Ce spun astrele azi, 14 octombrie

Berbec

Rasfata-te la acest final de saptamana, dialogand sau intalnindu-te numai cu persoanele dragi si de incredere din anturajul apropiat. Posibil sa-ti fie greu sa te concentrezi pe anumite teme de discutie, de aceea cand simti asa, retrage-te politicos, anunta interlocutorii ca esti distras de alte subiecte si ti-ai dori sa abordati altceva in cadrul discutiilor. O excursie in aer liber iti va fi de mare folos.



Taur

Temerile privitoare la segmentul financiar sunt majore la sfarsitul acestei saptamani si nu prea fondate. Traversezi o perioada in care ar fi bine sa-ti redefinesti sistemul valorilor morale, punand un accent mai mare pe valorile spirituale, pe insemnatatea lucrurilor dincolo de cuvinte. Cineva din anturajul apropiat iti poate linisti sufletul si oferi informatii utile pentru cresterea veniturilor.



Gemeni

Esti greu de multumit la finalul acestei saptamani. Atitudinea ta fata de ceilalti transmite mesajul ca doresti sa fii lasat in pace, dar din cand in cand, numai la dorinta ta expresa, imediat ceilalti sa apara in preajma ta si sa te serveasca dupa bunul tau plac. O astfel de maniera de a trata relatiile cu ceilalti, evident ca duce la conflicte si la distorsionarea adevaratei tale personalitati. Fii intelegator cu tine insuti, dar si cu ceilalti.



Rac

Ar fi bine sa te odihnesti la finalul acestei saptamani. Este posibil sa se evidentieze unele afectiuni ale sistemului respirator sau sistemului digestiv, de aceea fii prudent. Sunt momente bune pentru meditatii, lecturi filozofice, dialoguri de taina cu cineva din anturajul apropiat, dar si pentru somn. Multe aspecte ale situatiilor in care esti implicat ti se vor lamuri usor.



Leu

Te poti inconjura de prieteni sau de sustinatori ai proiectelor tale profesionale. S-ar putea sa te vezi cu multa lume, sa fii invitat la tot soiul de manifestari culturale, dar si amicale. Foloseste-ti farmecul, de care beneficiezi acum, si incanta-i pe ceilalti cu informatiile prectioase pe care le detii sau povesteste-le snoavele intalnite de tine in viata cotidiana. Unii te vor aplauda, altii vor cauta nod in papura.



Fecioara

Finalul acestei saptamani iti aduce in preajma multa lume, atat din segmentul profesional, cat si din cel personal. Este posibil sa fii nevoit sa participi la reuniuni importante, unde participantii vor dori sa le vorbesti, sa le povestesti despre realizarile tale din ultima vreme sau altii vor dori sa afle ce planuri socio-profesionale ai de viitor. In orice situatie vorbeste cumpatat si strictul necesar.



Balanta

Sfarsitul acestei spatamani iti reaminteste de activitatile profesionale care presupun dialoguri cu parteneri straini, o deplasare indepartata sau chiar intr-o alta tara. Cum planurile tale pentru aceste zile contineau activitati culturale, participare la seminarii sau cursuri scurte, toate acestea este posibil sa fie zadarnicite, fie de o problema de sanatate, fie de faptul ca trebuie sa muncesti ore suplimentare la serviciu.



Scorpion

In zilele acestui weekend ai sanse deosebite de a studia relatiile si situatiile in care esti implicat, dincolo de aparente. Posibil sa iti amintesti de discutii, intelegeri cu partenerul de viata sau colaboratorii care au avut loc in saptamanile trecute. Vei realiza faptul ca acestia si-au tinut promisiunile partial sau deloc. Fii prudent in aprecieri si lasa pentru zilele urmatoare, deciziile vizavi de ceilalti.



Sagetator

In acest weekend este bine sa te oglidesti in personalitatea celorlalti, sa observi punctele slabe si pe cale tari din comportamentul sau atitudinea lor si apoi sa privesti la tine. A face acest exercitiu iti aduce relaxare vizavi de faptul ca si altii gresesc sau fac lucrurile corect, in functie de imprejurari sau de discernamantul pe care il au in acel moment. Evita discutiile contradictorii si a avea asteptari prea mari de la ceilalti!



Capricorn

Sanatatea este vulnerabila, asa incat propune-ti activitati usoare pentru acest final de saptamana. Chiar daca, multe persoane te vor invita sa participi la reuniuni pe teme diverse, elegant si diplomat refuza ceea ce crezi ca te oboseste sau iti displace. Posibil sa te gandesti la un program de analize si consultatii medicale impreuna cu membrii familiei. Insa, deocamdata trateaza-te dupa principii naturiste.



Varsator

Este rost de distractii la finalul acestei saptamani si de activitati comune cu persoana iubita sau copiii. Totusi, pentru ca multe ganduri sunt incurcate, comunicarea lasa de dorit. Fereste-te sa vorbesti prea mult sau in metafore. Cei dragi te pot intelege gresit, tu sa-ti pierzi rabdarea si astfel gata galceava. Accepta opiniile, doleantele si filozofiile celorlalti, pentru ca pana la urma totul se va termina cu bine.



Pesti

Atmosfera din casa s-ar putea sa fie tensionata mai ales sambata. Sunt sanse sa te intelegi ceva mai greu cu membrii familiei in acest weekend pentru ca fiecare se gandeste la altceva, spune ce se nimereste, iar de inteles ce spun ceilalti nici vorba. De aceea, controleaza-ti reactiile si ai incredere ca toata lumea are intentii bune, doar ca acum ele sunt exprimate sau prezentate defectuos.