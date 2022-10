Un medic a numit produsele necesare în dieta de toamnă

Doctorul turc al Departamentului de boli interne, Dr. Cuma Emiroglu, a spus pentru Cumhuriyet că, la schimbarea anotimpurilor, trebuie să consumăm alimente care conțin vitamina B12. Specialistul a numit produsele care sînt deosebit de importante în dietă de toamnă.



Medicul susține că, odată cu schimbarea anotimpurilor de la vară la toamnă, oamenii se simt mai obosiți. Datorită scăderii influenței solare, metabolismul este afectat de fluctuațiile de temperatură. Datorită intensificării luptei împotriva vremii reci, metabolismul încetinește, iar sistemul imunitar slăbește. De asemenea, începe să apară o stare de deprimare și depresie.



"O dietă echilibrată adecvată va ajuta la depășirea consecințelor negative ale acestei perioade. Pentru a menține sistemul imunitar, mîncați alimente bogate în proteine și calciu, precum și produse care conțin vitamina B12", a spus specialistul.



Potrivit acestuia, deficitul de vitamina B12 afectează negativ sistemul nervos, care poate provoca depresie, schimbări de dispoziție, probleme de memorie și dificultăți de învățare, precum și poate provoca o stare depresivă și deprimată.



În primul rînd, medicul a sfătuit consumarea produselor care conțin proteine și calciu, cum ar fi lapte, iaurt, kefir, brînză, ouă, carne, pui, pește. În al doilea rînd, sînt necesare produse alimentare care conțin vitamina C și antioxidanți, cum ar fi măceș, broccoli, portocale, lămîie sau piper roșu. În plus, ajutoare importante pentru sistemul imunitar sînt alimentele bogate în seleniu. Printre acestea se numără: fructele de mare, ciupercile, semințele de susan, cerealele integrale, usturoiul, ceapa și ouăle.



În plus, medicul a reamintit că, odată cu sosirea toamnei, este important de evitat deficitul de vitamina D, deoarece acest lucru slăbește sistemul imunitar și provoacă boli. Cea mai bună sursă de vitamina D este soarele, dar produse precum ouă, lapte, somon, de asemenea, sînt bogate în ea, a rezumat Emiroglu.