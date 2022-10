Cum îți pregătești sistemul imunitar pentru sezonul de iarnă

Sistemul tău imunitar trebuie să fie mereu puternic, pentru a te proteja de boli. Chiar și atunci cînd nu este sezon rece apar diverse amenințări, cum este epidemia de coronavirus, iar menținerea imunității este extrem de importantă.



Pe lîngă formarea unor obiceiuri sănătoase și constante, inclusiv somnul adecvat, prioritizarea exercițiilor fizice și utilizarea strategiilor de ameliorare a stresului, îți poți ajuta sistemul imunitar prin consumarea unor alimente bogate în nutrienți, transmite nordnews.md.



Și cum un sistem imunitar puternic nu se construiește de pe o zi pe alta, îți propunem să începi încă de pe acum să îl susții cu ajutorul alimentației. Iată ce este recomandat să consumi, dacă vrei să fii protejat de boli în sezonul rece:



1. Pește gras și fructe de mare care conțin Omega-3

Acizii grași Omega-3 găsiți în unele tipuri de pești – cum ar fi somonul, sardinele, heringul și macroul – contribuie la îmbunătățirea funcționării celulelor imune. DHA, un tip de Omega-3, poate spori activitatea celulelor albe din sînge, ceea ce întărește și mai mult imunitatea. Acest lucru este susținut de un studiu care sugerează că acest efect nu este doar semnificativ, ci se întîmplă și destul de repede – în decurs de o săptămînă, au descoperit cercetătorii.



2. Proteine sănătoase care susțin funcționarea celulelor albe din sînge

Institutul Național de Sănătate constată că zincul – un mineral abundent în carne – stridiile, păsările de curte, fructele de mare, carnea de vită și mielul – funcționează bine cu proteinele găsite în carne, pentru a întări sistemul imunitar. De fapt, anumite tipuri de celule imune, inclusiv celule albe din sînge, nu pot funcționa fără zinc, potrivit unui studiu din 2016.



3. Citricele și verdețurile cu frunze oferă vitamina C, un nutrient-cheie pentru imunitate

Alege alimentele care sînt pline de această vitamină. Alimentele cu vitamina C includ portocale, lămîi, căpșuni, afine, roșii, broccoli, verdețuri și ardei gras. Pentru a ajuta la păstrarea vitaminei C în alimente, savureaz-o crudă atunci cînd este posibil. Vitamina C este sensibilă la căldură, astfel încît gătitul poate reduce cantitatea de nutrienți pe care corpul o poate lua, potrivit unui articol publicat în aprilie 2018 în Food Science and Biotechnology.



4. Nucile și semințele furnizează vitamina E, seleniu și magneziu care susțin imunitatea

Pentru o gustare sățioasă, care este, de asemenea, un ajutor important pentru sistemul imunitar, apelează la o mînă de nuci sau semințe. Nu numai că au magneziu, dar sînt și bogate în vitamina E, un antioxidant care a demonstrat că îmbunătățește capacitatea organismului de a lupta împotriva bacteriilor și virușilor. Alte opțiuni sînt semințele de floarea-soarelui, migdalele și nucile pecan. Și acestea sînt versatile, deoarece le poți prăji pentru o gustare sau îți poți face propria făină de nuci de casă



5. Usturoiul și ceapa au proprietăți antivirale însemnate

Usturoiul are acel miros distinctiv din cauza compușilor de sulf, și, chiar dacă poate nu îți place aroma, reține că oferă beneficii protectoare sănătății și răspunsului imunitar. Asta pentru că atunci cînd usturoiul este zdrobit sau tocat, acesta produce alicină, lucru pe care cercetările anterioare l-au evidențiat pentru proprietățile sale antivirale și antibacteriene.