Ce spun astrele azi, 12 octombrie

Berbec

Iti sta mintea la bani si cauti mijloace practice prin care sa iti cresti veniturile financiare, prin munca proprie. Faci bugete peste bugete si reusesti sa atragi unele surse suplimentare de venit. Manifesti cu tarie dorinta de crestere pe scara sociala, iti urmaresti interesele cu o vointa de fier si impactezi un grup mare de oameni prin felul in care te administrezi.



Taur

In ceea ce te priveste, esti centrat pe propriile nevoi si dorinte, esti foarte cald si senzitiv. Ai nevoie de stabilitate si statornicie pentru a te simti in siguranta. Esti foarte atras de spiritualitate, religie sau filosofie. Ti-ai putea satisface nevoile spirituale fie plecand intr- un pelerinaj, fie calatorind mental prin intermediul lecturii.



Gemeni

Astazi esti predispus la izolare si introspectie. Este o zi potrivita meditatiei sau reculegerii intr-un lacas de cult. Dispui de o mare forta interioara, ai o vointa foarte puternica si patrunzi lucrurile in profunzime. Manifesti o fire imaginativa, esti usor de distras de catre mediul inconjurator si iti recomand prudenta la drumurile pe care le faci.



Rac

Tu esti cald, sociabil si dornic de compania prietenilor. Astazi iti place sa te intovarasesti cu oameni puternici, hotarati, care stiu ce vor. Aspectele astrale te sprijina sa inveti sa imparti responsabilitatea si initiativa. Esti foarte apreciat si sprijinit de catre cineva din anturaj, poate chiar de catre o femeie. In relatia cu persoana iubita, fii deschis si iubitor.



Leu

Astazi esti incercat in zona disciplinei mentale. Mintea ta este foarte activa, esti foarte atasat de credintele tale religioase si morale, pe care ai tendinta sa le impui fratilor, verisorilor sau chiar vecinilor. Intuitia si clarviziunea ta sunt foarte prolifice. Foloseste-te de farmecul personal si de manierele placute pentru a pastra armonia in relatii.



Fecioara

Esti preocupat de implementarea practica a cunostintelor tale. Dispui de idei practice care ti-ar putea imbunatati viata, dar nu ai suficienta incredere in tine sau resursele financiare de care dispui ti se par insuficiente.Te implici total in relatia cu persoana iubita sau cu copiii. Esti foarte creativ in chestiunile care tin de relatia amoroasa sau de educatia copiilor.



Balanta

Tu culegi roadele financiare provenite din asocierile sau colaborarile in care esti implicat. Ai putea deveni agresiv pentru a revendica ceea ce consideri ca ti se cuvine. Fii diplomat, ai incredere in tine si in cei din jurul tau. Esti sustinut de prieteni si te bucuri de popularitate in anturaj, datorita modului rafinat in care comunici.



Scorpion

Atentia ta este astazi indreptata spre relatiile si parteneriatele oficiale in care esti implicat. Poate fi un moment de bilant la nivel partenerial, testezi sau evaluezi statornicia si angajamentul tau, dar si al partenerilor tai. Comunici intr-un mod destul de dur. Dispui de o gandire foarte logica si penetranta, dar esti foarte transant in exprimare.



Sagetator

Iti investesti energia in munca si in relatiile de la locul de munca. Iti place sa te implici in activitati practice. Relatia cu superiorii ierarhici este foarte buna si te bucuri de sprijinul si aprecierea lor. Noi surse de castig financiar din munca proprie par sa se prefigureze. Esti foarte legat de casa si de familie, iar atmosfera din casa ti se pare magica.



Capricorn

In ceea ce te priveste, astazi iti concentrezi intreaga atentie asupra persoanei iubite sau asupra copiilor. Renunta la posesivitate si control, da-le spatiu si libertate. Manifesti o creativitate puternica, este o zi favorabila jocului, distractiilor dar si activitatilor artistice sau actoricesti. In cazul in care circuli cu masina, fii prudent.



Varsator

Esti predispus la emotivitate, hipersenzitivitate si preferi sa iti incarci bateriile in privat, poate chiar in intimitatea domiciliului. Pretuiesti casa, familia, activitatile gospodaresti, si ai putea alege sa te relaxezi gatind pentru cei dragi. Traiesti emotii foarte intense si manifesti atractie pentru ocultism sau psihologie.



Pesti

Tu ai putea patrunde in grupuri sau organizatii puternice, care sa te sprijine in evolutia ta sociala sau profesionala. Ai o viata sociala organizata, esti altruist si iti pui cunostintele in sprijinul celorlalti. Ai invatat sa functionezi in parteneriate, iar acum ai putea trage foloase materiale de pe urma lor. Se prefigureaza o calatorie de scurta durata, cu masina.