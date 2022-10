Naistul și compozitorul Constantin Moscovici își sărbătorește cea de-a 60-a aniversare

Naistul și compozitorul Constantin Moscovici, Artist al Poporului, laureat al mai multor concursuri naționale și internaționale, deținător al „Ordinului de Onoare”, își sărbătorește astăzi cea de-a 60-a aniversare, notează MOLDPRES.



S-a născut în 1962 în satul Cărpineni, raionul Hânceşti. A studiat la școala medie din satul natal (1969-1979). În paralel a făcut Școala de Muzică din Cărpineni. Și-a continuat studiile la Institutul de Arte din Chișinău „Gavriil Muzicescu” (azi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice), Facultatea Instrumente Populare, specialitatea Nai, clasa profesorului Vasile Iovu (1979-1983). Din 1984 s-a consacrat carierei muzicale, activând la Filarmonica de Stat din Chișinău (în prezent Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”), în calitate de solist-instrumentist în formația „Legenda”, condusă de Iurie Sadovnic.



Între anii 1987-1990 a fost membru al formației muzicale condusă de compozitorul Anatol Chiriac. În perioada 1990-1995 activează la Brașov, România. A fost solist-instrumentist în formația „Fag” (1995-1997). În 1997 revine la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici,” unde activează până în prezent. Anual organizează concerte de binefacere pentru copiii orfani. În 2006 a avut o audiență la Vatican cu Papa Benedict XVI, după care a susținut 68 de concerte caritabile prin toată Italia, adunând fonduri pentru copii orfani din Republica Moldova. Între 2013-2018 a activat și în Miami, SUA. De-a lungul carierei sale artistice, a colaborat și a susținut concerte cu Tamara Gverdtsiteli (Georgia), Alessandro Safi na (Italia), Giora Feidman (Israel), Elton John (Regatul Unit). În 2014 a fost invitat special în concertul Tamarei Gverdtsiteli, cu un recital de excepție, la sala Carnegie Hall din SUA.



A lansat mai multe CD-uri cu Liviu Știrbu, Marian Stârcea, Iurii Aleabov, iar discografia sa, în general, este una destul de amplă și variată, stilistic și tematic: „Confession of soul” („Manfi rst”, Germania, 1995); „Moldavian panfl ute” („SonoPress”, Germania, 1997); „Moldavian Souvenire” („Polidisc Records”, Moldova, 2000); „Virtual Dreams” (Polidisc Records, Moldova, 2000); „This song I play for You” („Polidisc Records”, Moldova, 2001); „Cele mai frumoase gânduri” (Ucraina, 2003); „Romantik” („Polidisc Records”, Moldova, 2006); „Best of Constantin Moscovich” („Golden Bridge&Turku Ola”, Turcia, 2010); „Antologia muzicii azere la nai („Polidisc Records”, Moldova, 2011); „Antologia muzicii ebraice la nai” („Polidisc Records”, Moldova, 2013); „Nostalgie” („Polidisc Records”, Moldova, 2013); „Pan Tango. Antologia muzicii latino” (SUA, 2019); „Antologia muzicii turcești la nai” (Turcia, 2020) ș.a. Invitat de onoare, prezent cu recitaluri, în calitate de membru al Comisiei de jurizare sau producător al unor concurenți la festivalurile „Золотой шлягер”, Moghiliov (din 1999) și „Славянский базар”, Vitebsk, Belarus (din 2000).



Din 2014 este directorul Etnofestivalului internaţional de cântec, dans și meşteșuguri populare „La mijloc de codru des”. În perioada 2002-2019 a întreprins numeroase turnee în Austria, Cehia, China, Danemarca, Germania, Grecia, Japonia, Polonia, România, Rusia, Spania, SUA, Ucraina ș.a. Membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova (1996). A evoluat la diverse concursuri şi festivaluri, unde a obținut următoarele premii: Premiul I, Festivalul Internaţional din oraşul Aşhabad, Turkmenistan (1981); Premiul II, Festivalul Muzical, Riga, Letonia (1982); Premiul special, Festivalul „Memorie”, Brest, Belarus (1998) ș.a. Este Doctor Honoris Causa al Universității din Comrat, UTA Gagauz-Yeri (2006). Este laureat al Premiului „Valentin Goga”, pentru management artistic în domeniul muzicii, în cadrul primei ediţii a Galei Excelenței Muzicale (2019).



Pentru întreaga sa activitate a fost înalt apreciat cu distincții de stat: titlul onorific „Maestru în Artă” (2000); „Artist al Poporului din Republica Moldova” (2009); ordinul „Gloria Muncii” (2012), medalia „Francisc Skorina (Belarus, 2018), distincția „Cel mai bun interpret străin” (Ucraina, 2019); cavaler al „Ordinului de Onoare” (2020).