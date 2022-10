Producătorul care a descărcat mere în stradă se afla sub influența substanțelor narcotice, poliția

Bărbatul de 38 de ani care a descărcat o cantitate mare de mere în fața Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din centrul capitalei s-a aflat sub influența substanțelor narcotice și riscă dosar penal. Despre aceasta a anunțat Inspectoratul General al Poliției într-o postare pe o rețea de socializare, citat de IPN.



Potrivit oamenilor legii, bănuitul a refuzat să înlăture dezordinea provocată în spațiul public și a manifestat un comportament specific. Bărbatul a fost dus la Dispensarul Republican de Narcologie, unde s-a demonstrat că a consumat droguri, fapt recunoscut și de el.



Producătorul a fost documentat de angajații Inspectoratului de Poliție Buiucani pentru huliganism și încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei. El riscă dosar penal și pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate produsă de alte substanțe.



Poliția a comunicat că bărbatul are antecedente penale, fiind de mai multe ori certat cu legea.



Camionul cu mere a fost răsturnat miercuri, 12 octombrie, în fața sediului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Manifestația reprezintă un act de exprimare a nemulțumirii a producătorului față de faptul că nu are unde să-și exporte fructele ca urmare a embargoului instituit de Federația Rusă. La rândul său, reprezentanții Ministerului au declarat că este vorba despre o acțiune cu caracter politic.