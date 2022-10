Ilan Șor: Dacă vreți gaz și curent ieftin, reluarea exporturilor, pensii și salarii decente, vă aștept duminică, la ora 15:00, în PMAN

Liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, îi îndeamnă pe toți cetățenii, care își doresc revenirea la normalitate, să participe la protestul din Piața Marii Adunări Naționale, care va avea loc duminică, 16 octombrie, începând cu ora 15:00. El a menționat că scopul acțiunii este ca gazul și curentul să revină la prețurile inițiale, exporturile pe piața rusească să fie reluate, iar oamenii să aibă parte de pensii și salarii decente.



„Am anunțat de la bun început că protestul național este ÎMPOTRIVA actualului regim, ÎMPOTRIVA sărăcirii populației, ÎMPOTRIVA frigului și foamei, la care a fost condamnat poporul. În același timp, el este PENTRU deschiderea pieței rusești pentru producătorii autohtoni, PENTRU revenirea la vechiul tarif pentru gaz, PENTRU revenirea la tarifele vechi pentru energia electrică, PENTRU pensii și salarii normale”, susține Ilan Șor, într-un spot video, publicat pe internet.



El a menționat că își dorește să extindă, la nivel național, reușitele obținute până acum în municipiul și raionul Orhei.



„Eu am început deja să implementez acest program și am reușit să deschid piața rusească pentru producătorii agricoli din raionul Orhei, iar astăzi, vreau să fac același lucru pentru producătorii din întreaga țară. Prieteni, eu am demonstrat că îmi respect cuvântul dat cetățenilor, am demonstrat că pot să mă înțeleg, în beneficiul poporului Republicii Moldova. Toți cei care vreți ca gazul să revină la prețul inițial de 4 lei, toți cei care vă doriți ieftinirea energiei electrice până la 1,5 lei, cei care vreți ca piața rusească să fie deschisă pentru toți producătorii agricoli, cei care vreți pensii și salarii decente, vă aștept duminică, 16 octombrie, la ora 15:00, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, pentru a obține ceea ce ne dorim”, a declarat liderul opoziției din Moldova.



Precizăm că protestele organizate de Partidul „ȘOR” se desfășoară în regim nonstop deja a cincea săptămână consecutiv, iar numărul participanților crește considerabil de la o duminică la alta. La cea mai recentă manifestație, desfășurată în 9 octombrie, în stradă au ieșit peste 60 de mii de cetățeni, veniți la Chișinău din toate colțurile țării.