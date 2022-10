Adresarea lui Ilan Șor către cealaltă parte a opoziției: Fiecare exprimare critică din partea voastră la adresa noastră este încă o garanție pentru PAS

Ilan Șor le-a adresat astăzi un mesaj reprezentanților opoziției. El i-a îndemnat să se alăture protestelor antiguvernamentale și să renunțe la atacurile reciproce, pentru că regimul asta își dorește – dezbină și stăpânește!



„Exact la asta visează acum Sandu și partidul său, după ce au simțit că regimul și autoritatea lor se clatină, sub presiunea protestelor poporului. Asta îi bucură nespus pe galbeni, când văd cum un partid de opoziție toarnă, cu mult entuziasm, zoaie peste altul, fără a se limita în imagini artistice și alegorii poetice. Este exact ceea ce doresc să vadă acești Sandu-Gavrilița-Grosu – cum ne vom înfige colții unul în gâtul celuilalt și vom începe aprig să ne sfârtecăm, să dezgropăm istorii din arhive, să reanimăm vechile supărări și să ne călcăm în picioare demnitatea și reputația”, atenționează Ilan Șor.



El a explicat că guvernarea încearcă acum să dezbine opoziția, pentru a scăpa de furia poporului.



„Fiecare exprimare critică din partea voastră este încă o garanție pentru PAS, că va păstra puterea, iar opoziția se va împotmoli în noroi și certuri, iar misiunea noastră nu va mai fi dusă la bun sfârșit. Or, misiunea noastră astăzi este una singură – eliminarea de la guvernare a Maiei Sandu și partidului ei, oprirea procesului de distrugere a economiei și țării”, a subliniat liderul Partidului „ȘOR”.



El a reiterat că, pentru a demola actualul regim, este nevoie de eforturile tuturor cetățenilor.



„Noi vă întindem mâna. Trebuie să avem multe mâini, deoarece de toate are nevoie țara, pentru a scăpa de acest regim. Dovediți prin faptă că, și pentru voi, soarta țării contează mai mult decât propriile ambiții și supărări”, a notat Ilan Șor.