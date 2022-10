Ce spun astrele azi, 2 octombrie

Berbec

Oricum sunteti o fire usor instabila si dezechilibrata, dar, daca astazi, aceste caracterisitici se accentueaza, ar trebui sa cereti ajutor avizat. Sa vorbiti cu cineva impartial despre problemele care va macina poate fi cea mai buna solutie in aceasta situatie. Iar daca va simtiti ca fiind pe nisipuri miscatoare, incercati sa nu va stabiliti intalniri sau actiuni importante de realizat pe parcursul zilei, deoarece prestatia voastra va fi la cote minime, iar rezultatele vor fi pe masura. Daca doriti sa va gasiti perechea potrivita, voi, celibatarii, ar trebui sa participati la cat mai multe activitati sociale; viata domestica va fi destul de placuta, fara prea multe evenimente.



Taur

Anumite chestiuni va capteaza atentia astazi si este posibil sa descoperiti domenii de interes la care nu prea v-ati fi gandit. De asemenea, se prea poate ca unul dintre aceste noi domenii de interes sa se transforme, in timp, intr-un mod de a va castiga existenta. De aceea, este bine sa nu ignorati nimic din noutatile care ar putea sa apara pe parcursul acestei zile. Discutati si cu familia despre ceea ce aflati, cereti si impartasiti pareri. Feed-back-ul din aceasta directie va va fi extrem de folositor. Din pacate, activitatea sustinuta s-ar putea sa-si puna amprenta asupra starii voastre fizice; este posibil sa experimentati insomnii si o lipsa de energie, care pot sa va afecteze starea de sanatate.



Gemeni

Voi, nativii acestei zodii, sunteti obsedati de mentinerea unei stari psihice echilibrate, iar astazi obsesia pare a fi tot mai puternica. Sunteti insa indecisi asupra modalitatilor pe care sa le folositi pentru a va echilibra psihic. Nu ar fi rau sa apelati la jogging sau la yoga. Daca simtiti ca nu ajungeti la starea psihica pe care v-o doriti, poate ca nu ar fi rau sa luati o pauza, timp in care sa va distantati de problemele de zi cu zi. Doar asa, de la distanta, veti putea vedea lucrurile mult mai clar si veti fi capabili sa determinati in ce directie trebuie sa continuati. Stresul mental si presiunea din aceasta zi va pot cauza unele deranjamente la nivel fizic: dureri de cap, insomnia, oboseala; va fi nevoie sa cautati modalitati de relaxare.



Rac

Va fi o zi presarata cu mai multe schimbari de dispozitie, in functie de modul in care se desfasoara evenimentele. Veti trece foarte usor de la tristete la extaz, ceea ce nu e tocmai OK, nici pentru activitatea pe care o desfasurati, nici pentru relatiile profesionale sau personale pe care le dezvoltati. Ar trebui sa cautati modalitati prin a va echilibra starea psihica, pentru ca altfel ati putea pierde din vedere chestiuni importante. In viata profesionala, veti avea nevoie de foarte multa luciditate, deoarece este posibil sa fiti confruntati cu cel putin o situatie dificila, in care va fi nevoie de foarte multa seriozitate, promptitudine si luciditate, pentru ca solutia sa fie cea pe care v-o doriti.



Leu

Priviti situatiile in care sunteti implicati din toate punctele de vedere, nu doar subiectiv, dintr-o singura perspectiva. Nu acceptati sa fiti dirijati inspre ce ar trebui sa credeti; vor exista incercari de manipulare din partea numitor persoane. Mai mult decat atat, nu acceptati sa vi se spun ceea ce sa faceti in imprejurarile respective. Nu este obligatoriu ca persoanele care incearca aceste lucruri sa fie rau intentionate, dar este mult mai bine sa nu va lasati prea mult influentati de altii, mai ales daca este vorba despre chestiuni de o anume importanta. Aveti grija sa va relaxati atunci cand aveti ocazia. Nu trebuie sa fiti mereu seriozitatea intruchipata.



Fecioara

Aveti nevoie de mai mult divertisment, de mai multa distractie in viata voastra. Rutina va innebuneste, va distruge calmul, va agaseaza cumplit; astazi, mai mult ca oricand, vi se pare ca monotonia este ceva de nesuportat. Nu asteptati ca lucururile sa se schimbe de la sine, pentru ca asta nu se va intampla in nici un caz. Mai degraba concentrati-va energiile pentru a schimba voi insiva ceva in realitatea monotona. Incercati sa gasiti modalitati de distractie alaturi de prietenii apropiati si de membrii familiei, persoane alaturi de care va simtiti cu-adevarat bine. Este bine sa luati masuri pentru o viata sanatoasa, mai ales daca, in prezent, nu tineti cont de acestea.



