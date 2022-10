Biblioteca Naţională găzduieşte expoziţia pictoriţei Valentina Brâncoveanu

Fiecare nouă expoziţie personală a cunoscutei pictoriţei Valentina Brâncoveanu reprezintă permanenta ei dragoste faţă de oraşul în care s-a născut, a copilărit şi unde-şi desfăşoară activitatea de creaţie. O dovadă este şi expoziţia cu denumirea generică „Peisaje urbane. Chişinăul de ieri şi de azi”, inaugurată la Biblioteca Naţională din capitală, relatează Moldova 1.







Vechile căsuţe pitoreşti, curţile pline de verdeaţa, ulicioarele colorate în lumini şi umbre reprezintă Chişinaul din amintire al Valentinei Brâncoveanu.



„Am apucat oraşul cel frumos şi multe locuri din acest oraş vechi nu mai sunt, în locul lor s-au construit blocuri, dar sunt la mine pe pânză de ce vă este atât de drag oraşul vechi. Am copilărit în el, viaţa cea mai frumoasă a fost anume în partea veche a oraşului. Oraşul meu frumos de atunci. Păcat ca dispare, dispare văzând cu ochii, dar o să mă strădui cât pot să mai prind”, spune Valentina Brâncoveanu, artist plastic.



Lucrările Valentinei Brâncoveanu erau demult aşteptate în acestă instituţie, spun organizatorii expoziţiei.



„Era un vis al nostru s-o aducem pe Valentina Brâncoveanu în această toamnă frumoasă la Biblioteca Naţională. Ea cu drag a acceptat, împreuna cu echipa am fost în atelierul ei, am selectat lucrările ghidaţi de Valentina Brâncoveanu”, afirmă directoarea Bibliotecii Naţionale, Elena Pintelei.



„Posedă un dar deosebit de la Dumnezeu pictoriţa Valentina Brâncoveanu pe lângă talent, mai are şi emoţii, căldură care ni-se transmite dacă priviţi lucrarea aceasta „Fereastra Trecutului” nu numai că are metafora, dar şi culori dosebite”, meţionează Ion Moraru, artist plastic.



În ziua vernisajului Valentina Brâncoveanu a demonstrat pe viu cum un buchet de flori devine tablou.



„Buchetul l-am ales eu, se numesc Floarea Dorului, florile copilăriei mele şi acestea-s florile oraşului vechi. Florile vii dar şi ea cum pictează”, afirmă Valentina Brâncoveanu.



Valentina Brâncoveanu a dăruit noua lucrare Bibliotecii Naţionale. „Floarea dorului” poate fi văzută, alături de alte lucrări ale artistei, până la sfarşitul anului 2022.