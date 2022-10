O expoziţie mai puţin obişnuită, inaugurată la Muzeul Naţional de Artă din capitală

O expoziţie mai puţin obişnuită a fost inaugurată la Muzeul Naţional de Artă din capitală. Este întitulată „Despre negru" şi reuneşte lucrările unui distins artist plastic român - Petru Lucaci, care l-a începutul anilor 90 s-a concentrat asupra culorii negre. De atunci, a experimentat în diverse materiale şi tehnici, iar lucrările şi expoziţiile personale i-au adus o recunoaştere internaţională, relatează Moldova 1.







Petru Lucaci vine în premieră cu o expoziţie personală la Muzeul Naţional de Artă din Chişinău.



O instituţie pentru care am o admiraţie totala pentru că am văzut ca poate sa deruleze proiecte de anvergura internaţională 45 sec bienalele internaţionale de pictura 48 sec organizate in acest spaţiu au fost urmate de impact internaţional.



Curatorul expoziţiei, Ruxandra Demetrescu, s-a referit la dimensiunea înnoitoare adusă în lumea artei contemporane de discursul plastic al lui Petru Lucaci.



„Este un artist binecunoscut nu doar în România, ci şi pe plan internaţional. Petru Lucaci a experimentat cu materiale, tehnici. Exista in afara de obiectele de lemn-exista textil, aceasta este ultima sa inovaţie. De mulţi ani se joaca cu cărbunele. Petru Lucaci a transformat aceasta materie organica, a şlefuit-o si a introdus-o in materialele sale" tot se vede, cărbune, textile, arta-obiect”, spune criticul de artă, Ruxandra Demetrescu.



„Este un artist total pentru că optează în mai multe direcţii ale artei vizuale. La Chişinău vine cu o expoziţie cu care ne demonstrează capacitatea negrului. Găseşte expresivitatea negrului, în general, în pictură”, spune directorul Muzeului Naţional de Artă, Tudor Zbîrnea.



„Sunt emoţionat să descopăr negrul altfel. Din punctul meu de vedere n-ar însemna negrul nimic dacă n-ar fi albul in jurul lui şi in interiorul lui. În contrast, de fapt, se vede adevărul”, susţine ministrul Culturii, Sergiu Prodan.



Florina Breazu, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova i-a înmânat lui Petru Lucaci, care este şi preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din România, Diploma de onoare ţi medalia "Mihai Grecu".



Expoziţia „Despre negru" va fi deschisa până pe 6 noiembrie.