Balanta

Ar fi bine sa aveti ceva flexibilitate emotionala, sa fiti cumva mai deschisi la minte; in nici un caz nu va va ajuta o atitudine rigida din punct de vedere psihic. Nu incercati nici sa sapati prea adanc in sufletul interlocutorilor, asa cum va este obiceiul. Acest lucru ar putea fi considerat deranjant si nu va avea deloc un impact pozitiv asupra intalnirilor voastre din aceasta zi. Veti avea parte de momente mai putin placute, cand veti descoperi lucruri deranjante despre anumite situatii in care sunteti direct implicati, insa nu trebuie sa treceti direct la critica, fara sa aflati toate datele problemelor in cauza. Ar putea sa fie, intr-o oarecare masura si vina voastra, asa ca nu acuzati la prima vedere.



Scorpion

Ziua de astazi trebuie sa o dedicat socializarii. Veti avea sansa sa va faceti noi cunostinte, mai ales ca astazi, cu totul altfel decat de obicei, reusiti sa aveti o atractie magnetica la public. Puteti sa va ascundeti foarte bine orice sentiment de nesiguranta in comunicarea cu ceilalti, ceea ce va ajuta sa le castigati increderea. Veti castiga foarte mult din relationare, din schimbul de idei, mai ales. Veti obtine informatii foarte pretioase, care va vor ajuta in intreprinderile din zilele urmatoare, indiferent de domeniul in care activati. Este posibil sa va confruntati si cu efectele unor alegeri nu foarte inspirate, facute in trecutul nu prea indepartat.



Sagetator

Nu luati decizia unor schimbari majore astazi, pentru ca desfasurarea evenimentelor, circumstantele, nu va prea sunt de ajutor in acest sesn. Mai degraba bagati de seama ca ceva nu se prea leaga, ca va scapa anumite chestiuni, mai ales daca nici voi nu va concentrati suficient. Aveti grija sa respectati regulile jocului, pentru ca lucrurile sa devina mai facile pentru voi. A fi foarte principial nu este o idee foarte buna. Fiti, mai bine, prietenosi, versatili si diplomati in momentul in care initiati conversatii cu cei din jur. Daca sunteti angajatori, incercati sa empatizati cu angajatii vostri, mai ales daca acestia experimenteaza probleme personale.



Capricorn

Fiti foarte atenti cum comunicati cu clientii, si ce comunicati cu rivalii. Nu este o zi recomandata pentru a semna contracte cu impact semnificativ, pentru a lua decizii capitale, nici macar pentru a participa la sedinte de mediere. Desi sunteti foarte dispusi catre cooperare si dialog, lucrurile nu va ies deloc asa cum v-ati fi asteptat. Este nevoie insa si de destul de multa diplomatie si trebuie sa tineti seama ca acest lucru nu este unul dintre punctele voastre forte in aceasta zi. Chestiunile legate de viata domestica nu prea va atrag, insa trebuie sa fiti constienti ca reprezinta o parte cu impact important asupra vietii voastre, parte pe care nu trebuie, in nici un caz, sa o ignorati.



Varsator

Voi, nativii acestei zodii, v-ati putea confrunta cu unele neclaritati, fie in ceea ce priveste relatia cu partenerul, fie in privinta deciziilor de natura profesionala. Ziua va incepe sub aceste auspicii, iar situatia nu se va imbunatati foarte mult pana in seara. Ar putea sa apara potentiale intrigi in jurul vostru, carora este indicat sa nu le dati curs, sub nici o forma. Orice incercare de implicare ar putea sa va cauzeze probleme. Astrele va sfatuiesc sa nu va aratati foarte impresionabili si sa va revizuiti la modul cel mai serios atitudinea fata de cei din jur, in sensul de a nu va lasa condusi de propriile emotii. Chiar daca acest lucru este mai greu, inclusiv in relatiile cu juniorii, este recomandabil sa lasati emotiile deoparte si sa luati decizii obiective.



Pesti

Veti experimenta ceva indoieli, mai ales in ceea ce priveste unele decizii de afaceri. In acest context, poate nu ar fi bine sa va lansati in intreprinderi prea ample sau sa luati decizii de importanta capitala, mai ales daca suspectati vreun oarecare truc sau daca nu va simtiti foarte sigur pe ceea ce ati putea face. Adaptati-va parcursul la desfasurarea evenimentelor si nu ezitati sa pasiti cu pasi marunti, atunci cand considerati ca situatia o impune. Prudenta va poate scapa de multe situatii nedorite. Nu cautati dragostea prea departe; este foarte posibil sa o gasiti in anturajele foarte apropiate, iar constientizarea sa va ia total pe nepregatite. Auspiciile sunt, insa favorabile, iar perspectivele, promotatoare.