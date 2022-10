Peste 200 de mostre de vinuri produse din soiuri autohtone, prezentate la concursul „Vinul Moldovei 2022"

52 de vinării din ţară au prezentat peste 200 de mostre de vinuri produse din soiuri autohtone la concursul „Vinul Moldovei 2022", organizat în premieră în ţara noastră. Timp de două zile, 20 de experţi din opt ţări au evaluat Licoarea lui Bachus în baza mai multor criterii. Cele mai bune dintre acestea vor fi premiate mâine, de Ziua Naţională a Vinului, informează Moldova 1.



Arcadie Foşnea deţine o podgorie în satul Mirceşti, raionul Ungheni. În cadrul concursului, a prezentat şase tipuri de vinuri produse din soiuri autohtone. Antreprenorul spune că în acest an a reuşit să obţină cinci medalii de aur la diverse competiţii internaţionale.



„De două ori am participat în Germania şi Italia, unde concursurile se organizează cu mii de vinuri. Credem că şi aici munca noastră se va încununa cu medalii”, a spus proprietarul de vinuri, Arcadie Foşnea.



Licoarea lui Bachus a fost evaluată de 20 de experţi din Franţa, România, Marea Britanie, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Polonia, dar şi Republica Moldova.



„Calitatea a evaluat foarte mult în ultimul timp, eonologii s-au specializat pe soiuri autohtone pentru că una este să prelucrezi un soi internaţional, fiecare soi are specificul lui, cred că au ajuns la o maturitate tehnologică”, a remarcat oenologul Valeriu Cotea.



„Am avut plăcerea să degustez feteasca albă, feteasca neagră şi am înţeles că toate sunt bune. De calitate înaltă sunt şi cupajele de soiuri autohtone şi cele internaţionale”, a precizat preşedintele Comisiei de Enologie al OIV, Dominique Tusseau.



Competiţia este organizată de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului. Aspectul vinului, aroma, persistenţa, dar şi gustul sunt criteriile de selecţie.



„Concursul are loc în conformitate cu regulamentul Organizaţiei Internaţionale a Vinului. Doar 30% din vinuri vor fi medaliate, adică cele cu punctaj mai înalt”, a adăugat directorul interimar ONVV, Elizaveta Breahnă.



Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi în cadrul ceremoniei de inaugurare a Zilei Naţionale a Vinului.