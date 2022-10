Ce spun astrele azi, 4 octombrie

Berbec

In prima parte a zilei, Luna se afla in Capricorn, in zona carierei si puterii, indicand un interes crescut fata de pozitia profesionala si responsabilitatile aferente. Inca de la primele ore ale diminetii poti lua niste decizii importante, pentru a-ti imbunatati rezultatele. In jurul pranzului, abtine-te de la gesturi sau cuvinte dure fata de colaboratori sau subalterni, pentru ca le poti regreta ulterior. Dupa-amiaza poti petrece clipe minunate in compania prietenilor.



Taur

Inscrierea la un curs, sustinerea unui examen, obtinerea unui document sau pur si simplu acceptarea sfatului unei persoane mai in varsta, iti poate fi de mare ajutor dupa-amiaza si in urmatoarele zile, in ce priveste afirmarea profesionala. Se pot relua discutii sau idei mai vechi legate de un proiect sau poti reveni asupra unor decizii legate de un contract. Atentie, insa, in jurul pranzului este important sa nu te abati sub nicio forma de la normele legale sau morale.



Gemeni

O zi care poate aduce cateva clarificari in ce priveste obtinerea unui imprumut, recuperarea unei sume de bani de la un colaborator sau impartirea unui profit. Oricum, in prima parte a zilei totul pare sa aiba legatura cu resursele altora. Te intrebi in ce masura poti derula un proiect sau creste o afacere, bazandu-te pe sprijinul unei persoane apropiate. Totusi, nu e momentul sa profiti prea mult de bunavointa celor din jur, chiar daca in jurul pranzului esti tentat sa o faci.



Rac

Luna in Capricorn, in zona relatiilor sociale si colaborarilor, iti poate aduce, in prima parte a zilei, intalniri si discutii clarificatoare cu persoane care ti-au facut promisiuni si nu le-au onorat, sau cu care ai avut un conflict la un moment dat. Se pare ca initiativa iti apartine, in contextul in care nu mai esti dispus sa lasi lucrurile neclare, ci vrei sa stii cum stai. Spre seara, pot veni vesti bune legate de bani.



Leu

In prima parte a zilei, Luna in Capricorn, in zona muncii si a responsabilitatilor cotidiene, te invita sa duci la bun sfarsit o lucrare cu care esti oarecum in intarziere, sau sa te ocupi de tot felul de sarcini restante. Probabil ca intr-un fel sau altul, de rezultatele de astazi depinde obtinerea unei sume de bani, sau pastrarea veniturilor intacte. Cu alte cuvinte, daca reusesti sa te mobilizezi si sa te achiti in mod responsabil de toate sarcinile care-ti revin, daca rezolvi toate problemele restante, vei avea satisfactii financiare, dar si recunoastere in a doua parte a zilei.



Fecioara

Luna se afla in zona inimii, asa ca probabil te vei concentra, cel putin in prima parte a zilei, asupra relatiei de iubire. Este posibil ca persoana draga sa vina cu o propunere neasteptata, care desi te tenteaza, ti se pare greu de acceptat, pentru ca ar insemna sa-ti incalci niste principii sau sa lasi balta niste indatoriri profesionale. Reprosurile sau alte metode folosite pentru a te convinge, se pare ca raman fara rezultat, pentru ca in cele din urma alegi munca in detrimentul placerii.



Balanta

In sfarsit, astazi ai sentimentul ca lucrurile incep sa se lege si ca toate demersurile profesionale pe care le-ai facut si care s-au derulat cu incetinitorul, incep sa dea roade. Chiar daca nu apar rezultate concrete si inca mai sunt lucruri de pus la punct, de clarificat sau modificat, cel putin starea ta incepe sa fie ceva mai buna. Cu precadere in a doua parte a zilei, te simti bine, privesti totul mult mai detasat, te dedici persoanei iubite intru totul sau iti satisfaci un capriciu.



Scorpion

Luna se afla intr-o zona a comunicarii si face aspecte frumoase cu planetele care activeaza segmentul prietenilor si sustinatorilor, aspiratiilor si proiectelor. Este o zi pretioasa sub aspectul revizuirii unui proiect si rediscutarii lui. Pe de alta parte, poti afla informatii noi sau poti regasi un act care schimba in bine datele problemei. Nu este exclus sa faci unele schimbari in relatiile cu anturajul, in sensul de a renunta la unele relatii si a le pastra doar pe cele constructive. In a doua parte a zilei vei reflecta la toate informatiile primite si alegerile facute.



Sagetator

Se pare ca succesul profesional si consolidarea pozitiei sociale depind astazi de capacitatea de a-ti exprima clar dorintele, de a-ti face cunoscute intentiile si de a prelua conducerea atunci cand lucrurile scapa de sub control. Este o zi favorabila reconfigurarii unei afaceri, in sensul regandirii planului initial. Intrunirile si discutiile cu sefii sau colaboratorii pot fi benefice, pentru ca aduc promisiuni de castig financiar. De asemenea, astazi afli pe cine poti conta si ce solutii sunt potrivite pentru a te reabilita din punct de vedere financiar.



Capricorn

Te bucuri de conjuncturi favorabile in plan profesional si financiar. Insa pentru a le accesa, este necesar ca in prima parte a zilei, sa faci niste demersuri pentru obtinerea unui document, a unei semnaturi sau informatii utile. Poate fi vorba despre intocmirea unui dosar sau inaintarea unei cereri. De asemenea, e bine sa fii receptiv la vestile care-ti ajung la urechi cu privire la o oportunitate noua de colaborare. Chiar daca nu dai un raspuns ferm acum, ia in calcul orice drum nou care apare.



Varsator

Probabil ca starea ta de spirit este una meditativa si analitica, ceea ce nu e rau, pentru ca ai nevoie sa pui cap la cap niste informatii primite si niste date care s-au tot schimbat in ultimele saptamani. Esti foarte interesat de siguranta, vrei sa stii pe ce te bazezi in continuare, atat din punct de vedere profesional, cat si financiar. S-ar putea sa primesti vesti bune legate de niste bani pe care-I astepti si care au tot intarziat sa vina. Dupa-amiaza si seara se anunta fructuoase in acest sens.



Pesti

Iti doresti stabilitate afectiva, dar nu cu orice pret. Ai nevoie de independenta, libertate de exprimare si spatiu de manifestare, iar uneori gesturile si preocuparile tale sunt intelese gresit de apropiati si mai ales de partenerul de viata. Acesta este motivul pentru care astazi poti fi invitat la o discutie sincera si onesta despre ce simti, ce vrei si ce astepti de la o relatie. Si e bine sa accepti provocarea, pentru ca ai sansa sa lamuresti multe lucruri care au fost neclare si astfel sa restabilesti armonia.