica nu va fi excelenta, pentru ca va veti simti imediat obositi, coplesiti de multitudinea presiunilor care apasa asupra voastra.



Rac

Trebuie sa aveti grija astazi, caci, in viata personala, va fi greu sa stabiliti un climat echilibrat; relatia de cuplu va fi destul de delicate si va trebui sa faceti eforturi substantiale pentru a mentine lucrurile pe linia de plutire. Trebuie sa luati initiativa si sa nu lasati ca evolutiile sa se acutizeze, pentru ca asta se va intampla odata cu trecerea timpului. De asemenea, comunicarea deschisa trebuie sa fie elementul pe care sa mizati; daca exista chestiuni nerezolvate sau neclare in cadrul relatiei de cuplu, este imperative necesar sa solutionati. Problemele profesionale nu vor fi usoare, insa, daca va veti da putin interesul, veti vedea ca solutiile problemelor nu sunt deloc complicate.



Leu

Astazi este nevoie sa fiti deschisi catre membrii familiei, sa fiti atenti la ceea ce isi doresc acestia, sa va petrecti ceva mai mult timp in cadrul domestic, pe cat posibil, asa incat problemele existente in acest plan al vietii voastre sa-si gaseasca usor o solutie, in loc sa se adune si sa se acutizeze. Trebuie sa fiti flexibili si sa ascultati pe toti in legatura cu ceea ce au de spus; o atitudine intransigent nu poate avea, in nici un caz, efecte benefice. Relatiile cu juniorii sunt susceptibile a fi ceva mai complicate, mai delicate, mai ales daca este vorba despre copiii ceva mai mari, care incearca sa se impuna, intr-un fel sau altul.



Fecioara

Exista persoane care doresc, cu tot dinadinsul, sa va dea sfaturi, sa va impuna anumite puncte de vedere, chiar daca nimeni nu le-a cerut, in mod expres, parerea; nu doar ca va agaseaza, dar, de cele mai multe ori, astfel de persoane nu sunt deloc binevoitorii in care isi doresc sa pozeze. Majoritatea dintre acestia urmaresc fie sa va puna intr-o lumina proasta, sa-si pregateasca ei terenul pentru scopurile personale, fie au obiective immediate asupra carora isi doresc sa atraga atentia. Profitorii de acest gen trebuie, din start, descurajati; in caz contrar, actiunile lor ar putea sa devina mult mai intense, mai agresive, chiar.



Balanta

Exista o predispozitie crescuta ca evolutiile zilei de astazi sa nu fie chiar ceea ce v-ati dorit. In plan familial, este posibil sa va confruntati cu unele tensiuni, pe care, daca nu le veti trata cu seriozitate si tact, este foarte posibil sa le vedeti cum degenereaza fix sub ochii vostri, fara a mai avea posibilitatea de a interveni la timp. Nu este deloc intelept sa va certati cu partenerul in fata copiilor, pentru ca ii veti stresa inutil. Va fi nevoie sa va implicati ceva mai mult in treburile casnice, care trebuie realizate, chiar daca timpul avut la dispozitie este foarte scurt. La locul de munca, presiunea va fi destul de crescuta, ceea ce v-a determina actiuni repezite si atitudini nepotrivite; nu va nedreptatiti subalternii, mai ales daca acestia isi indeplinesc sarcinile care le-au fost atribuite.



Scorpion

Astazi nu vor lipsi provocarile, pentru voi, nativii acestei zodii; ba chiar vor veni din partea celor de la care va asteptati cel mai putin. Unele resentimente mai vechi par a deveni manifeste pe parcursul acestei zile si determina confruntari, de mai mare sau mai mica anvergura. S-ar putea ca respectivele persoane sa aiba, intr-o oarecare masura, dreptate, asa incat, o atitudine ostila din partea voastra, ar putea inrautati serios situatia, inca inainte sa aveti sansa de a o dezamorsa. Comunicarea cu partenerul ar putea sa fie obturata, intr-o oarecare masura, de unii factori externi care trebuie eliminate din ecuatie cat mai rapid; este nevoie ca lucrurile sa fie foarte clare in relatia de cuplu, pentru ca evolutiile sa se pastreze pe un traiect benefic pentru voi.



Sagetator

In fiecare zi, viata va pune in fata fel de fel de incercari, pe care va trebuie sa le treceti cat mai simplu cu putinta. Si “simplu” poate fi cuvantul cheie; cu cat veti complica mai mult situatiile, cu atat rezolvarea va fi mai dificil de gasit. In plan profesional, o relatie de deschisa cu colaboratorii, fara ocolisuri, directa, poate fi cheia succesului. Lucrul in echipa este favorizat, in acest context astral. Situatia financiara nu este foarte roz, insa daca veti fi atenti la semnalele primite si veti investi cu cap banutii pe care-I aveti economisiti, este foarte posibil sa obtineti un foarte mare grad de profitabilitate, in timp.



Capricorn

Astazi veti avea nevoie, mai mult ca de obicei, de perioade de respiro, pe parcursul carora sa va reincarcati bateriile si sa va trageti sufletul. Viata profesionala va fi foarte solicitanta; veti fi chemati sa faceti fata mai multor sarcini decat v-ati planificat, asa ca programul pe care vi l-ati alcatuit ar putea fi dat peste cap. Trebuie insa, sa va protejati, mai ales daca sunteti obositi de mai multe zile, daca v-ati suprasolicitat in ultimele zile; este important sa munciti, insa epuizarea poate avea consecinte destul de urate, pe care nu le puteti anticipa. Pe de alta parte, va fi nevoie sa gasiti un echilibru intre viata profesionala si cea persoanala, sa va implicati si in problemele familiei, sa gasiti rezolvari si pentru dilemele apropiatilor, care au, la randul lor, nevoie de prezenta voastra.



Varsator

Astazi s-ar putea sa va simtiti mult prea expusi, prea in lumina reflectoarelor, iar aceasta situatie sa nu va fie pe plac; simtiti mai mult nevoia de a va retrage departe de ochii lumii si de a va simti bine alaturi de persoanele dragi inimilor voastre. Nu prea va pasa ce spune restul lumii si nu va fi greu sa luati decizii, bazandu-va, mai ales pe propria intuitie. Astrele va stimuleaza, in plan profesional, asa ca, daca va doriti o promovare sau un bonus, acum este un moment potrivit pentru a initia tramite in acest sens. Conflictele cu o anumita persoana din viata voastra, care se propaga de mai multa vreme, ar putea sa va agaseze la maximum, asa incat sa luati decizii drastice in legatura cu relationarea cu aceasta persoana; ruperea legaturilor ar putea fi benefica, avand in vedere ca orice contact cu aceasta persoana va tulbura foarte mult.



Pesti

Astazi se pare ca sunteti mai mult influentati de curaj, ca deveniti mai indrazneti, ca lasati timiditatea deoparte. Este important sa faceti acel prim pas necesar pentru a pune lucrurile in miscare. Incurajarile din partea unor persoane de incredere ar putea fi de mare folos in acest context, in care puteti face lucruri importante, beneficiind si de un context astral favorabil. Atatat timp cat planurile sunt clare in capul vostru, nu are nici un rost sa trageti de timp in privinta trecerii la actiune; ati putea, in acest fel, sa pierdeti momentul oportun, care, odata trecut, s-ar putea sa nu mai poata fi recuperate, in unele cazuri.