Ce spun astrele azi, 10 octombrie

Berbec

Este o zi in care ar trebui sa te simti plin de energie, chiar daca, pe alocuri mai apar oscilatii in trairi, senzatii sau decizii. Orice doresti sa intreprinzi ar fi bine sa te sfatuiesti cu membrii familiei. Sigur ca acestia te pot indruma spre alte activitati fata de ce le propui tu, insa daca te vei gandi pe indelete vei constata ca de fapt tu vei avea numai de castigat. A doua parte a zilei este favorabila treburilor de rutina si discutiilor pe teme banale.



Taur

Discretia si misterul care te invaluie astazi te fac un personaj greu de acceptat de catre ceilalti. Sunt posibile multe discutii, intalniri la drumuri scurte cu tot soiul de cunostinte, insa parca trece totul pe langa tine fara sa lase vreo urma. Totusi, in momentele de discutie sau de intalnire cu cineva cunoscut fa un efort si fii prezent. Sunt sanse de a afla informatii pretioase, pe cai neobisnuite, de la cine te astepti mai putin.



Gemeni

O zi cu discuții și reuniuni familiare. Esti in verva, ai un farmec irezistibil si vei reusi sa-i molipsesti si pe ceilalti cu entuziasmul si determinarea ta de a te implica in actiuni comune cu altii, dar actiuni de anvergura. Chiar daca la prima vedere ai putea fi nemultumit de rezultatele dezbaterilor, ai incredere ca dincolo de aparențele evenimentelor de astazi se țes altele importante, de bun augur pentru tine.



Rac

Este nevoie să te implici in tot soiul de activitati de grup, atat in plan profesional, cat si in plan domestic. Se recomanda prudenta in tot ce întreprinzi, deoarece exista riscul ca obtii reprosuri si comentarii nefondate la adresa ta. Pe cat posibil, fii discret si vorbeste strictul necesar. În umbră exista personaje care îți vânează orice miscare si cred ele ca îți pot dejuca planurile. Insa, tu mergi cu incredere pe drumul ales de tine, pentru ca providența te păzește mult și bine.



Leu

Multe si mărunte poti discuta cu prietenii, dar si cu colegii de serviciu care iti sunt aliați de nădejde. Este posibil să revii asupra unor teme de discutie vechi, să-ți reformulezi unele conceptii sau planuri de viata, mai ales in ceea ce priveste traseul tau profesional. Pe de altă parte, fii ceva mai discret cand vine vorba sa povestesti despre tine si intentiile tale. Unii interlocutori de astazi se vor dovedi curand trădători.



Fecioara

Este bine ca in prima parte a zilei să te ocupi de plati, documente financiare sau relatii cu institutii financiare, in functie de nevoile pe care le ai. Tentatia de a te avânta în investitii de anvergură este la cote mari și păguboasă. Fereste-te de speculatii si de a povesti prea mult despre intentiile tale financiare. Foarte usor se pot gasi in preajma ta profitori, care sub masca neajutorării s iti ceara favoruri materiale pe termen lung.



Balanta

In primele ore ale zilei mai poti pune la punct detalii parteneriale, atat in relatia cu partenerul de viata, cat si in relatia cu partenerii de afaceri. Sigur ca divergențele de opinie sunt prezente, dar cele mai vehemente le generezi tu. Acceptă si părerile celorlalti, chiar daca sunt opuse principiilor tale de viață. Chiar si mentalitatea ta, viziunea pe care o ai despre relatii si colaborări se poate schimba când te aștepti mai puțin.



Scorpion

Săptămâna debutează cu multa activitate la serviciu, iar daca stai acasa la fel se întrezăresc activitati de rutină care nu suportă amânare. Se pare ca ai tendinta de a te implica in tot soiul de treburi care te privesc mai mult sau mai putin. Fii prudent si orientează-ți eforturile numai către prioritati si indatoririle tale personale sau profesionale. Seara este potrivita suetelor cu cei dragi. Sanatatea este deficitara, asa incat adoptă o dieta potrivită.



Sagetator

Este o zi în care te poți bucura de compania persoanei iubite, a copiilor sau de activitati recreative. Antrenează-i si pe ceilalti în excursii, hobby-uri sau macar in reuniuni cu prietenii de încredere. Sunt posibili câțiva nori in segmentul amoros, pentru ca tu faci ce faci si tot la serviciu te gandesti sau tot despre sarcinile tale profesionale vorbesti. Detaseaza-te de orice altceva si fii alaturi numai de cei dragi. Chiar ai nevoie de momente de relaxare si voie buna.



Capricorn

Pe lângă treburile cotidiene, in special cele care vizează segmentul socio-profesional, vor interveni si aspectele gospodaresti. Dupa iureșul din prima parte a zilei, linistea casei, apropierea de membrii familiei si de rude iti priesc de minune. Totusi, de la copii, de la implicarea ta intr-o relatie amoroasa sau in activitati specifice unui hobby, familia îți poate face tot soiul de reproșuri. Fii prudent si ține cont de ceea ce îți spun ceilalți.



Varsator

Este o zi cu multe controverse, datorita informatiilor pe care le primesti de la persoanele din anturajul apropiat. Ar fi bine sa-ti selectezi atent vorbele si subiectele de discutie, deoarece unii vor profita de cea mai banala greseala si te vor sanctiona aspru. Calatoriile pe distante scurte reprezinta o tema importanta, pentru ca te ajuta sa-ti rezolvi chestiuni personale si profesionale. Prudenta si masura in toate!



Pesti

In prima parte a zilei se preconizează cheltuieli diverse, dar este posibil ca tu la rândul tau să primesti cadouri, bani sau alte favoruri din partea anturajului apropiat. Linistea iti va fi tulburată incepand cu orele amiezii de tot soiul de discutii si intalniri cu prieteni. Unii iti vor solicita ajutorul material, altii ajutorul moral, iar altii pur si simplu simt nevoia sa ti se destainuie chiar si pe teme banale. Tu, insa selecteaza-ti discutiile, pentru ca riști să obosești.