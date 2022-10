6 greșeli de care să te fereşti înainte de culcare ca să nu te îngrași

omnul are o influenţă foarte mare asupra greutății corporale. Iată ce greșeli ar trebui sa eviți înainte de culcare, astfel încît sa nu te îngrași.



Mănînci tîrziu. Masa tîrzie pe noapte creşte nivelul de insulină şi obligă organismul sa producă mai puţină melanină. Puţină melanină în organism înseamnă un somn greu şi agitat.



Este recomandat sa mănînci cu cel puțin trei ore înainte să te culci.



Lumina de veghe. Expunerea la lumină, fie ca este vorba de lumina de la telefon, televizor etc., lumina de veghe sau iluminatul stradal, iți afectează somnul şi creste nivelul de cortizon, care a fost asociat cu acumularea kilogramelor. Pentru a preîntîmpina aceasta problemă, ai grijă ca în cameră să fie întuneric şi să deconectezi toate dispozitivele cu beculeţe.



Bei mult. Hidratarea pe timpul nopții este importantă, însă daca bei prea multe lichide înainte de culcare riști să faci mai multe drumuri la WC. Un somn fragmentat înseamnă un risc crescut de a dezvolta obezitate.



Exerciții fizice. Stilul sedentar de viaţă contribuie la acumularea kilogramelor în plus, însă să faci exerciții fizice înainte de culcare este la fel de rău. Mișcarea ridică temperatura corpului şi astfel scade producția de melanină, perturbîndu-ne somnul, căci creşte producția de cortizon.



Căldura în dormitor. Dacă în dormitor este prea cald, somnul nu va fi de calitate. Astfel, în timpul somnului nu vor fi arse corespunzător caloriile, iar riscul să te îngrași creşte considerabil. In dormitor nu ar trebui sa fie mai mult de 21 de grade Celsius.



Haine strîmte. Pijamalele ar trebui să fie comode şi lejere. Dacă sînt prea strînse pe corp, cresc temperatura este întrerupt circuitul hormonal.