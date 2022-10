Cum devii dependent de internet: patru etape

Cele mai multe dintre produsele tehnologice pe care le folosim zi de zi au ceva în comun: ne fac dependenţi de ele. Acest lucru se întîmplă atît în cazul reţelelor sociale precum Facebook şi Twitter, cît şi în cazul unor jocuri precum World of Warcraft şi Angry Birds, scrie wired.com.



Specialiştii spun că utilizatorii acestor produse tehnologice nu devin dependenţi din întîmplare. Nir Eyal, un antrepenor din Silicon Valley, a explicat de curînd, într-o carte apărut în acest an, cum are loc această dependenţă.



Potrivit volumului How to Build Habit-Forming Products, sînt patru etape prin care utilizatorul devine dependent.



Nir Eyal spune că a stabilit cele patru etape din observaţiile pe care le-a făcut urmărind evoluţia serviciilor şi produselor online, dar şi din cercetările neurologice şi psihologice, scrie wired. com.



Prima etapă este declanşarea unui stimul, despre care Nir Eyal spune că este cel mai eficient în cazul în care utilizatorul de internet nu se simte confortabil. „Cu cît utilizatorul devine mai dependent, cu atît e mai uşor de agăţat, mai ales atunci cînd acesta se simte singur, plictisit sau speriat. Cînd ne simţim singuri, intrăm pe Facebook, cînd se simţim izolaţi, intrăm pe Twitter", explică Nir Eyal.



Cea de-a doua etapă care duce la dependenţă este acţiunea. Specialiştii spun că facem involuntar unele dintre acţiunile noastre de pe internet. De exemplu, dacă primim un newsletter pe mail şi acesta conţine un îndemn de redistribuire a unei poveşti frumoase, facem acest fără să gîndim prea mult.



Recompensele sînt a treia etapă din procesul de dependenţă. Şi aici nu e vorba de recompensele materiale, ci de cele virtuale, precum atenţia din partea prietenilor, acceptarea prieteniei sau o apreciere la un mesaj. Însă, ca recompensa să fie cu adevărat utilă în procesul de dependenţă, trebuie să fie imprevizibilă, în sensul că uneori utilizatorii de internet trebuie să fie luaţi prin surprindere cu cîte un concurs cu premii.



Cea de-a patra etapă a procesului de dependenţă este investiţia, ceea ce reprezintă etapa-cheie în procesul de dependenţă. Investiţia înseamnă acest caz postările pe care le fac utilizatorii de internet. De exemplu, o fotografie postată pe Instagram înseamnă o investiţie, care poate fi măsurată în numărul de comentarii şi like-uri alem prietenilor. Dacă poza are multe distribuiri, atunci serviciul îţi trimite o notificare prin care te indeamnă să mai postezi pentru prietenii tăi.