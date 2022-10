Producătorii autohtoni exportă cantități tot mai mari de fructe în UE

Igor Ivanov din Mălăiești, Orhei, conduce o gospodărie agricolă ce are în proprietate 19 hectare de livezi. Pentru a exporta fructe pe piața comunitară a trebuit să planteze pomi noi, de altă generație. Anul trecut a livrat trei tiruri de prune în Germania, dar pentru asta a avut nevoie de certificare internațională și a trebuit să respecte anumite cerințe sanitare, relatează MOLDPRES cu referire la Direcţia comunicare și protocol a Guvernului.



În acest an, merele recoltate dintr-un sector de livadă au mers la procesare, iar pomii vor fi defrișați, povestește antreprenorul. „Deja ultimii doi ani vedem că, practic, merele din livada clasică sunt direct date la fabricile de prelucrare”, argumentează fermierul, în timp ce arată livadă nouă, cu care se mândrește. Este o livadă superintensivă, cu irigare, protecție antigrindină și cu protecție anti-îngheț de primăvară. Speră să obțină un preț bun la merele de soiul Gala și anul acesta, ca și în trecut. „Este un soi de mere apreciat pe piața europeană, cât și în țările din Asia Mijlocie. Europa are cerințe mai mari, comparativ cu piața noastră tradițională. Este destul de greu de ajuns, dar dacă ai ajuns, este o piață destul de stabilă”, împărtășește din experiență Igor Ivanov.



În luna iulie, la solicitarea Guvernului Republicii Moldova, Uniunea Europeană a mărit mai mult decât dublu cotele la câteva categorii de produse importate fără taxe. În primul rând, este vorba de prune, struguri și mere. Datele Ministerului Economiei arată că în ultimii ani producătorii din țara noastră exportau prune și struguri de masă peste volumul cotelor agreate, asumându-și taxele aferente exportului.



„Pentru prune a fost asigurată o creștere de peste două ori și jumătate, pentru a acoperi, de fapt, toate exporturile de prune în oricare direcție pe care le realizau producătorii noștri anterior”, afirmă ministrul Economiei, Sergiu Gaibu. În cazul merelor, Guvernul a inițiat negocieri și cu Egiptul, pentru a permite exportul de mere fără taxe spre această țară, care importă un volum substanțial de mere.