Ce spun astrele azi, 3 octombrie

Berbec

Viata este o scenă, iar astazi tu esti actorul ei principal, atat in plan familial, acasa printre membrii familei, cat si in plan profesional printre colegii de munca. Multi vor dori sa-ti fie in preajma, fie ca te apreciaza, fie ca te provoaca din varii motive. In orice situatie te-ai afla, daca iti controlezi reactiile si esti intelegator cu altii te vei strecura foarte bine printre evenimentele si dialogurile zilei.



Taur

Relatiile cu persoanele aflate in strainatate sunt animate, dar nu prea pe placul tau. Chiar daca vine vorba de o calatorie peste mari si tari fie de agrement, fie pentru studii sau munca, tot gasesti ceva care sa-ti displaca si sa te faca sa dai inapoi. Totusi retine detaliile zilei, analizeaza-le pe inserate si abia apoi decide in consecinta. Multe din ideile si conceptii tale vechi se vor schimba definitiv de acum incolo.



Gemeni

Astazi revin in atentie achitarea facturilor, taxelor si relatiile cu institutiile financiare. Cheltuielile comune cu altii sunt un alt aspect care trebuie actualizat si discutat cu persoanele respective, pentru ca exista riscul sa platesti tu mult si bine daune de pe urma lor. Este bine de asemenea sa privesti dincolo de aparente si sa afli cauzele care te-au adus in situatia financiara de astazi. Seara va fi un bun sfătuitor.



Rac

A te raporta prea mult la relatiile cu ceilalti este o atitudine cam paguboasa astazi. Este adevarat ca exista aspecte pe care le poti invata, intelege de la si prin altii, insa trebuie sa eviti dependenta de asa ceva. Foarte usor poti fi ranit de vorbele sau gesturile partenerului de viata, ai celor profesionali sau ai semenilor pe care ii intalnesti chipurile intamplator. Fii deschis la sugestiile celorlalti si nu lua lucrurile prea personal.



Leu

Sanatatea si munca sunt domeniile care te provoaca mult astazi. Pe de o parte, ti-ai dori sa rezolvi toate treburile restante din ultimele patru saptamani. Insa, pe de alta parte, organismul da semne de oboseala sau chiar afectiunile vechi pot recidiva. Sunt posibile consultatii si analize medicale sau programari ale acestora. Fereste-te de efort si de dispute inutile. Este nevoie sa te ocupi mai mult de tine si de sufletul tau.



Fecioara

Oscilezi intre a-ti asculta prietenii sau persoana iubita. Dezechilibrele care apar uneori in aceste relatii te impiedica mult sa te bucuri de ele. Pentru ca deocamdata nici prietenii nici iubitul/iubita nu iti satisfac dorinta de a fi impreuna, cel mai bine ar fi sa te detasezi si de unii si de altii si sa privesti ce se intampla. Chiar daca reprosurile, mai mult sau mai putin fondate, abunda, tu lasa oamenii să-și verse păsul.



Balanta

Chiar daca indatoririle socio-profesionale sunt urgente, stresante, astazi gandurile tale raman acasa, la membrii familiei. Ziua este favorabila activitatilor gospodaresti si discutiilor cu rudele. De asemenea vizitele in locurile natale, depanarea amintirilor comune cu membrii familiei sunt alte teme de succes. Evita amintirile neplacute sau accentuarea unor conflicte vechi din cadrul neamului tau.



Scorpion

Se intrezaresc intalniri si discutii cu persoanele din anturajul apropiat. Vorbele alese, gesturile potrivite, atitudinea potrivita fiecarei intalniri sau discutii vor duce la relatii placute, utile si de buna calitate si pentru tine si pentru ceilalti. Totusi exista un risc major de divergente in opinii, cu efecte pe termen lung. Asculta la cele spuse de altii si, mai pe seara, analizeaza pe indelete informatiile aflate astazi.



Sagetator

Fluctuațiile financiare iti vor crea disconfort astazi, mai ales daca ti-ai propus o lista impresionanta de cumparaturi. Este posibil sa primesti bani, cadouri sau favoruri atat din partea celor dragi, cat si din partea colegilor de serviciu, dar se pare ca sunt insuficiente. Provocarea momentului consta in a invata sa traiesti chibzuit, sa te bucuri de ceea ce ai si mai ales sa inveti sa faci provizii.



Capricorn

O zi buna pentru a incepe o etapa noua de viata, a renunta la idei, conceptii, planuri personale si profesionale neprofitabile si la relatii si situatii care iti dau prea multe batai de cap. Nemultumirile sunt multe si marunte, in varii domenii ale vietii cotidiene. Insa, cu putin efort si bunavointa vei reusi sa iti selectezi prioritatile, nevoile si sa intocmesti un plan de lucru potrivit tie in aceasta perioada.



Varsator

Ar fi minunat sa iti rezervi momente de liniste, relaxare, detasare de cotidian si sa stai de vorba cu tine insuti. Din planurile subtile ale existentei poti primi informatii deosebite legate de relatiile si situatiile in care esti implicat. Totodata ca din senin ti se lamuresc diverse, gasesti solutii la treburi care treneaza de multa vreme, ba chiar vei afla si solutii pentru treburile altora. Insa ai mai multa grija de tine!



Pesti

Din cauza unor neplăceri financiare la locul de munca, astazi este posibil sa apara dispute colegiale serioase. Pentru ca agresivitatea este accentuata, gandirea si comunicarea sunt deficitare ar fi intelept sa te abtii de la remarci taioase sau de a raspunde la provocari cu acceasi moneda. Ocupa-te de treburile tale cum poti tu mai bine, mai ales in sefra profesionala, pentru ca vin si aplauzele la momentul potrivit.