Astronomii au descoperit noi dovezi ale apei lichide sub calota polară sudică a lui Marte

O echipă internațională de cercetători a dezvăluit noi dovezi privind posibila existență a apei lichide sub calota polară sudică a planetei Marte.



Cercetătorii, conduși de Universitatea din Cambridge, au folosit măsurători ale formei suprafeței superioare a calotei de gheață pentru a identifica modele subtile ale înălțimii acesteia. Savanții au arătat apoi că aceste modele corespund previziunilor modelelor computerizate cu privire la modul în care o masă de apă sub calota de gheață ar afecta suprafața, scrie EurekAlert.



Rezultatele lor sunt în concordanță cu măsurătorile anterioare ale radarului de penetrare a gheții, care au fost interpretate inițial drept o zonă potențială de apă lichidă sub gheață.



Au existat dezbateri cu privire la interpretarea apei lichide doar pe baza datelor radar, unele studii sugerând că semnalul radar nu se datorează apei lichide.



Rezultatele, raportate în revista Nature Astronomy, oferă prima linie independentă de dovezi, folosind alte date decât cele radar, că există apă lichidă sub calota polară sudică a lui Marte.



Marte este încă activă geotermic pentru a menține lichidă apa



„Combinația dintre noile dovezi topografice, rezultatele modelului nostru computerizat și datele radar fac mult mai probabilă existența în prezent pe Marte a cel puțin unei zone de apă lichidă subglaciară și faptul că Marte trebuie să fie încă activă din punct de vedere geotermic pentru a menține lichidă apa de sub calota de gheață”, a declarat profesorul Neil Arnold de la Institutul Scott Polar Research din Cambridge, care a condus cercetarea.



La fel ca Pământul, Marte are la ambii poli calote groase de gheață de apă, aproximativ echivalente în volum combinat cu calota de gheață din Groenlanda.



Spre deosebire însă de calote de gheață de pe Pământ, care sunt acoperite de canale pline de apă și chiar de lacuri subglaciare mari, până de curând se credea că, de fapt, calotele de gheață polare de pe Marte sunt înghețate până la fundul lor, din cauza climatului marțian rece.



Echipa – care a inclus, de asemenea, cercetători de la Universitatea din Sheffield, Universitatea din Nantes, din Dublin și Open University – a folosit o serie de tehnici pentru a examina datele furnizate de satelitul Mars Global Surveyor al NASA cu privire la topografia de suprafață a părții din calota polară sudică a lui Marte în care a fost identificat semnalul radar.



Marte are la ambii poli calote groase de gheață de apă



Analiza lor a scos la iveală o ondulație a suprafeței de 10-15 kilometri lungime, care cuprinde o depresiune și o zonă înălțată corespunzătoare, ambele deviate de la suprafața de gheață înconjurătoare cu câțiva metri. Acest lucru este similar, ca scară, cu ondulațiile de pe lacurile subglaciare de pe Pământ.



Echipa a testat apoi dacă ondulația observată pe suprafața gheții ar putea fi explicată prin prezența apei lichide în pat. Ei au rulat simulări ale modelelor computerizate de curgere a gheții, adaptate la condițiile specifice de pe Marte.



Apoi au inserat un petic de frecare redusă a patului în patul simulat al stratului de gheață, unde apa, dacă ar fi prezentă, ar permite gheții să alunece și să accelereze. De asemenea, au variat cantitatea de căldură geotermală care provine din interiorul planetei.



Aceste experimente au generat pe suprafața simulată a gheții ondulații similare ca mărime și formă cu cele pe care echipa le-a observat pe suprafața reală a calotei de gheață.



Cum este menținută apa în stare lichidă?



Similitudinea dintre ondulațiile topografice produse de model și observațiile reale ale navei spațiale, împreună cu dovezile anterioare ale radarului de penetrare a gheții, sugerează că există o acumulare de apă lichidă sub calota polară sudică a lui Marte și că activitatea magmatică a avut loc relativ recent în subsolul planetei Marte pentru a permite încălzirea geotermală sporită, necesară pentru a menține apa în stare lichidă.



„Calitatea datelor care ne vin de pe Marte, atât de la sateliții orbitali, cât și de la sateliții de aterizare, este de așa natură încât le putem folosi pentru a răspunde la întrebări cu adevărat dificile despre condițiile de pe și chiar de sub suprafața planetei, folosind aceleași tehnici pe care le folosim și pe Pământ”, a declarat Arnold.



„Este interesant să folosim aceste tehnici pentru a afla lucruri despre alte planete decât a noastră”.