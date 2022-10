Ce spun astrele azi, 7 octombrie

Berbec

Luna se afla astazi in Pesti, intr-o zona a izolarii si introspectiei, facandu-te hipersensebil si usor melancolic. Ar fi bine sa nu-ti incarci prea mult agenda astazi, ci sa-ti rezervi mai mult timp pentru relaxare si odihna. In cazul in care cineva apropiat se afla in dificultate, ofera-te sa-l sprijini, macar moral. La locul de munca, fa tot posibilul sa stai departe de intrigi si jocuri de culise, chiar daca tentatia de a te plange si a critica este foarte mare.



Taur

In prima parte a zilei, primesti sprijin material de la un prieten, sau o veste foarte buna legata de un proiect. Poti constata cu surprindere ca te bucuri de simpatie si sustinere puternica de la persoane puternice. In a doua parte a zilei, exista o anume predispozitie spre nehotarare, confuzie si stari emotionale schimbatoare, de aceea ar fi bine ca, mai ales fata de persoana iubita, sa fii sincer, deschis si concesiv.



Gemeni

Succesul profesional depinde astazi de cat de flexibil esti in fata schimbarilor, cat de cooperant esti la locul de munca si cat de dispus sa accepti unele reguli impuse de colaboratori sau sefi. In prima jumatate a zilei s-ar putea sa ai acces la informatii care ti-au fost ascunse, sa descoperi cauza ascunsa a unei probleme sau persoana responsabila pentru aceasta. In a doua parte a zilei, straduieste-te sa gasesti timp suficient si pentru familie, care se pare ca are nevoie de tine.



Rac

O zi pretioasa pentru evolutie, pentru ca intr-un fel sau altul ti se deschid noi orizonturi de cunoastere. Poate ca citesti o carte care iti reveleaza niste raspunsuri, participi la un curs sau pur si simplu stai de vorba cu cineva care te ajuta sa descoperi resorturi noi in interiorul tau. Este o zi favorabila si pentru planificarea unei calatorii, dar si pentru oficializarea unei colaborari. Atentie insa, in a doua parte a zilei, evita sa faci compromisuri si verifica daca promisiunile primite au o baza reala.



Leu

Iti doresti acea stabilitate si siguranta pe care banii ti le pot oferi, iar astazi poti avea o reusita profesionala, dublata de un castig frumos. Totusi, spre seara, ar fi bine sa eviti cheltuielile impulsive, mai ales daca vizeaza produse cosmetice, bijuterii sau alte accesorii de infrumusetare. Nu este un moment bun pentru a investi in astfel de lucruri, pentru simplul motiv ca nu ai rabdare, nu esti inspirat sau te pripesti cand faci alegerile.



Fecioara

In continuare, semnul tau zodiacal este cel mai bogat in planete, deci atentia este in continuare indreptata spre tine si spre viata ta. Inca te mai afli in ipostaza de a lua niste decizii importante, care vizeaza in special viata sentimentala, care a trecut prin tot felul de incercari multa vreme. Totusi, aspectele armonioase indica faptul ca vei sti sa alegi ce e mai bine pentru tine, chiar daca la prima vedere nu va parea asa.



Balanta

Nu e nevoie sa te gandesti prea mult pentru a sti ce masuri sa iei intr-o situatie confuza de la locul de munca. Solutiile iti vin pur si simplu, cu foarte mare usurinta, nici tu nu stii de unde. Asa ca asculta-ti intuitia si actioneaza in consecinta, chiar daca esti obisnuit sa fii rational si precaut. Spre seara, evita pe cat posibil excesele de orice fel si tine-ti promisiunile fata de cei dragi. Nu e momentul sa te eschivezi, plangandu-te ca toate sunt pe capul tau.



Scorpion

Rezerva-ti timp pentru persoana iubita, pentru ca ar fi pacat sa nu profiti de configuratia astrala a zilei de astazi, care iti stimuleaza nevoia de a primi si a oferi tandrete, te face extrem de empatic , sensibil si romantic. Mai ales ca si celalalt are asteptari de la tine in aceasta privinta si nu va ezita sa-si exprime dezamagirea, in cazul in care nu esti receptiv la nevoile lui. Prin urmare, organizeaza-ti toate treburile de asa maniera, incat sa-ti ramana timp si pentru sufletul tau.



Sagetator

Ai vrea sa-ti urmezi intuitia, glasul interior, intr-o alegere profesionala care bate la usa, insa parca ti-e teama de reactiile colegilor, sefului, partenerului, sau ale altor persoane fata de care ti-ai luat niste angajamente pe termen lung. Practic, exista o discrepanta intre ce vrea sufletul tau si ceea ce asteapta altii de la tine. Iar de aici, emotii, stress, framantari interioare. Recomandarea Astrocafe este sa nu te grabesti.



Capricorn

In cazul in care ti-ai programat o intalnire importanta sau astepti un raspuns din partea cuiva, cel mai bine este sa folosesti prima parte a zilei pentru astfel de lucruri. Asta pentru ca esti foarte abil in comunicare, ai o mobilitate mentala si o intuitie fantastice, care sti slujesc la intoarcerea oricarei discutii in favoarea ta. Cu alte cuvinte, stii sa obtii ce vrei de la ceilalti, fara sa faci eforturi prea mari. In a doua parte a zilei, poate exista ambiguitate in mesajele transmise sau primite, de aceea, nu e cazul sa-ti pierzi rabdarea daca ai senzatia ca vorbesti o limba diferita de a celorlalti.



Varsator

Luna in Pesti poate fi de bun augur pentru tine, daca ne gandim ca ea activeaza zona finantelor si te ajuta sa descoperi niste surse de castig, acolo unde nu credeai vreodata ca este posibil. De fapt, poate fi vorba despre schimbarea unor crezuri si conceptii in legatura cu ce poti si ce nu poti sa faci. Astazi poti descoperi ca ai talente pe care nu le-ai vazut pana acum, prin urmare merita sa fie exploatate. In a doua parte a zilei, probabil ca nu vei putea sa eviti o cheltuiala, mai ales daca te pripesti.



Pesti

Ziua debuteaza frumos, in conditiile in care esti foarte ambitios si poti sa rezolvi orice problema, oricat de dificila, la locul de munca. Nu la fel stau lucrurile in plan relational, unde din nou pot sa apara turbulente. Cu precadere spre seara, te poti trezi cu reprosuri si critici din partea partenerului de viata si va trebui sa te folosesti de diplomatie si toleranta, pentru a detensiona atmosfera. Ceea ce nu inseamna sa iei totul personal si sa joci rolul de victima, ci sa accepti un punct de vedere diferit de al tau.