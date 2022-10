Dacă ai unul dintre aceste telefoane, ești un norocos! Iată cam câți bani poți lua și nu știai

Unele dintre telefoanele mobile mai vechi valorează, negreșit, o avere. Dacă ai unul dintre acestea în casă, te poți considera un om cât se poate de norocos. Îți mai amintești cum era pe vremea când smartphone-urile erau o chestiune de domeniul filmelor SF?, întreabă Playtech.



Probabil că, în zilele noastre, îți este greu să îți închipui viața fără internet, cameră foto și multe alte beneficii, la purtător. Totuși, a existat o perioadă în care telefoanele mobile erau folosite strict pentru a trimite mesaje text (SMS) și pentru a purta o conversație audio. Ce-i drept, unele dintre ele aveau și lanternă.



Telefoanele vechi care valorează o avere astăzi



Nu te entuziasma prea tare, nu orice telefon mobil „de pe timpuri” este o mică fabrică de bani, ci numai anumite modele care, dintr-un motiv sau altul, s-au diferențiat de restul.



Dacă ai pe acasă un Nokia 8110, află că acesta poate să valoreze chiar și 3.000 de euro la ora actuală, însă numai dacă îl ai în ambalajul original. Telefonul a avut parte de o apariție în The Matrix.



Și, pentru că tot am menționat de acest film, un alt dispozitiv mobil a devenit celebru din același motiv. Samsung SPH-N270 a apărut, la rândul lui, în franciză.



Unul dintre cele mai apreciate telefoane ale anilor 2000 a fost Nokia 3310. Despre acesta se spune că, dacă îl scăpai pe ciment, nu se strica el, ci podeaua. Dacă ai unul acasă în ambalajul original, îl poți da pe suma de 300 de euro, cu aproximație.



Nokia 8800 Sirocco este un pic mai valoros, putând fi vândut chiar și pe câteva mii de euro. Colecționarii pun „mare preț” pe acest model, la fel ca pe Arte Carbon, de altfel, care a fost vândut pe sume ce se învârt în jurul a 1.000 de euro.



Primul iPhone stă și el la loc de cinste, putând fi vândut chiar și pe suma de 3.000 de euro, dacă este în stare bună.



Și pentru că tot am ajuns la capitolul „primul telefon”, Motorola DynaTAC 8000x este considerat a fi primul mobil de pe piață, cu brevet în 1973. Un exemplar se dă pe aproape 4.000 de dolari.