Ce spun astrele azi, 8 octombrie

Berbec

Excelente zile pentru a te ocupa numai de tine, pentru a medita sau pentru a găsi modalități noi de dezvoltare personală. Totusi se pare ca esti foarte ancorat in materialitatea cotidiana si iti este dificil să te desprinzi, chiar si preț de câteva momente. Intoarce-ti privirea spre aspectele personale care necesita imbunatatiri, apoi depisteaza si situatiile sau relatiile in care ai putea opera modificari. O dieta de sezon si compania celor dragi te ajuta enorm.



Taur

Întâlnirile cu prietenii sunt foarte indicate in acest weekend, pentru că, pe de o parte, este rost de amuzament si distractii, iar pe de alta parte, vei afla lucruri interesante si de folos. Există șanse sa afli despre variante noi de castig dintr-o activitate profesionala. Singurele umbre pot apărea dinspre segmentul financiar. Unii vor dori sa profite de pe urma generozitatii tale, ademenindu-te să le achiți o consumație sau să le împrumuți bani și bunuri.



Gemeni

Socializarea este activitatea de baza la sfarsitul acestei saptamani. Posibil sa intalnesti personaje noi si sa legi prietenii pe termen lung. Totusi in aparență relatiile cu ceilalti se desfășoară bine, dar retine ca este doar o aparență. Exista in umbră un soi de revolta impotriva a tot si toate, nefiind o senzatie permanent constienta. Fii prudent in orice discutie si evita sa-ti iei angajamente, deoarece totul sta sub semnul rasturnarilor de situatie.



Rac

Sunt zile bune pentru a asimila informatii noi, a-ti imbogati bagajul educational si a te implica in activitati culturale. Insa, gandurile iti vor fi atrase si de partea nevazuta a situatiilor si relatiilor in care esti implicat. Cineva din anturajul prietenilor iti poate oferi informatii deosebite vizavi de proiectele tale socio-profesionale. Totul este sa fii deschis la opiniile si filozofiile de viata ale celorlalti. Calatoriile indepartate, dar si legaturile cu persoane straine sunt favorizate.



Leu

Esti preocupat de segmentul financiar in care esti implicat alaturi de altii. Sfera finantelor este evidentiata in mod deosebit la finalul acestei saptamani. Cu ajutorul unor prieteni vei descoperi variante noi de castig sau de rezolvare a chestiunilor personale care implica cheltuierea unor sume consistente de bani. Insa, indreapta-ti eforturile si spre achitarea facturilor, taxelor sau altor servicii de care beneficiezi in mod curent.



Fecioara

Relatiile parteneriale sunt tensionate datorita principiilor de viata diferite. In actiunile comune cu partenerul de viata sau cei de afaceri, colaboratorii, tu ai dori ca lucrurile sa se desfasoare altfel, conform credintelor si viziunilor tale. Insa, deocamdata este o mare discrepanță între ceea ce doresti si preconizezi tu pentru lucrul in comun si ceea ce doresc si preconizează ceilalți. Acceptă si alte opinii sau variante de abordare a situatiilor în care esti implicat.



Balanta

Zilele acestea, activitățile de rutină sunt frecvente. Ar fi înțelept sa depui eforturi minime, in actiuni care sunt strict necesare. Sanatatea este precara, de aceea ai nevoie de odihna, dieta potrivita, hidratare suficienta si mult somn. Se pare ca esti destul de rigid in mentalitate decamdata si doresti sa faci totul numai cum vrei tu. Astfel, relatiile cu ceilalti devin anoste si exista riscul sa fii marginalizat. Apropie-te de semeni cu inima deschisa!



Scorpion

Capitolul amoros se evidențiază, pentru ca una iti doresti tu, una planifici pentru vacanta cu cei dragi si cu totul altceva iti ofera acestia. Iar si iar intervin neintelegeri de la bugetul comun. Ceilalti vor sa le achiti cheltuielile, mai ales daca vreti sa plecati undeva impreuna sau sa desfasurati o actiune care presupune cheltuieli comune. Poate ca mai bine ar fi sa te ocupi de un hobby.



Sagetator

Sunt favorizate reuniunile de familie si treburile gospodaresti. Dar, pentru ca felul tau de a fi este misterios, chiar bizar pe alocuri, cei dragi iti pot face tot soiul de reprosuri. De aceea, controleaza-ti reactiile, fii prezent alaturi de ceilalti si implica-te serios in treburile gospodaresti. Exista un risc major de a strica relatii bune. Poti organiza schimbari importante in spatiul in care locuiești, dar li serate amuzante pentru rude sau vizite in locurile natale.



Capricorn

Calatoriile pe distante scurte si intalnirile cu persoanele din anturajul apropiat sunt frecvente la finalul acestei saptamani. Pe de alta parte, indatoririle profesionale îți pot răpi mult timp si efort pentru a te ocupa de ele. Organizeaza-ti programul astfel incat sa fii si alaturi de cei dragi implicat in activitati recreative. Cumva o mână nevăzută, de necontrolat, răstoarnă situațiile. De aceea fii pregatit in orice moment pentru schimbare.



Varsator

La sfatul unor prieteni este posibil sa cheltuiesti sume importante de bani. Pe de o parte, va trebui să achiti cursuri, programe de formare profesională sau sa investești intr-un proiect profesional ale caror perspective abia se intrezaresc. Ar fi bine sa te gandesti pe indelete la fiecare situatie care presupune cheltuieli. Foarte usor poti cadea prada iluziilor altora. Deocamdată traversăm o perioada în care investițiile trebuie să fie minime.



Pesti

La finalul acestei săptămâni ar fi bine să te relaxezi, să visezi la planuri noi de viata sau pur si simplu sa tăifăsuiești cu cei dragi. Posibil ca trupul sa-ti dea semne ale unor afectiuni mai vechi, așa încât ai grijă te tine și urmează un progrm de îngrijire suplimentară. Esti înconjurat de multe rude si prieteni apropiati, ceea ce la prima vedere îți poate dăuna.