La Soroca s-a desfăşurat Festivalul Naţional al Mărului

Tarabe pline cu mere, cu bucate gustoase pregătite din aceste fructe, diverse expoziţii tematice şi multă voie bună. Aceasta a fost astăzi atmosfera în preajma Cetăţii Soroca, unde a avut loc cea de-a 11-a ediţie a Festivalului Naţional al Mărului. Zeci de producători agricoli​ din toate colţurile ţării şi-au adus merele la expoziţie, transmite Moldova 1.







Deschiderea festivă a evenimentului a început tradiţional cu alaiul agenţilor economici, al colectivelor artistice, copiilor şi elevilor din instituţiilor de învăţământ, dar şi al primăriilor din raion. Evenimentul are drept scop promovarea producătorilor autohtoni de mere şi impulsionarea dezvoltării sectorului pomicol din ţară.



„Suntem mici producători, avem până la 15 hectare. Anul trecut am avut probleme ca am ţinut totul in frigider. Primăvară am dat la suc. Anul acesta să sperăm la mai bine”;



„Avem livezi pe o suprafaţă de 130 hectare. În livezile tinere avem producţie bună, de calitate. Deocamdată producţia o depozităm toată pentru că nu este nicio mişcare”.



În raionul Soroca sunt 6300 de hectare de livadă.



„Recolta anului 2022 este mai slabă, însă se estimează la 20-25 tone la hectar. Producătorii se reorganizează la creşterea livezilor intensive cu soiuri noi, performante. Aşa livezi avem în jur de 300 hectare”, a precizat Aliona Andriuţa. şefă direcţie agricolă, Soroca.



„O sărbătoare care nemijlocit a fost concepută pentru promovarea mărului din Republica Moldova. Din 2012 şi până în prezent, noi am izbutit să-l promovăm, să promovăm gustul deosebit al mărului moldovenesc”, a spus Vasile Şaraban, secretar de stat, Ministerul Agriculturii.



„Am venit la festivalul mărului cu bucate tradiţionale, plăcinte cu mere, mere coapte, pirog cu mere”;

„Am venit la festivalul mărului cu plăcinte cu mar, cu vişină, baba neagră şi albă”, au spus comercianţii.



În cadrul evenimentului, cei mai buni livădari au primit diplome. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de un concert. Evenimentul este organizat de Consiliul raional Soroca în parteneriat cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.