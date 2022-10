Astăzi începe sezonul decernării Premiilor Nobel. Cine sunt favoriții de anul acesta?

Prima decadă a lunii octombrie marchează sezonul decernării premiilor Nobel, într-un an marcat de război.



Comitetele premiilor Nobel nu fac niciodată aluzie la cine va câștiga premiile în medicină, fizică, chimie, literatură, economie sau pace, care vor fi anunțate începând de luni, 3 octombrie.



Primul premiu este cel pentru medicină, urmat de cel pentru fizică marți, pentru chimie miercuri și pentru literatură joi. Premiul Nobel pentru Pace 2022 va fi anunțat pe 7 octombrie, iar premiul pentru economie pe 10 octombrie.



O recompensă în bani de aproape 900.000 de dolari



Premiile sunt însoțite de o recompensă în bani de 10 milioane de coroane suedeze (aproape 900.000 de dolari) și vor fi înmânate pe 10 decembrie.



Premiile în domeniul științei recompensează realizări complexe care depășesc înțelegerea celor mai mulți. Dar destinatarii premiilor pentru pace și literatură sunt adesea cunoscuți de audiența globală, iar alegerile – sau omisiunile percepute – au stârnit uneori reacții emoționale.



Membrii Parlamentului European au cerut ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski și poporul ucrainean să fie recunoscuți anul acesta de către comitetul Premiului Nobel pentru Pace pentru rezistența lor la invazia rusă.



O istorie de onorare a personalităților care pun capăt conflictelor



Deși această dorință este de înțeles, această alegere este puțin probabilă, deoarece comitetul Nobel are o istorie de onorare a personalităților care pun capăt conflictelor, nu a liderilor din timpul războiului, a declarat Dan Smith, director al Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm.



Smith crede că candidați mai probabili la premiul pentru pace ar fi cei care luptă împotriva schimbărilor climatice sau Agenția Internațională pentru Energie Atomică, un fost laureat. Onorarea AIEA ar recunoaște eforturile sale de a preveni o catastrofă radioactivă la centrala nucleară Zaporojie, ocupată de ruși, aflată în centrul luptelor din Ucraina, și activitatea sa în lupta împotriva proliferării nucleare, a spus Smith.



În unii ani, nu a fost acordat niciun premiu pentru pace. S-a făcut o pauză în timpul Primului Război Mondial, cu excepția onorării Comitetului Internațional al Crucii Roșii în 1917. Premiul nu a mai fost acordat între 1939 și 1943 din cauza celui de-al Doilea Război Mondial. În 1948, anul în care a murit Gandhi, Comitetul Nobel norvegian nu a acordat niciun premiu, invocând lipsa unui candidat în viață potrivit.



Premiul Nobel pentru Pace nu conferă întotdeauna protecție



De asemenea, premiul pentru pace nu conferă întotdeauna protecție. Anul trecut, jurnaliștii Maria Ressa din Filipine și Dmitri Muratov din Rusia au fost premiați „pentru lupta lor curajoasă pentru libertatea de exprimare” în fața unor guverne autoritare.



În urma invaziei Ucrainei, Kremlinul a luat măsuri și mai dure împotriva presei independente, inclusiv împotriva Novaya Gazeta a lui Muratov, cel mai renumit ziar independent din Rusia. Muratov însuși a fost atacat într-un tren rusesc de un agresor care a turnat vopsea roșie pe el, rănindu-l la ochi.



În acest an, guvernul filipinez a ordonat închiderea organizației de știri a lui Ressa, Rappler.



Salman Rushdie, scriitorul născut în India și susținător al libertății de exprimare



Premiul pentru literatură a fost, de regulă, imprevizibil. Puțini au pariat pe câștigătorul de anul trecut, scriitorul Abdulrazak Gurnah, născut în Zanzibar și stabilit în Marea Britanie, ale cărui cărți explorează impactul personal și social al colonialismului și al migrației.



Gurnah a fost doar al șaselea laureat al premiului Nobel pentru literatură născut în Africa, iar premiul s-a confruntat mult timp cu criticile că se concentrează prea mult pe scriitorii europeni și nord-americani. De asemenea, este dominat de bărbați, cu doar 16 femei printre cei 118 laureați.



Un concurent clar este Salman Rushdie, scriitorul născut în India și susținător al libertății de exprimare, care a petrecut ani de zile în clandestinitate după ce conducătorii clerici din Iran au cerut moartea sa din cauza „Versetelor satanice” din 1988. Rushdie, în vârstă de 75 de ani, a fost grav rănit în august la un festival din statul New York.



Cine ar putea câștiga anul acesta Premiul Nobel?



Pe lista posibililor câștigători se află giganți literari din întreaga lume: scriitorul kenyan Ngugi Wa Thiong’o, japonezul Haruki Murakami, norvegianul Jon Fosse, Jamaica Kincaid, născută în Antigua, și franțuzoaica Annie Ernaux.



Unii oameni de știință speră ca premiul pentru fiziologie sau medicină să onoreze colegii care au contribuit la dezvoltarea tehnologiei ARNm folosită în vaccinurile COVID-19, care au salvat milioane de vieți în întreaga lume.



„Atunci când ne gândim la premiile Nobel, ne gândim la lucruri care schimbă paradigma și, într-un fel, văd vaccinurile cu ARNm și succesul lor cu COVID-19 ca pe un punct de cotitură pentru noi”, a declarat Deborah Fuller, profesor de microbiologie la Universitatea din Washington.